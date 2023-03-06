День в истории: запретили доносы, запатентовали аспирин

Чем примечательна дата 6 марта?

Сегодня 6 марта — Всемирный день писателя, День театрального кассира и Международный день врача. 6 марта кругосветная экспедиция Магеллана открыла три самых южных острова из группы Марианских, Петр III подписал Манифест об уничтожении тайной канцелярии. Менделеев представил первую версию периодической таблицы химических элементов Российскому химическому обществу. В Казани вышел первый номер журнала «Мәктәп». Родились: композитор Мансур Музафаров, хореограф Нурбек Батулла, космонавт Валентина Терешкова, писатель Михаил Жванецкий и поэт эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти. Умерли: актер Андрей Панин, писатель Вячеслав Шишков, композитор Александр Алябьев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Родился Нурбек Батулла

6 марта 1902 года в Казани родился композитор Мансур Музафаров, автор первого в истории татарской музыки скрипичного концерта и основаватель первого республиканского струнного квартета. За симфонические поэмы «Тукай» и «Мулланур Вахитов» в 1959 году он был удостоен Тукаевской госпремии.

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

6 марта 1913 года вышел первый номер журнала «Мәктәп», посвященный проблемам образования и воспитания. Первым издателем и редактором стал выпускник Буинского медресе Шигабуддин Ахмеров. Первыми его авторами были писатель Галимджан Ибрагимов, филолог Мухитдин Курбангалиев, публицист Наджип Думави, драматург Фатих Сайфи-Казанлы, историк Газиз Губайдуллин, печатались стихи Тукая. В 1914 году выход издания был приостановлен в связи с началом Первой мировой войны.

6 марта 1988 года в Казани родился хореограф, танцор и актер Нурбек Батулла. Здесь закончил балетное училище, работал в оперном театре, в 2016-м окончил Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге по специальности «актер драмы и кино». Как главный исполнитель в спектакле «Әлиф» («Зов начала») получил главную российскую театральную премию «Золотая маска» в номинации «Балет — современный танец/мужская роль». Последняя работа Батуллы «Әңгәмә» посвящена его диалогу с отцом — писателем Рабитом Батуллой.

6 марта 2022 года «Реальное время» рассказало о том, что международные платежные системы Visa и Mastercard ограничат свою работу в России. Компания заявляет, что данные ограничения введены из-за военной спецооперации на Украине. В Центробанке разъяснили: карты обеих платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно — до истечения срока их действия.

Фото: pixabay.com

Таблица Менделеева, первый вариант

6 марта 1762 года Петр III подписал Манифест об уничтожении тайной канцелярии, органа политического следствия и суда. Выражение «слово и дело», которое раньше становилось причиной арестов, было запрещено употреблять. Если кто-либо осмеливался нарушить запрет, даже будучи пьяным или в драке, то полиция наказывала их, как «позорников и бесчинников». Все положения Манифеста получали силу закона на всей территории империи. Однако исключением были только те места, где в данное время находился государь, и где он мог вершить свой суд.

6 марта 1869 года Дмитрий Менделеев представил периодическую систему химических элементов. Он выстраивал таблицу очень кропотливо и в процессе своей деятельности, начинал с галогенов и щелочных металлов, а затем занимался поисками мест для других элементов. Всего их у Менделева было 63. Мысль о системе пришла к ученому во сне, сам он отвечал так: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».

Фото: wikipedia.org

День рождения аспирина

6 марта 1521 года экспедиция Фернана Магеллана открыла три южных острова из группы Марианских. Во время этой экспедиции произошел разбой, когда с одного из островов навстречу португальцам приплыли туземцы. Они разворовали весь корабль Магеллана, после чего он назвал новые острова Ладронес, что переводится с испанского как «воровские». Острова были переименованы в Марианские только в 1688 году — в честь королевы Марианны Австрийской, вдовы Филиппа IV.

6 марта 1899 года немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин. Первоначальной его целью было помочь отцу, который страдал от болей в суставах. Ему первым удалось создать салициловую кислоту из коры ивы в химически чистой и в стабильной форме, а значит, ее можно было применять в медицине.