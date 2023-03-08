Средний чек на цветы к 8 Марта в Казани вырос на 20%

Российские поставщики флористов не смогли закрыть «брешь» после падения поставок из-за рубежа, а с рынка ушли продавцы импортных цветов

Казань поддержала общероссийский тренд с повышением цен на цветы на 20% к Международному женскому дню. Тем не менее, как сообщили «Реальному времени» в крупных цветочных сетях, средний чек на этот товар продавцы постарались удержать на уровне прошлого года. Экономические сложности и санкции не обошли стороной и флористов — ряд компаний, которые зависели от зарубежных поставок, покинули рынок. Подробнее о тенденциях на рынке самого весеннего товара, ценах на цветы в преддверии «женского праздника» и «похудевшем» за год букете — в нашем материале.

Либо дешево, либо «махрово»



От 80 рублей за самый скромный тюльпанчик просят в казанской «Клумбе», если цветы покупают поштучно и без упаковки. 189 рублей стоят пять упакованных в целлофан самых простеньких тюльпанов в «Леруа Мерлен» — по 37 руб. 80 коп. за штучку. В «Мегастрое» три штуки таких же идут за 149 рублей — по 49,67. А пять в «Ленте» — 200 рублей без одной копейки, по 40 руб./шт.

С упаковкой — в нарядной бумаге и с бантиком в тон — самые весенние цветы резко дорожают. Например, на getbuket.ru («Букет столицы») цена букета из семи тюльпанов — 1 170 рублей, то есть стоимость цветка с учетом приходящихся на него упаковочных материалов и услуг флориста — 167,14 рубля.

А если тюльпаны покруче, например махровые (пионовидные), цена еще выше. К примеру, на flower-mix.ru 19 пионовидных тюльпанов, завернутые в цветную бумагу и завязанные ленточкой, стоят 3 150 рублей, то есть по 195,79 рубля. А на flowwow.com 15 красиво упакованных пионовидных тюльпанов предлагаются за 3 863 рубля (без стоимости доставки) — 257,55 рубля.

Фото: Динар Фатыхов

Альтернативой тут может послужить скромный букетик из девяти пионовидных тюльпанов сорта «Дабл», упакованных в крафтовую бумагу — всего за 499,99 рубля, то есть по 55,55 руб./шт. Или семь бахромчатых либо махровых тюльпанов из «Мегастроя» за 495 рублей — по 70,71 руб./шт.

Что же касается придорожной торговли тюльпанами, то она начнется утром 8 марта, когда забывчивые или привыкшие делать все дела в последний миг автомобилисты ринутся поздравлять жен, подруг и матерей — и вот тут цены на самые скромные цветочки достигнут планки, которая не снилась никаким сетям.

Эквадорское «танго» цен

Что касается других 8-мартовских букетов, то в упомянутой выше «Ленте» пять 60-сантиметровых роз стоят без копейки 600 рублей (120 руб./шт.), в «Леруа Мерлен» семь 40-сантиметровых стоят 500 рублей (71,43 руб./шт.),и столько же — пять 50-сантиметровых (100 руб./шт.)

80 рублей за штучку стоят 35-сантиметровые розочки в «Клумбе», 50-сантиметровые — 189,99 рубля, а 60-сантиметровые идут по 229,99.

Оформленный флористом букет из 15 кенийских роз в domroz.ru вне зависимости от цвета обойдется в 990 рублей (66 руб./шт.) из более крупных 15 белых эквадорских — в 3 490 рублей (232,67 руб./шт.), а красных эквадорских — в 3 990 рублей (266 руб./шт.). А интернет-магазин «Букет столицы» не мелочится — меньше чем из 21 кенийской розы букетов не предлагает, и цена такого букета, даже с учетом скидки, составляет 1 920 руб. (91,43 руб. шт.).

Выбор сборных букетов в казанских сетях огромен. Эконом-варианты можно найти также в «Леруа Мерлен» — от 560 рублей (три герберы, кустовая хризантема, папоротник), в «Ленте» — от 999,99 рубля (три кустовые хризантемы и папоротник). А в цветочных сетях цены на сборные букеты — от полутора тысяч рублей.

Согласно опубликованным в СМИ данным, к 7 марта прогнозируется 20-процентный рост цен на цветы по сравнению с последней неделей февраля, а средний чек достигнет 2,1—2,2 тыс. рублей (обычно рост составлял 24—39 %). Однако 8 марта средняя стоимость букета упадет на 10% и опустится до 1,9—2,0 тысяч. Казань при этом входит в список городов с самым дорогим «усредненным» букетом. Столица Татарстана оказалась на третьем месте после Москвы и Красноярска: там букет стоит 5 тыс. рублей, а у нас — 4,5 тысячи.

Фото: Динар Фатыхов

«Продавцов стало меньше»

— По нашим данным, спрос на цветы в этом году вырос на 17% по сравнению с прошлым годом, — сообщили «Реальному времени в пресс-службе сервиса доставки цветов Флорист.ру. — К 8 Марта букетами с тюльпанами интересуются в два раза чаще, чем букетами из роз. То же самое и можно сказать и про другие весенние цветы — гиацинты и мимозу.

По оценке сервиса, структура спроса на цветы тоже практически не изменилась:

— Популярностью пользуются и небольшие букеты-комплименты, и большие композиции. Большой букет — это не обязательно дорого, ведь на диаметр композиции влияет и размер цветка, и техника сборки: плотно собранный небольшой букет из экзотики может быть дороже большой охапки тюльпанов.

В компании засвидетельствовали «небольшой рост чека — на 5—7% к уровню 2022 года».

Фото: Динар Фатыхов

— Спрос на цветы в преддверии 8 Марта остался на том же уровне, что и в прошлом году, — рассказал «Реальному времени» маркетолог сети «Ботаника» Шамиль Набиуллин. — Причем основная доля спроса приходятся на тюльпаны, тюльпаны сегодня в большом количестве производятся в российских теплицах, например, в Краснодарском крае.

Цены, говорит Набиуллин, слегка подросли по сравнению с прошлым годом, а вот средний чек остался почти на том же уровне. И это подводит нас к выводу, что «средний букет», как и в прошлом году, еще похудел — пусть и не намного.

Представитель «Ботаники» сообщил и о смещении акцентов:

— Рекламу [в этом году] цветочные сети адаптировали к ситуации: больший упор делается на сайты интернет-магазинов. Через них мы привлекаем основное количество покупателей. Количество доставок по сравнению с прошлым годом выросло, но, скорее всего, это произошло за счет того, что с рынка ушла часть компаний, занимавшаяся продажей импортных цветов, — продавцов стало меньше, на рынке остались только крупные игроки, к которым и перешел покупатель.

Фото: Максим Платонов

Почему «похудел» букет

Год назад директор компании «Цветочный рай» Ринад Агеев заявил «Реальному времени», что «цены на цветы улетели в космос», а стандартный букет на 8 Марта заметно «похудел» при неизменном среднем чеке. Тогда же соучредитель казанских магазинов «Ботаника» и «Многороз» Ильдар Тимербаев предрекал новую волну ухода с цветочного рынка мелких игроков — вторую после пандемийной. Прогноз оказался верным — часть экспертов «Реального времени» в этой области закрыла бизнес.

Сбылся и прогноз Ринада Агеева относительно того, что перебои с поставками цветов из-за рубежа, будет невозможно быстро преодолеть за счет внутренних резервов.

Как свидетельствуют данные, собранные аналитической службой «Реального времени», в январе — феврале 2023 года на российский рынок поступил 1,354 млрд цветов, из которых лишь 110 млн, то есть чуть больше 8%, выращены в России. Основным поставщиком выступает Эквадор — оттуда завезли 35,9%, то есть более трети от общего количества цветов. А на втором месте — Голландия, на долю которой приходится 20% импорта.

Поступление цветов из Голландии по сравнению с 2022 годом сократилось более чем на 44%, почти на 9% упал импорт цветов из Эквадора, незначительно, но все же уменьшились поставки из Колумбии и Кении, из других стран, которые прячутся в общей массе в графе «прочее». А вот российские поставщики нарастили за год поставки лишь на 10%.



В целом же, если учесть, что за первые два месяца 2022 года на российский рынок поступил 1,761 млрд цветов, то налицо сокращение рынка более чем на 23%. В Россию ввезли роз на 19% меньше, чем в прошлом году, на 19% меньше хризантем, на 12% меньше тюльпанов. И вряд ли это сокращение вызвано только трудностями импорта — очень похоже, что рынок отреагировал на снижение спроса, а спрос упал вместе с покупательной способностью потребителей душистого товара.