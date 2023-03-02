«Исянмесез, Рустам Нургалиевич»: школьный автобус детям ЖК «Беседа», грунтовки для поселка многодетных

Обзор обращений подписчиков телеграм-канала к раису Татарстана. Часть 3

Традиционный утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» уже давно стал одним из способов общения жителей республики с его аппаратом. В комментариях люди делятся не только актуальными проблемами, но и своими идеями о том, как улучшить регион. Ежедневный прием таких обращений помог решить немало вопросов в таких сферах, как дорожное строительство, доступность жилья и образования, а также безопасность граждан. О чем сегодня просят жители Татарстана Рустама Минниханова — в обзоре «Реального времени».

Дороги по-прежнему занимают первое место по количеству обращений к Рустаму Минниханову. Помимо выделения денег на строительство дороги от улицы Баки Урманче (БКК) до улицы Братьев Батталовых в Казани, о котором мы писали ранее, люди просят построить дороги к участкам ИЖС — причем даже необязательно асфальтированные.



— Уважаемый Рустам Нургалиевич! Пишем вам от лица всех многодетных семей Татарстана, получивших участки для ИЖС. Уже 10 лет мы пытаемся освоить наши земли, но без дорог это очень сложно. Те, кто смог построится, большую часть года не могут проехать к своим домам. Мы не просим асфальтированные улицы. Для развития нашего поселка нам достаточно грунтовой дороги с посыпкой из щебня. Обращались в администрацию Лаишевского района, в исполком Казани, в Институт развития города, везде получили отказ. Обратите, пожалуйста, внимание на наши проблемы, — написал татарстанец.

Сразу на несколько проблем обратили внимание обитатели жилого комплекса «Беседа», построенного вдоль дороги в Дербышки. Первая — отсутствие школьного автобуса, из-за чего дети вынуждены ходить пешком. Причем прокуратура уже требовала от исполкома Казани предоставить транспорт, но власти заявили об отсутствии машин и водителей в МУП ПАТП-2.

— Здравствуйте, уважаемый Рустам Нургалиевич! Очень прошу не оставить мое сообщение без внимания и помочь нам. После личного приема в Прокуратуре РТ у Чеховского А.О. совместно с Волынец И.В. (спасибо им большое за освещение в Солдатском лесу) 8 ноября 2022 года прокурором Советского района Казани М.Х. Фатыховым было внесено представление в адрес руководителя ИК МО Гафарова Р.Г. об устранении нарушений федерального законодательства по причине отсутствия школьного автобуса для детей ЖК «Беседа». Маршрут школьного автобуса ЖК «Беседа» — МБОУ Школа 140 был обследован, ОГИБДД УМВД России по Казани указал на возможность организации школьного автобусного маршрута, но автобус так и не предоставлен! Ссылаются на отсутствие автобуса на балансе школы, а также водительского состава в МУП ПАТП-2. Продолжается работа по поиску перевозчика, обещают дать дополнительную информацию в срок до 23.03.2023 г. Но разве нарушения, указанные в представлении прокуратуры, не должны быть устранены в 30-дневный срок? Почему за этим никто не следит? Наши дети как ходили пешком 1,5 километра в одну сторону в дождь и морозы, так и ходят. И как долго это будет продолжаться? Наши дома сданы в марте и сентябре 2021 года. Может быть, о необходимости социальной инфраструктуры нужно было задуматься еще до сдачи наших жилых домов на 1 300 квартир? Сколько еще времени понадобится на закупку школьных автобусов и поиск перевозчиков? На сегодняшний день в школе 140 обучается 51 ребенок из ЖК «Беседа», в том числе есть дети мобилизованных. Прошу помочь и выделить школьный автобус для наших детей, — пишут жители ЖК.

Фото: yandex.ru/maps

Еще один вопрос, поднятый в комментариях, — нехватка детского сада для детей из «Беседы». К слову, об этом «Реальное время» писало еще в июне 2021 года. Тогда застройщик «Унистрой» сообщил: «Садик точно будет построен, просто немного позже».



— Также стоит острый вопрос в необходимости строительства детского сада на территории ЖК «Беседа», проект которого есть в застройке территории «Многоэтажный жилой комплекс по ул. Мира в Советском районе Казани». Проект застройки включает в себя два 9-секционных 10-этажных жилых дома на 1 300 квартир, детский сад на 260 мест и паркинг на 499 м/мест. Управлением архитектуры и градостроительства 30.06.2020 года согласовано эскизное предложение строительства ДОО на 260 мест по ул. Мира по «Программе строительства детских садов 2020—2021» на земельном участке с кадастровым номером 16:50:000000:22500, но строительство до сих пор не начато. Мы неоднократно обращались в отдел образования Советского района, но ответ таков: нет денежных средств и все дети поселка Дербышки обеспечены местами в детских садах. НО! Почему не учитывают, что все детские сады находятся на расстоянии более 1,5 км в нарушение норм СанПин?! Для детей в детские сады тоже будет организовано транспортное обслуживание? Нормы СанПиН пишутся ведь не просто так, они направлены на благополучие и защиту здоровья человека, особенно детей. Дети из нашего ЖК, повторюсь, у нас 1 300 квартир, посещают детские сады п. Дербышки, п. Нагорный, п. Карьер, Советского, Ново-Савиновского, Приволжского и других районов, тем самым занимая места детей, которые могли бы ходить в детский сад рядом с домом. Наши дети растут, скоро и школа 140 не сможет вместить всех детей ЖК «Беседа», потому что школа небольшая, уже сейчас есть трудности при посещении столовой, школу могут перевести на 2-сменную работу, когда по всей стране школы переводят на одну смену. Пожалуйста, помогите нам в вопросе доступного по СанПиН образования для наших детей. Если нужно собрать подписи, мы соберем, в нашем ЖК очень много детей, многодетных семей. Мы уже обратились во все инстанции, надежда только на вас и на прямую линию с В.В. Путиным, — заявили жители.

Следом возник и третий вопрос — бездомные собаки в находящемся рядом Солдатском лесу.

— Доброе утро! Рустам Нургалиевич, просим вас не оставлять без внимания, к всему вышесказанному добавлю еще и то, что дети вынуждены идти пешком до школы через Солдатский лес, там очень много собак, это огромная проблема. Собаки ходят стаями, агрессивные, отловить бездомных животных эту проблему не решает, — пишет местная жительница.

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