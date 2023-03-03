Роберт Гилязиев: «Надо подумать — нужно ли нашей республике такое большое количество АЗС?»

В Татарстане сегодня действуют 900 АЗС, которые принадлежат 213 владельцам. Контроль за качеством реализуемого ими топлива и ценами начиная с 2005 года ведет ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ». Как часто его сотрудники выявляют некачественный бензин, какие параметры влияют на его конечную стоимость и ждать ли потребителям очередного скачка цен на моторные топлива? На эти и другие вопросы в ходе онлайн-конференции «Реального времени» ответил глава ведомства Роберт Гилязиев.

Лучше меньше, да лучше

На территории Татарстана сегодня действуют 15 нефтебаз, 900 автозаправочных станций, которые принадлежат 213 владельцам — это и крупные, в основном вертикально интегрированные компании, и индивидуальные предприниматели. Причем в 2021 году было на 150 АЗС больше. В прошлом году в этом сегменте ТЭК наметилась новая тенденция — собственники стали переходить на оптимизацию своих заправочных станций.

Главной причиной сокращения заправок, отметил глава ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ» Роберт Гилязиев, является увеличение количества автомобилей на газовом топливе, а также гибридных электромобилей, которым не требуется большой объем бензина.

— Тем более что в Татарстане реализуется специальная программа по переходу на газомоторное топливо, и в ближайшей перспективе объем потребления жидких моторных топлив будет только уменьшаться. И надо подумать — нужно ли нашей республике такое большое количество АЗС? Реализуя в сутки 1—1,5 тысячи тонн топлива, выходить в прибыль без каких-то там махинаций в ближайшее время станет просто невозможно.

По словам Гилязиева, в соседней Башкирии, которая имеет гораздо большую территорию и численность населения, количество автозаправок гораздо меньше — всего 560. Поэтому в последнее время для обеспечения рентабельности ведомство рекомендует владельцам АЗС сокращать их количество.

Отклонения по качеству сейчас не такие критичные

Тем не менее требования к высокому качеству реализуемого топлива с повестки дня не снимается, подчеркнул спикер. За соблюдением этих, а также ценовых параметров как раз и следят сотрудники возглавляемого им ведомства. В течение 2022 года было обследовано 402 АЗС, где выявили 1417 фактов невыполнения требований ГОСТа:

— Если моторные топлива или другие энергоресурсы не будут соответствовать по своим показателям требованиям ГОСТа, не будут качественными, то их расход всегда будет больше норматива — это все хорошо знают. Чем хуже качество, тем больше расход бензина, плохое топливо будет выводить из строя автотехнику, отрицательно влиять на экологию и тем самым на здоровье людей.

По данным Гилязиева, за прошлый год на 797 станциях были взяты 1722 пробы моторных топлив. Как показал их анализ, 17 проб по нескольким показателям не соответствовали современным параметрам качества. В 2021 году несоответствие было выявлено у 36 проб, взятых на АЗС. Для сравнения — в 2005 году показатель нарушений стандарта качества составил 22,5%.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В ходе месячника качества, который прошел с октября по ноябрь 2022 года, сотрудники управления побывали почти на 190 республиканских АЗС и одной нефтебазе, где взяли порядка 360 проб топлива. Тогда было выявлено несоответствие по отдельным показателям у 6 проб, из них по бензину — 1, остальные — по дизельному топливу. В топливе из проб обнаружили высокое содержание серы, несоответствие предельной температуре фильтруемости и другим технологическим параметрам.

— Как выявил еще один месячник, проведенный уже в зимний период, одна из АЗС продавала вместо зимнего дизтоплива межсезонное, что является нарушением. Хорошо, что в республике тогда не было сильных морозов. Но если ты продаешь топливо по цене зимнего, будь добр, соблюдай, чтобы качество соответствовало его стоимости. Ведь эта безответственность чревата последствиями, — заметил глава ведомства. — Помню, что в 2008 году внезапно стукнули сильные морозы, а многие были заправлены даже не межсезонным, а летним дизтопливом, в итоге из-за того, что топливо застыло в баке, какие-то транспортные средства тогда на время вышли из строя.

По оценке Роберта Гилязиева, на нарушение стандартов качества продаваемых бензинов чаще всего идут несетевые, частные АЗС. Очень редко, но все же этим «грешат» и крупные игроки: «В прошлом году несоответствие температуре фильтруемости было выявлено на одной из АЗС компании «Лукойл». Эти же отклонения у них были и в 2021 году».

Фото: Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

Однако за последние годы, подчеркнул собеседник издания, ответственность владельцев АЗС за качество реализуемого ими продукта значительно выросла по сравнению с серединой нулевых годов — тогда порядка 100 автозаправок продавали не дизельное топливо, а печное или судовое, в которых содержание серы доходило до 10 тысяч единиц. Количество серьезных нарушений уже несколько лет имеет тенденцию к снижению: в 2021 году было выявлено 2% от общего числа взятых проб, в прошлом году — уже 1%.

— Сейчас отклонения по качеству, которые выявляются нами, не такие критичные: они не могут вывести из строя автомобили или сильно отрицательно влиять на экологию, — считает глава республиканского управления.

Под прицелом его сотрудников не только топливо, но и оборудование станций. Так, в течение года была проведена ревизия дыхательных клапанов емкостей, где хранится бензин и ДТ. Обычно их неисправность приводит к потерям ресурсов, также пары, попадающие в атмосферный воздух, загрязняя его. В ходе проверки была выявлена неисправность клапанов на 12 АЗС, что привело, по подсчетам ведомства, к потерям почти в 610 тыс. рублей.

Фото: Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

Бензин в Татарстане стоит дешевле, чем в других регионах ПФО

В экономике уже давно сложилась такая закономерность — повышение цены на топливо неминуемо ведет за собой рост стоимости других товаров и услуг, розничных цен, увеличивает себестоимость работ во всех областях промышленности — строительстве, транспорте, сельском хозяйстве и так далее. Исходя из этого, управление ведет постоянный мониторинг отпускных биржевых цен и розничной стоимости топливных ресурсов на АЗС.

— В 2022 году, как и в предыдущие годы, в республике не было допущено случаев необоснованного повышения цен. Если повышение и происходило, то не без основания. Причем бензин в Татарстане стоит заметно дешевле, чем в других регионах ПФО. Розничные цены на АИ-95 и АИ-92 сохранились на уровне апреля 2022 года. 27 февраля был проведен мониторинг цен в РТ и ПФО, и цены у нас не самые высокие, ниже среднего уровня. В ближайшие месяцы повышения цен не должно происходить, — прогнозирует Роберт Гилязиев.

Как он пояснил, на розничную цену влияет ряд факторов:

отпускная, заводская цена + биржевая стоимость;

покрытие расходов АЗС и сетей станций при реализации определенного объема топлива;

объем реализации топлива, необходимый для получения прибыли.

Даже на территории Татарстана уровень цен не всегда одинаков, заметил спикер. Чаще всего равную стоимость показывают крупные сетевые АЗС, принадлежащие вертикально интегрированным компаниям-производителям топлива — это «ТАИФ-НК» и «Татнефть». Как отметил Роберт Гилязиев, эти компании четко выполняют рекомендации рабочей группы, созданной при управлении, и ведущей ценовой мониторинг: «Обычно в течение года цены у них не самые высокие, даже низкие, по сравнению с другими представителями этого рынка, особенно ИП и малыми компаниями. Но при рыночной экономике и не может быть везде одинаковых цен».

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru. Реклама ООО «ТАИФ-НК АЗС»

Не все бюджетные организации установили приборы учета энергоресурсов

В периметр деятельности Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов входят не только вопросы, связанные с качеством и ценой на топливо. Для обеспечения рационального использования энергоресурсов коллектив надзорного ведомства проводит обследования бюджетных организаций. Их цель — выявить, есть ли потери энергоресурсов, в чем кроются причины потерь, а также есть ли потенциал для экономии электричества или тепла.

Как показывает практика, до сих пор не все из ГБУ перешли на использование приборов учета энергоресурсов — в прошлом году при проверке 46 организаций было выявлено 6 нарушителей, в 2021 году таковых было 12. Хотя, согласно федеральному закону, все учреждения бюджетной сферы, предприятия и население должны были установить приборы учета.

Причем отсутствие оборудования бьет рублем по карману собственников и казне таких учреждений, поскольку за потребление ресурсов приходится платить по нормативам, которые в 2—2,5 раза выше, чем по счетчику. По подсчетам, выполненным сотрудниками ведомства, потенциал энергосбережения в этих 46 учреждениях составил 35,4 млн рублей, где наибольшие потери — это тепло, затем идут электроэнергия и вода, а также моторные топлива и газ.

На основе обследований выдаются энергетические паспорта, где указываются причины потерь тепла или воды, в чем потенциал энергосбережения, разъясняются пути экономии бюджетных средств. Кстати, ведомство следит и за тем, как организации и предприятия выполняют его рекомендации или требования. Причем не все руководители относятся ответственно к работе по сбережению и экономии энергетических ресурсов, а значит, и средств республиканского бюджета.

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