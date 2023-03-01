На НКНХ ведутся пусконаладочные работы трех производственных линий цеха выделения каучуков СКИ

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Это большое достижение. За такой кратчайший срок восстановить и начать пусконаладку трех производственных линий в цехе выделения каучуков», — так сотрудники «Нижнекамскнефтехима» прокомментировали завершение первого этапа ремонтных работ после пожара в декабре на заводе СК. Не теряя времени, нефтехимики приступили к восстановительным работам.

Светло, просторно, безопасно



В цехе выделения каучуков «Нижнекамскнефтехима» сегодня мало что напоминает о пожаре. Нет сажи, копоти, в помещении светло и просторно. Здесь, как и прежде, кипит работа, брикеты бесперебойно сходят с трех производственных линий.



Часть оборудования, говорят нефтехимики, была восстановлена, часть смонтирована заново.



— Значительная часть здания отремонтирована всего за два месяца. Во время строительных работ был увеличен предел огнестойкости несущих конструкций до 90 минут, первоначальное проектное решение было 30 минут. Отдельно хочу отметить, что смонтированы локальные автоматические системы пожаротушения линий выделения и система управления эвакуацией. Полностью обновили освещение. Теперь здесь стоят светодиодные лампы, которые обеспечивают освещенность обслуживаемых площадок до 390 Лк при норме не менее 200 Лк. Заменили часть обслуживающих площадок, на линиях выделения каучуков стало больше места. Выполнен целый комплекс работ, — подчеркнул Дмитрий Константинов, главный инженер завода СК «Нижнекамскнефтехима».



Выполнен целый комплекс работ, — подчеркнул Дмитрий Константинов, главный инженер завода СК «Нижнекамскнефтехима»

Оперативно восстановить три производственные линии удалось благодаря профессионализму сотрудников — технологов, метрологов, энергетиков, механиков, производственного персонала. Недостающие материалы, оборудование были закуплены на российском рынке, в дружественных странах и предоставлены аналогичными производствами СИБУРа. Сегодня «Нижнекамскнефтехим» полностью включен в единую систему сырьевого обеспечения, продаж, обслуживания и логистики объединенной компании, что позволило в кратчайшие сроки восстановить работу цеха.



— В настоящее время в цехе выделения каучуков ведутся пусконаладочные работы. Производится отладка технологического оборудования, установленных агрегатов, транспортеров, экспандеров, экспеллеров, сушилок, прессов. Специалисты проверяют безопасность и правильность работы производственных линий. Работы в этой части здания выполнены на 99 процентов — отметил Дмитрий Константинов.



330 тыс. тонн в год изопренового каучука



Напомним, возгорание на заводе СК в цехе выделения каучуков произошло в декабре 2022 года. Пожар затронул только концевые цеха выделения и упаковки. Чтобы покрыть потребности покупателей в случае нехватки имеющихся запасов, «Нижнекамскнефтехим» поддержал рынок синтетического каучука резервными мощностями.



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Нижнекамский завод СИБУРа является крупнейшим в мире производителем каучука СКИ. В 2017 году в рамках программы по наращиванию выпуска каучука СКИ мощность производства была увеличена до 330 тыс. тонн в год. В России в промышленном масштабе синтетический изопреновый каучук выпускают также предприятия в Стерлитамаке и Тольятти.

СКИ широко применяют в шинной промышленности, латексах, резинотехнических изделиях. Этот вид каучука является промышленным аналогом натурального.

Каучук, который сходит сегодня с конвейера в процессе отладки технологического оборудования, проходит контроль качества. Нареканий нет. Запустят производство после завершения пусконаладочных работ.

