День в истории: Пушкин женился на Гончаровой, Александр II стал императором

Чем примечательна дата 2 марта?

Сегодня, 2 марта, отмечают Всемирный день пирога с банановым кремом и день рождения компакт-диска. 2 марта был основан Казанский военный госпиталь, Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой, на престол Российской империи вступил Александр II, начался вооруженный конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Родились поэт Евгений Боратынский, татарский писатель-прозаик Амирхан Еники, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, летчик-космонавт Михаил Тюрин, российский телекомментатор Геннадий Орлов. Умерли писатель Дмитрий Стахеев, актриса Анна Покидченко, поэт Сергей Соловьев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Наркозависимый парикмахер — главстаршина зоны

2 марта 1800 года в селе Вяжля (ныне Вяжля Тамбовской области) родился Евгений Боратынский, известный как автор поэм «Эда» и «Пиры» и стихотворений «Где сладкий шепот…» и «На что вы, дни», после которых общественное мнение определило его в ряды лучших поэтов своего времени. Свои стихи он подписывал как «Евгений Абрамов сын Баратынский», но при официальной публикации произведений использовал иную подпись — «Боратынский». Его творчеством восхищались Александр Пушкин, Василий Жуковский, Петр Плетнев и Николай Гнедич. Часть жизни Боратынский провел в Казани.

Источник wikipedia.org

2 марта 1809 года по указанию Александра I было утверждено строительство «особого военного госпиталя на 300 человек больных» в связи с перегрузкой лазарета (на 240 коек) казанского гарнизонного полка. Так появился Казанский военный госпиталь. В 1812—1814 годах в нем лечились российские солдаты, раненные во время Отечественной войны, и военнопленные наполеоновской армии. 26 февраля 2010 года министр обороны Анатолий Сердюков подписал приказ о расформировании казанского госпиталя. После протестов сотрудников, военных пенсионеров и ветеранов по поручению президента России Главное медицинское управление рассмотрело вопрос о судьбе госпиталя, решив его сохранить. Однако он все же был закрыт к ноябрю 2012 года.



2 марта 1909 года в Благоварском районе Башкортостана, в селе Верхние Каргалы, родился писатель Амирхан Еники. Стихи стал сочинять в 1924 году, а в 1929 году отдельным изданием вышла его первая повесть «Друг», после чего он надолго бросил творчество. В июле 1941 года Амирхан был призван на фронт, где вновь решил писать. Его рассказы, напечатанные в журнале «Совет әдәбияты», вызвали интерес читателей. Среди знаменитых произведений Еники — «Болотный цветок», «Марево», «Совесть», «Воспоминания Гуляндам туташ» и «Последняя книга». За повести и рассказы в 1984 году писатель был удостоен премии имени Габдуллы Тукая.

Фото nbrt.timepad.ru

2 марта 1918 года умер автор путевых очерков, романов, повестей, рассказов и стихотворений Дмитрий Стахеев, сын елабужского купца Ивана Стахеева. Он печатался с 1857 года, а в 1864-м, мечтая посвятить себя литературе, продал дом и переехал в Петербург, где с 1872 года, оставив службу, занимался только творчеством. Публиковался в журналах «Искра», «Будильник», «Русское слово», «Отечественные записки», «Вестник Европы», в газете «Московские ведомости». Работал редактором популярных журналов и газет «Нива», «Русский мир», «Русский вестник». Дмитрий Стахеев написал такие романы, как «Наследники», «Законный брак», «Студенты», «Горы золота».

2 марта 2021 года «Реальное время» сообщило, что в Казани дошло до суда уголовное дело начальника свияжской колонии №5 Малика Хуснетдинова. Его обвиняли в серии взяток на аналогичной должности в казанской колонии №18 за «курьерскую» доставку сотовых телефонов через проходную зону. Как выяснило «Реальное время», по версии Следкома и ФСБ, несколько заказов на гаджеты зэки делали с подключенных к интернету компьютеров самой колонии, а рулил подпольным бизнесом наркозависимый парикмахер — главстаршина зоны. Всего в деле фигурировало шесть взяток в период с июля по декабрь 2018 года, в сумме они составили 160 тысяч рублей за 20 мобильных телефонов.

Фото: Максим Платонов

Саша и Наташа

2 марта 1831 года Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в московской церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Впервые поэт увидел будущую невесту в декабре 1828 года на одном из балов в Москве. Когда Пушкин попросил руки Гончаровой, то получил от ее матери отказ, так как Наталья была еще юна. В апреле 1830 года поэт получил согласие, при этом никто к Наталье Николаевне больше не сватался, все знали, что ее добивается Пушкин.

2 марта 1855 года, после смерти отца, Николая I, на престол Российской империи вступил Александр II, известный такими судьбоносными решениями, как ликвидация военных поселений, реформы высшего и среднего образования, городского самоуправления, земская, судная и военная реформы. Его прозвали Освободителем в связи с отменой крепостного права и победой в Русско-турецкой войне. Торжественная коронация состоялась в Успенском соборе Кремля 7 сентября 1856 года, ее священнодействие возглавил митрополит Московской Филарет, император восседал на троне царя Ивана III из слоновой кости.

Фото wikipedia.org

Конфликт в Приднестровье

2 марта 1983 года — день рождения компакт-диска. В этот день в Лондоне три компании, Philips, Sony и Polygram, представили его первый образец — с записью Девятой симфонии Бетховена, выполненной лазером на 12-сантиметровом диске, продолжительностью 74 минуты. Поначалу компакты использовались только для записи аудио, однако позже их доработали, на них стали хранить и передавать с их помощью фото, видео и иную цифровую информацию.

2 марта 1992 года начался вооруженный конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), претендующих на контроль над рядом территорий, прилегающих к Днепру. Конфликт начался с законопроекта «О функционировании языков на территории Молдавской ССР», который был опубликован от имени Союза писателей Молдавии: родители лишались права выбора языка обучения детей, а за использование в официальном общении другого языка предусматривалась административная либо же уголовная ответственность. 7 июля 1992 года Республикой Молдова было принято решение о прекращении огня, однако локальные столкновения продолжались до ввода миротворческого контингента России 29 июля 1992 года. Противостояние завершилось подписанием перемирия и «замораживанием» конфликта.