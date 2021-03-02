Полковник ФСИН ответит за онлайн-закупки казанских зэков

По версии СК и ФСБ, начальник зоны за взятки лично доставил осужденным 20 мобильников

Фото: Максим Платонов

В Казани дошло до суда уголовное дело начальника свияжской колонии №5 Малика Хуснетдинова. Его обвиняют в серии взяток на аналогичной должности в казанской колонии №18 за «курьерскую» доставку сотовых телефонов через проходную зоны. Как выяснило «Реальное время», по версии Следкома и ФСБ, несколько заказов на гаджеты зэки делали с подключенных к Интернету компьютеров самой колонии, а рулил подпольным бизнесом наркозависимый парикмахер — главстаршина зоны.

Начальник колонии сидит уже полгода



Уголовное дело 39-летнего офицера УФСИН по РТ будет рассматривать судья Приволжского райсуда Казани Артем Никифоров. В его производстве уже находится непростое дело по обвинению экс-начальника отдела полиции «Горки» в коррупционном давлении на хозяина кафе «Восточная кухня».

Суд пока не назначил дату первого заседания по делу начальника двух татарстанских колоний Малика Хуснетдинова, однако на этой неделе планирует продлить ему меру пресечения. Напомним, 7 августа 2020-го в том же Приволжском райсуде Казани задержанного полковника Хуснетдинова отправили под домашний арест, однако ровно через две недели в апелляции прокуратура добилась более жесткой меры пресечения. С тех пор гражданин начальник находится в СИЗО. Вину не признает. С высокой должности в пенитенциарной системе его никто не увольнял.

За плечами у обвиняемого — 20 лет службы в системе исполнения наказаний. Ранее, еще до окончания Казанского юринститута МВД, три месяца отработал оперуполномоченным, был уволен за нарушение условий контракта. На новом месте за пять лет прошел путь от сотрудника оперативного отдела до замначальника Казанской воспитательной колонии. Еще через четыре года, в 2010-м занял такой же пост зама в казанской ИК-2, причем, отвечал за безопасность и оперативную работу. С 2012-го работал замом начальника в ИК-18 и спустя пять лет занял его место. А в 2020-м получил перевод на такую же должность в свяжской ИК-5.

Все эпизоды обвинения полковнику охватывают лишь один год его работы — 2018-й. По данным источников «Реального времени», при обыске в его служебном кабинете по новому месту службы опера изъяли 7 мобильников и 8 банковских карт.

Суд пока не назначил дату первого заседания по делу начальника двух татарстанских колоний Малика Хуснетдинова, однако на этой неделе планирует продлить ему меру пресечения. Фото: Екатерина Аблаева

Школьный интернет на службе криминала

В Следкоме свидетели-зэки рассказывали, что запрещенный к использованию за решеткой мобильный телефон де-факто можно было купить за 20 тысяч рублей. Среди осужденных ходили слухи, что эти вопросы решает Марат Шагиев, назначенный на «красной зоне» главстаршиной, то бишь правой рукой начальника колонии. Некоторые признались — лично выкупали у него «трубку». И вспоминали, что сам «смотрящий» от начальства почти открыто использовал мобильник, систематически потреблял наркотические средства и заявлял, что может решить с Хуснетдиновым почти любой вопрос.

Зэки верили. Ведь свой личный вопрос Шагиев решил к удивлению многих. В 2014-м его признали строгим нарушителем режима и перевели на строгие условия отбывания наказания, а в 2017-м статус нарушителя сняли, а еще через год этот осужденный к 9 годам за незаконный оборот наркотиков получил перевод на облегченные условия. Со слов сидельцев-свидетелей, за 10 тысяч рублей со старшиной можно было договориться о передаче на зону «запрещенки» — пирогов, шашлыков, спортивных костюмов, туалетной воды и так далее. Но в обвинении фигурируют лишь мобильники.

По версии следствия, в июле 2018-го года «смотрящий» предложил начальнику колонии №18 обеспечить пронос за решетку мобильных телефонов, зарядников к ним, наушников и т.д. — за взятки, на что начальник почти сразу согласился. На роль заказчика онлайн-закупок гаджетов Шагиев позвал приятеля-зэка Харисова, который на зоне был старшиной местной школы, благодаря чему имел доступ к компьютеру с выходом в Интернет. В итоге, два первых заказа Харисов, не отходя от парты, оформил в веб-магазине «Билайн» и оплатил с помощью онлайн-банкинга со своего мобильника с карточки, которая находилась по ту сторону решетки — у отца.

На следствии отец делился — во время нахождения сына за решеткой по карточке проходили зачисления-списания на суммы от 1 до 300 тысяч рублей.



По версии следствия, в июле 2018-го года «смотрящий» предложил начальнику колонии №18 обеспечить пронос за решетку мобильных телефонов, зарядников к ним, наушников и т.д. — за взятки. Фото: Максим Платонов

Обвинение Хуснетдинову: 20 мобильников за шесть взяток

Как полагают силовики, 5 июля 2018-го за первым заказом в офис оператора приехал брат главстаршины — по его просьбе забрал три мобильника «Prestigio Grace M5 LTE Silver» (каждый — по 5,5 тысяч рублей), сложил в черный пакет, добавив туда и свои 30 тысяч рублей и в указанный братом день привез в здание администрации колонии. Говорят, на следствии этот свидетель вспоминал, что прошел в здание, дождавшись пока откроют магнитный замок, поднялся на третий этаж и постучался в кабинет начальника, сказал ему, что привез посылку. Тот попросил положить пакет на тумбочку, что и было сделано.

Со слов свидетеля, все передачи, по совету брата, производились по субботам до 8 утра — утреннего построения. Что было дальше — делился с силовиками уже сам главстаршина: говорил, начальник передавал этот пакет ему, а они с Харисовым прятали поступивший с воли товар в здании школы — оперативники ФСИН редко устраивали там «шмон».

В августе, благодаря школьному интернету, Харисов оформил заказ на четыре смартфона Samsung и Meizu, а пару гарнитур с наушниками и микрофоном, и передал их начальнику колонии по той же схеме вместе с новой взяткой на те же 30 тысяч рублей, полагают в СК.

В последующем к делу подключили и сестру Харисова — студентку. Той подвозили заказанные и оплаченные братом телефоны, а она докупала к каждому наушники, фасовала по отдельным пакетикам комплекты — наушники, телефон, зарядник и тщательно заматывала скотчем. Готовый к передаче товар и обналиченный перевод в 30 тысяч рублей от своего брата передавала брату Шагиева. А тот с новой посылкой отправлялся на улицу Лебедева, в колонию.

По словам адвоката Галины Кайновой, вину полковник УФСИН по РТ не признает в полном объеме. Фото: Екатерина Аблаева

Всего в деле фигурируют шесть взяток в период с июля по декабрь 2018-го — пять передач по 30 тысяч рублей вместе с посылками и одна 10-тысячная. Итого — 160 тысяч рублей за 20 мобильных телефонов.

На вопрос следователя — мог ли начальник колонии пройти на ее территорию без личного досмотра дежурные отвечали двояко. Ссылались на приказ — досмотру подлежат все лица, проходящие через КПП, но при этом отмечали — личный досмотр старшего по званию, начальника колонии являлся нарушением субординации. И сообщали: если при проходе полковника через металлодетектор рамка звенела, дать ему указание — выложить все предметы из кармана — никто не мог.

Несколько свидетелей из числа бывших и действующих сотрудников ФСИН рассказывали, что пару раз по просьбе шефа забирали у незнакомцев с парковки некие коробки с гаджетами для начальника. А еще делились странностями — бывало, что изъятые у зэков и переданные руководителю учреждения мобильники в последующем изымались... повторно.

«В обвинении Хуснетдинову такие факты не фигурируют», — отметила его адвокат Галина Кайнова. По ее словам, вину полковник УФСИН по РТ не признает в полном объеме. На следствии Малик Хуснетдинов рассказывал, что ни коррупционных предложений, ни взяток не получал, а братом Шагиева вообще не знаком. Начальник колонии также высказывал предположение, что дело против него могли инициировать в интересах двух обвиняемых в избиении задержанного оперативников ИК-18, дело которых сейчас рассматривает Приволжский райсуд Казани. В этом деле у Хуснетдинова статус свидетеля обвинения.