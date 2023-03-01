Экоурок со звездой: Милана Стар рассказала школьникам Нижнекамска о пользе переработки пластика

Популярная певица и видеоблогер посетила полилингвальный комплекс «Адымнар»

Фото: Александр Майков, предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Раньше я не задумывалась о том, что нужно беречь природу. Не знала, что скопление мусора — это такая большая проблема. Участвуя в экоуроках, поняла, что спасение планеты в наших руках. Мы с мамой договорились, что начнем дома вырабатывать полезные привычки», — поделилась впечатлениями после экологического урока известная певица и блогер-миллионник Милана Стар. Юная звезда приехала в Нижнекамск по приглашению СИБУРа, где она вместе с экспертом из Центра экономии ресурсов рассказала детям о второй жизни пластика.

За одной партой со звездой



Этот экоурок ученики пятых классов полилингвального образовательного комплекса «Адымнар-Нижнекамск» запомнят надолго. К ним в школу приехала популярная видеоблогер и певица Милана Стар. Для многих ребят ее появление стало настоящим сюрпризом.



— Милану я знаю с семи лет. Когда вышел ее первый клип «Хэй! Малявка!», я так танцевала под эту песню, что сломала кровать. Я знаю все ее творчество. Она мой кумир! Биографию Миланы я записала дневник. Давно хотела ее увидеть, — не сдерживая слез радости, сказала Динара Абдуллина.



Поприветствовать Милану и учащихся приехал начальник управления образования НМР Айдар Гарифуллин. Фото: Тимур Музафаров, предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамск Милану Стар пригласил СИБУР. Вместе с Центром экономии ресурсов компания разработала серию экологических уроков «Вторая жизнь пластика», которые в интересной игровой форме учат ребят ответственному потреблению и раздельному сбору отходов.



Поприветствовать Милану и учащихся «Адымнара» приехал начальник Управления образования НМР Айдар Гарифуллин. Обращаясь к присутствующим, он поблагодарил СИБУР за внимание к теме экологии:



— Сегодня у нас в школе праздничный урок. Мы уверены, что просветительский проект СИБУРа «Вторая жизнь пластика» принесет много пользы. Большое спасибо компании за активную работу по формированию и развитию экологической культуры среди детей, — добавил он.

К трансляции также подключились ученики 31 школы города. Дети в режиме онлайн наблюдали за происходящим и выполняли задания. Ведущая обращалась к учителям через чат, в котором получала ответы от школ, участвовавших в трансляции.



К трансляции также подключились ученики 31 школы города. Фото: Александр Майков, предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Мы смоделировали программу, которая будет отражать состояние планеты, меняющееся в зависимости от действий людей. Вместе с Миланой мы расскажем о том, что правильное отношение к отходам, их переработка и вовлечение в повторное использование — важные факторы сохранения здоровой окружающей среды, — отметила Александра Ольшанская, эксперт Центра экономии ресурсов.



Вторую жизнь пластику может подарить каждый



На уроке ребята также узнали, из чего производят и как перерабатывают пластик. Для многих стало открытием, что из обычных пластиковых бутылок можно сделать полезные вещи. Например, одежду, мебель, офисные ручки, дыроколы, строительные и медицинские материалы.



Чтобы снизить негативную нагрузку на экологию, каждый может уже сегодня изменить свои привычки. Для этого достаточно не покупать ненужное, экономить ресурсы, использовать многоразовые вещи, не спешить выбрасывать старые вещи, сортировать отходы и отправлять их на переработку — обо всем этом шла речь на экоуроке.



На уроке ребята также узнали, из чего производят и как перерабатывают пластик. Фото: Александр Майков, предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

— Сегодня я узнала, что пластик можно переработать несколько раз. Что это не мусор, а ценное вторсырье. Если правильно сортировать отходы, сдавать на переработку пластиковые бутылки, выключать за собой свет, покупать только нужные вещи, то можно избежать экологической катастрофы в будущем, — уверенно сказала ученица пятого класса Динара Абдуллина.



«Я счастлива, что Милана приехала в Нижнекамск»



Экоурок оказался познавательным не только для нижнекамских школьников, но и для самой Миланы Стар. После мероприятия в интервью корреспонденту «Реального времени» блогер призналась, что раньше ее мало волновало состояние окружающей среды. Она, как и многие дети, не задумывалась над тем, как можно сберечь природу.



— Не знала, что скопление мусора — такая большая проблема. Участвуя в экоуроках поняла, что спасение планеты в наших руках. Мы с мамой договорились, что дома начнем вырабатывать полезные привычки, сортировать отходы, сдавать пластик на переработку, — подчеркнула Милана.

Экоурок оказался познавательным не только для нижнекамских школьников, но и для самой Миланы Стар. Фото: Александр Майков, предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

А еще она осталась под большим впечатлением от полилингвального комплекса «Адымнар-Нижнекамск».



— Классные здесь ребята, учителя. Моей школе в Москве больше 100 лет. У меня шок от того, что школа может быть такой красивой, — не скрывая удивления, сказала она.



Завершилась встреча автограф и фотосессией. Сфотографироваться со своим кумиром пришла практически вся школа. Дети выстраивались в очередь, чтобы сделать на память снимок со звездой. Многие принесли подарки, сделанные своими руками.



— Мы с мамой приготовили Милане футболку, на которой я нарисовала сердце и поцелуй. У меня даже руки трясутся от волнения, я очень рада, что Милана у нас в школе, — не скрывая эмоций, сказала Самира Валеева.



— Я счастлива, что Милана приехала в Нижнекамск. Это незабываемое впечатление. Я в шоке, не верю своему счастью, — согласилась ее одноклассница Кира Атарская.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Завершился визит Миланы Стар познавательной экскурсией по «Нижнекамскнефтехиму». Юная певица посетила производство каучуков и пластиков, узнала историю создания не только нефтехимического гиганта, но и города спутника Нижнекамск.