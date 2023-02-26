Не день УНИКСа. Казанцы упускают надежду в борьбе за лидерство в чемпионате

Несмотря на результат, баскетбольный вечер удался

В решающем сражении второго этапа регулярного чемпионата УНИКСу пришлось играть с действующим чемпионом Единой лиги ВТБ — питерским «Зенитом». На кону были надежды на лидерство в гладком сезоне, и публика собралась под стать — приличная. Но это явно был не вечер команды Перасовича. О том, как прошла последняя топовая игра регулярного сезона и как УНИКС отвоевал свое прочное место в сердцах казанцев — в материале.

Перенервничали. Казанцы весь сезон разбирали «Зенит», но в решающий момент спасовали

Что-то странное стало происходить с казанской командой в феврале. Прежняя куда-то улетучилась, что вылилось в довольно странный вылет из Кубка России от «Пари Нижний Новгород» и разгромное поражение от «Локомотива». Можно было бы уже начать говорить про спад на самом важном отрезке сезона, когда решаются места перед плей-офф, но тут внезапно УНИКС довольно «хлопнул» московский ЦСКА, уверенно переломив сопротивление «армейцев» в овертайме и вернул себе надежду на победу в регулярном чемпионате.

Так что понимания, чего ожидать от матча с действующими чемпионами Единой лиги ВТБ у болельщиков не было никакого. Слишком уж бросало команду Велимира Перасовича из стороны в сторону. Впрочем, надо сказать, что и питерцы в этом сезоне нестабильные. Шансы на победу в «регулярке» у них минимальные уже в конце февраля, так что основная борьба за лидерство разворачивается между ЦСКА и УНИКСом.

Казанцам надо было побеждать Питер, чтобы не отпускать «армейцев» далеко от себя и продолжать преследование. Как побеждать «Зенит» Велимир Перасович знает и показывал это дважды в сезоне. Да и вернувшийся в строй после травмы Джален Рэйнольдс всегда показывал отличную игру именно против действующих чемпионов: у него было 22 очка (счет 82:79) в октябре и 26 очков — в декабрьском поединке (тогда казанцы победили «на тоненького» — 95:94).

Вот только в этот раз все знания куда-то испарились. Игра показала, что зона турбулентности для казанцев не пройдена. УНИКС в этом матче явно уступил питерцам в двух основных компонентах — скорости и точности. Команда Велимира Перасовича явно перенервничала в самый важный отрезок и практически утратила возможность нагнать ЦСКА в концовке регулярного чемпионата.

Разные режимы скоростей «Зенита» и УНИКСа

В отличие от казанского клуба, который подошел к поединку практически в полном составе, гости страдают от травм. На неопределенный срок выбыл французский разыгрывающий Томас Эртель. А уже по ходу первой четверти в самом безобидном эпизоде в борьбе сильно повредил палец Морман, так что остаток игры уже вряд ли мог показывать свой максимум.

Однако с начала матча у УНИКСа что-то пошло не так. Мяч категорически не хотел заходить в кольцо после бессчетных попыток Лабери добить мяч в кольцо после дальних бросков своих партнеров. У «Зенита» же наоборот, заходило все.

Казанцы действовали словно под воздействием знаменитого эффекта кинопроизводства «слоумо» на фоне очень резких выпадов и быстрых передач в касание при позиционных атаках. Не помогли даже несколько эффектных прорывов под кольцо в исполнении Рейнолдса и подъемный отрезок в последней четверти.



В один момент счет на табло был уже 4:12, а к окончанию стартовой десятиминутки отставали на 7 очков. Во второй четверти петербуржцы лишь усилили давление, пробив отрыв на двузначные цифры. Если к большому перерыву «Зенит» вел с отрывом в 12 очков, то к окончанию третьего он вел уже в «+21» (47:68). В итоге все завершилось не так плачевно, благодаря мощному отрезку в середине финальной четверти, когда мяч у УНИКСа наконец-то перестал валиться из рук, но увы только 69:80.

Лучше всего этот матч охарактеризовал эпизод, произошедший в третьем периоде, когда центровой УНИКСа Винс Хантер очень удачно перехватил мяч в центре площадки, вальяжно убежал к чужому никем не защищенному кольцу, а когда хотел эффектно вбить мяч в пол с помощью данка, просто воткнул мяч в кольцо и тот отскочил обратно.

Это был просто не день УНИКСа.

УНИКС по-прежнему популярен и любим

Как бы грустно ни закончился поединок, в голове отметим довольно приятную тенденцию: баскетбол и УНИКС даже при отсутствии еврокубков в Казани остаются по-прежнему популярны.

Очевидно, что баскетбол в Казани серьезно занял свою нишу среди казанцев после прошлого бомбового сезона с триумфом в Европе, причем не обязательно больших любителей спорта.

Сегодня в «Баскет-холле» собралась довольно приличная публика, во всех смыслах этого слова. Во-первых, трибуны оказались забиты если не под завязку, то процентов на 80 точно. А это, на секундочку, больше пяти тысяч посадочных мест. Примерно так же ходили в прошлом сезоне на матчи УНИКСа с топовыми европейскими командами в рамках Евролиги. И это надо учитывать, что игра проходила в день, когда параллельно свой последний матч в регулярном чемпионате проводил «Ак Барс» против топового соперника — «Авангарда».

В принципе, объяснить эту тенденцию можно тем, что на хоккей и баскетбол ходит разная аудитория. Вряд ли в «Татнефть Арене» можно встретить такое количество семей с детьми, студентов, молодых пар и даже пожилых людей, которые всегда выбирают наиболее доступные и комфортные условия. В «Баскет Холе» сделано все, чтобы семья могла провести яркий и комфортный вечер, а дети остались довольны вне зависимости от результата — развлечений тут хватает и за пределами паркета. Важно сохранить этот интерес, УНИКС долгие годы добивался такого уровня интереса к команде в городе, где всегда были серьезные конкуренты.