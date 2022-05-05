Номерам «Болгар» нужен общественный центр

Интеллектуальный котел Казани — можно ли сделать так, чтобы он закипел снова?

От Апакова — к Ахмадуллину

Дом, в котором располагались номера «Болгар», построил в 1866 году Ибрагим Исхакович Апаков, который вкладывал деньги от торговых операций по России и Средней Азии, а также от продажи в Казани мануфактуры. Позже им владела единственная дочка Ибрагима Биби-Марьям-Бану, уже упомянутая в нашей серии. Ее мать — Махуб Камал Абдулвахидова, дочь муфтия Оренбургского магометанского духовного собрания Абдулвахида Сулейманова.

Биби-Марьям-Бану продала дом в октябре 1897 года оренбургскому купцу первой гильдии Ахмету Хусаинову. Тот сначала хотел отдать его родному медресе «Хусаиния» и преподавателям в Оренбурге и Казани, чтобы им шел доход от здания (то есть дом стал вакуфным). Но в итоге его купил купец Мухаметшакир Казаков. В аренду часть здания взял предприниматель Фаткулла Ахмадуллин — и открыл гостиницу «Болгар».

В 1907 году сюда заселился Габдулла Тукай. В номере 40 он жил до начала 1913 года, пока не перебрался в соседние номера «Амур», откуда, под давлением друзей, отправился в Клячкинскую больницу.

1920-е. Фото pastvu.com

Дом, где жили и работали, кажется, все

Кроме жильцов, вроде Тукая, революционера Мулланура Вахитова, поэта Сагита Рамиева, артиста Валиуллы Муртазина-Иманского, здесь работали многие редакции газет и журналов. К примеру, «Йолдыз», рассказывавшая о просвещении, литературе, языке, общественной и политической жизни. Выпускали ее Ахметхади Максуди и Ибрагим Терегулов. «Эль-Ислах» — детище, в первую очередь Фатиха Амирхана, славящегося острым языком и пишущего от лица шакирдов медресе (само название «Реформа» относилось к реформе образования). Юмористически-сатирический «Ялт-Йолт» Ахмета Урманчеева собирался здесь, а печатался в типографии Харитонова на Миславского. «Казан мөхбире», то есть «Казанский вестник», вначале выходил на двух языках, но потом перешел только на татарский. Занимался им, в частности, Саитгарей Алкин и Юсуф Акчура.

Также были «Тәрбия», «Әхбар», татарская библиотека «Китапханаи Исламия», типографии братьев Шараф «Урнәк», где печатался Тукай. То есть либо жили, либо часто бывали все главные деятели казанской татарской культуры.

1 декабря 1907 же года в доме Хамита Сабитова (ныне это ресторан «Татарская усадьба») открылся «Восточный клуб» («Шәрык клубы»), в котором татары могли проводить светские мероприятия — литературные вечера, лекции, — показывать спектакли. Стало это возможным во многом благодаря революции 1905 года, давшей немало новых свобод. Многие названные здесь люди входили в совет клуба, который возглавлял упомянутый Ибрагим Терегулов, помощник инспектора студентов Казанского университета и преподаватель в Казанской татарской учительской школе.

В 1911 году некоторое время клуб располагался в номерах (один из современников вспоминает, что это было совсем небольшое помещение), а потом переехал в соседний дом Багаутдиновой-Апанаевой. У клуба была своя библиотека, читательский и зрительный зал, струнный оркестр. Сейчас здесь располагается одноименный интерактивный музей театра.

«Болгар» — это не здание, а смысл

После революции над домом никакого надзора не осуществлялось, он медленно ветшал. В сентябре 2008 года здание по решению застройщика было снесено, после чего в октябре заместитель премьер-министра РТ и министр культуры Зиля Валеева сообщила, что его воссоздадут на том же месте в историческом виде.

В 2011-м это место вновь начали застраивать, создав похожий на номера «Болгар» объект из железобетонных конструкций с измененной планировкой и со стеклянными «дополнительными» этажами. В 2014-м в нем начали продавать квартиры. На то, что произошло, могут быть разные взгляды, к тому же у истории нет сослагательного наклонения. Но в комплексе с короткой историей отчаянно не хватает истории длинной. Небольшая экспозиция, посвященная Тукаю, созданная Национальным музеем РТ, который можно наблюдать, стоя у витрин на углу Татарстан и Московской, — лишь небольшой вклад в развитие самоидентификации этого места, которое можно было развить без нарушения существующих планов. Туристам в Старо-Татарской слободе показывают дома купцов, мечети, место, где располагался Сенной базар.

Однако пространство, где несколько лет кипела интеллектуальная жизнь татар, где они определяли, в каком направлении пойдет национальная мысль, где зарождались явления, которые и сейчас определяют лицо местной культуры, следует обозначить в более явственном виде — к примеру, в галерее, которая идет вдоль здания, в виде меняющейся выставки, благо люди, которые жили здесь, создали немало визуальных творений. Не забудем, что дальше по Московской здание продолжается домом Губайдуллы Юнусова, в котором в середине XIX века располагалась Татарская ратуша, своего рода полпредство татар в Казани, что также может быть переосмыслено.

Еще один формат — организация общественного клуба. На этой неделе стало известно, что здание ресторана «Парус» отойдет не молодежным организациям, а Институту пространственного планирования РТ. Так почему бы не дать крохотное, но постоянное пространство для городских сообществ на видном месте слободы? Таким образом традиция номеров «Болгар» будет продолжена.

Радиф Кашапов