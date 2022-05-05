Номерам «Болгар» нужен общественный центр
Интеллектуальный котел Казани — можно ли сделать так, чтобы он закипел снова?
Многие исторические объекты, воссозданные или сохранившиеся, можно насытить новыми смыслами. Один из них — построенный на месте здания номеров «Болгар» жилой комплекс «Татарстан». Мы продолжаем рассказы о примечательных исторических объектах Казани и Татарстана: ранее выпуски были посвящены дому Шамиля, Александровскому пассажу, Спасской башне, дому Валтреста, Мариинской гимназии, площади Тысячелетия и дому Валиуллы Ибрагимова.
От Апакова — к Ахмадуллину
Дом, в котором располагались номера «Болгар», построил в 1866 году Ибрагим Исхакович Апаков, который вкладывал деньги от торговых операций по России и Средней Азии, а также от продажи в Казани мануфактуры. Позже им владела единственная дочка Ибрагима Биби-Марьям-Бану, уже упомянутая в нашей серии. Ее мать — Махуб Камал Абдулвахидова, дочь муфтия Оренбургского магометанского духовного собрания Абдулвахида Сулейманова.
Биби-Марьям-Бану продала дом в октябре 1897 года оренбургскому купцу первой гильдии Ахмету Хусаинову. Тот сначала хотел отдать его родному медресе «Хусаиния» и преподавателям в Оренбурге и Казани, чтобы им шел доход от здания (то есть дом стал вакуфным). Но в итоге его купил купец Мухаметшакир Казаков. В аренду часть здания взял предприниматель Фаткулла Ахмадуллин — и открыл гостиницу «Болгар».
В 1907 году сюда заселился Габдулла Тукай. В номере 40 он жил до начала 1913 года, пока не перебрался в соседние номера «Амур», откуда, под давлением друзей, отправился в Клячкинскую больницу.
Дом, где жили и работали, кажется, все
Кроме жильцов, вроде Тукая, революционера Мулланура Вахитова, поэта Сагита Рамиева, артиста Валиуллы Муртазина-Иманского, здесь работали многие редакции газет и журналов. К примеру, «Йолдыз», рассказывавшая о просвещении, литературе, языке, общественной и политической жизни. Выпускали ее Ахметхади Максуди и Ибрагим Терегулов. «Эль-Ислах» — детище, в первую очередь Фатиха Амирхана, славящегося острым языком и пишущего от лица шакирдов медресе (само название «Реформа» относилось к реформе образования). Юмористически-сатирический «Ялт-Йолт» Ахмета Урманчеева собирался здесь, а печатался в типографии Харитонова на Миславского. «Казан мөхбире», то есть «Казанский вестник», вначале выходил на двух языках, но потом перешел только на татарский. Занимался им, в частности, Саитгарей Алкин и Юсуф Акчура.
Также были «Тәрбия», «Әхбар», татарская библиотека «Китапханаи Исламия», типографии братьев Шараф «Урнәк», где печатался Тукай. То есть либо жили, либо часто бывали все главные деятели казанской татарской культуры.
1 декабря 1907 же года в доме Хамита Сабитова (ныне это ресторан «Татарская усадьба») открылся «Восточный клуб» («Шәрык клубы»), в котором татары могли проводить светские мероприятия — литературные вечера, лекции, — показывать спектакли. Стало это возможным во многом благодаря революции 1905 года, давшей немало новых свобод. Многие названные здесь люди входили в совет клуба, который возглавлял упомянутый Ибрагим Терегулов, помощник инспектора студентов Казанского университета и преподаватель в Казанской татарской учительской школе.
В 1911 году некоторое время клуб располагался в номерах (один из современников вспоминает, что это было совсем небольшое помещение), а потом переехал в соседний дом Багаутдиновой-Апанаевой. У клуба была своя библиотека, читательский и зрительный зал, струнный оркестр. Сейчас здесь располагается одноименный интерактивный музей театра.
«Болгар» — это не здание, а смысл
После революции над домом никакого надзора не осуществлялось, он медленно ветшал. В сентябре 2008 года здание по решению застройщика было снесено, после чего в октябре заместитель премьер-министра РТ и министр культуры Зиля Валеева сообщила, что его воссоздадут на том же месте в историческом виде.
В 2011-м это место вновь начали застраивать, создав похожий на номера «Болгар» объект из железобетонных конструкций с измененной планировкой и со стеклянными «дополнительными» этажами. В 2014-м в нем начали продавать квартиры. На то, что произошло, могут быть разные взгляды, к тому же у истории нет сослагательного наклонения. Но в комплексе с короткой историей отчаянно не хватает истории длинной. Небольшая экспозиция, посвященная Тукаю, созданная Национальным музеем РТ, который можно наблюдать, стоя у витрин на углу Татарстан и Московской, — лишь небольшой вклад в развитие самоидентификации этого места, которое можно было развить без нарушения существующих планов. Туристам в Старо-Татарской слободе показывают дома купцов, мечети, место, где располагался Сенной базар.
Однако пространство, где несколько лет кипела интеллектуальная жизнь татар, где они определяли, в каком направлении пойдет национальная мысль, где зарождались явления, которые и сейчас определяют лицо местной культуры, следует обозначить в более явственном виде — к примеру, в галерее, которая идет вдоль здания, в виде меняющейся выставки, благо люди, которые жили здесь, создали немало визуальных творений. Не забудем, что дальше по Московской здание продолжается домом Губайдуллы Юнусова, в котором в середине XIX века располагалась Татарская ратуша, своего рода полпредство татар в Казани, что также может быть переосмыслено.
Еще один формат — организация общественного клуба. На этой неделе стало известно, что здание ресторана «Парус» отойдет не молодежным организациям, а Институту пространственного планирования РТ. Так почему бы не дать крохотное, но постоянное пространство для городских сообществ на видном месте слободы? Таким образом традиция номеров «Болгар» будет продолжена.
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