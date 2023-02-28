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Владислав Максимов: «У нас был вариант прорыва международной блокады»

00:00, 28.02.2023

Генменеджер Федерации регби — о развитии этого вида спорта и разновидностей

Владислав Максимов: «У нас был вариант прорыва международной блокады»
Фото: rugby.ru

В нынешние выходные на стадионе КСК «КАИ Олимп» проходил чемпионат России по регби на снегу среди 12 мужских и шести женских команд. Спортивная редакция «Реального времени» до старта турнира пообщалась с генеральным менеджером Федерации регби Татарстана Владиславом Максимовым.

«В прошлом году в Казани отменили чемпионат Европы по регби-7»

Владислав, почему регби на снегу и почему Казань?

— «Снежное» регби — продолжение истории с развитием этого вида спорта, которое вышло на международный уровень, и в 2019 году обе сборные России (женская и мужская под руководством казанского тренера Павла Калашкина, с костяком игроков из казанской команды «Энергия») стали чемпионами Европы на турнире, проходившем в Москве. Затем чемпионат 2021 года был перенесен из-за пандемии, а чемпионат Европы 2022 года, запланированный в прошлом году на 27—28 февраля, был отменен. Развитие регби на снегу интересно еще в том плане, что программа зимних Олимпиад крайне скудна на командные игровые соревнования, где есть только хоккей с шайбой, и все.

Вы исполнительный директор Федерации регби Татарстана, вида спорта, где на виду только мужская профессиональная команда «Стрела». А что находится в основании развития этого вида спорта?

— В структуру деятельности нашей федерации, помимо регби на снегу, входят также развитие и проведение соревнований по нашему виду спорта. Это и в отношении школьной лиги по тэг-регби, которое развивается у нас с 2021 года. Там у нас в процесс развития вовлечены порядка 100 школ в десяти районах республики, сама спортивная школа, и студенческая лига, куда переходят воспитанники спортшколы и люди, заинтересовавшиеся тэг-регби, то есть это уже следующая ступень развития, наши любительские команды во главе с РК «Энергия» с ее президентом Павлом Калашкиным, известным всем любителям регби республики и не только, женская команда «Зилант» и флагман — регбийный клуб «Стрела».

Из достижений последнего времени я хотел бы сказать о создании молодежных команд — это женская студенческая, играющая на уровне федеральной лиги, созданная полностью из регбисток студенческой лиги Татарстана, и мужская студенческая команда РК «Казань» — ближайшее подспорье для все той же «Стрелы».

Если даже таковых не будет, то мы рассчитываем на выхлоп из числа будущих детских тренеров, судей, которые нам также крайне необходимы.

Мы обговорили тот момент, что в Москве был отменен чемпионат Европы по регби на снегу.

— У нас еще не состоялся чемпионат мира среди студентов по олимпийской разновидности регби-7. Но его даже не стали переносить куда-то, а попросту отменили. И это уже разговор о Казани.

Фото: vk.com/strelarugby

«Регби совсем недавно начало преобразовываться в профессиональный вид спорта»

— В «Регби-Европы», как я понимаю, самая тяжелая ситуация, поскольку она представляет из себя вид спорта из топ-стран, большинство из которых категорически против России в любом виде — Англия, Ирландия, Уэльс, Шотландия, как четыре разные федерации, плюс Италия, Франция.

— У нас был вариант прорыва международной блокады после товарищеских матчей с Казахстаном, но там опасаются приезжать в Россию, поскольку местная федерация получает субсидии на развитие регби из средств Азиатской федерации. Поэтому наиболее плотные связи у нас сейчас идут с Беларусью, которой наша федерация и клубы помогают развивать регби, проводят семинары, турниры, включая такие разновидности, как снежное и пляжное регби на песке.

Тем не менее там рассматривается вариант возвращения наших сборных в международные турниры, начиная с возвращения национальной сборной по регби-15 в число участниц чемпионата Европы. С чем я это связываю, во-первых, мы никак не пересекались с названными вами сборными, поскольку это топ-дивизион европейского регби, куда сборная России не входит. Наш уровень — Испания и Португалия, Бельгия и Нидерланды, те же грузины, которые стремятся в число шести сильнейших и имеют шансы заменить из числа ее участников Италию. Там произошел серьезный подъем в развитии регби за счет того, что игроки уезжают играть в Европу, не гнушаются выступать в низших лигах чемпионатов той же Франции, одной из законодательниц в развитии регби в мире. Увы, среди россиян до сих пор нет такого стремления. Может быть, где-то не устраивали контракты с финансовой точки зрения, поскольку гонорары в нашем виде спорта, что скрывать, не сравнимы не то что с футболом — хоккеем, даже с баскетболом — волейболом.

Тогда возникает вопрос: почему в регби активно переходят представители других видов спорта: есть борцы, мини-футболист и даже хоккеист.

— Давайте говорить так, что если брать финансы, то лучшие наши игроки получают примерно такие же зарплаты, как игроки ВХЛ или ФНЛ уровня середины таблицы, но у последних есть еще система премиальных. У нас вид спорта, который, по сути, во всем мире был любительским, и совсем недавно все это начало преобразовываться в профи, во многом мировое регби находится в начале пути становления регби профи при всей своей популярности в Великобритании и многих странах Британского доминиона.

Фото: strelarugby.ru

«Думаю, место в тройке чемпионата России будет признано хорошим результатом для «Стрелы»

От общего к частному. Как оцениваете итоги первой половины чемпионата России?

— «Стрела» прошла его достаточно уверенно, находясь на второй-третьей строчке в турнирной таблице. Это хороший результат, если учитывать молодость нашего клуба, то что в стране есть красноярский «Енисей-СТМ» — с двумя практически равноценными составами, с его наставником Александром Первухиным, настоящим маэстро нашего вида спорта. Он знает все нюансы регби и, по моему мнению, имеет некое досье на каждого российского регбиста, выступающего в чемпионате страны. Есть Пенза плюс вторая команда Красноярска, поэтому, я так думаю, что место в тройке по итогам плей-офф будет признано хорошим результатом для «Стрелы».

А как они финансируются?

— «Енисей-СТМ» находится на балансе краевой администрации, а «Красный Яр-ЭТС» поддерживается городской администрацией плюс внебюджетное финансирование каждой из команд.

Что касается «Стрелы», то, я считаю, Джей Пи Нил уже адаптировался в нашем чемпионате и сформировал полтора практически равноценных состава, есть взаимозаменяемые позиции и понимание, что команда строится не на день, а на долгие годы.

Как мне кажется, как нам не повезло с теми странами, которые на ведущих ролях в развитии регби, поскольку большинство из них занимает антироссийскую позицию, так повезло с легионерами в чемпионате. Поскольку Грузия, Намибия, ЮАР, чьи граждане составляют львиную долю легионеров, не имеют претензий к российской политике.

— Да, и это позволяет даже пользоваться такой опцией, как передача легионеров в аренду, поскольку их количество не вписывается в лимит и часть иностранных игроков «Стрелы» сейчас в аренде, в частности в новичке Суперлиги — дзержинском «Химике».

У нас есть женская команда «Энергия», которая для республиканской федерации регби в таком же приоритете.

Фото: vk.com/strelarugby

«В Лениногорске развитием тэг-регби заинтересовалась обыкновенная бабуля»

Я помню даже одного из тренеров Виктора Бабаяна, который стоял у истоков развития женского регби в столице Татарстана.

— Из команды Виктора Бабаяна выросла Айгуль Хусаинова и играет сейчас за «Энергию». Как и Алина Талипова, выступавшая за вторую команду Казани «Динамо-Педуниверситет». Собственно, и у «Энергии» есть уже свой ветеран Динара Сабитова, которая пришла в студенческую команду КАИ и играет за «Энергию» с самого ее зарождения в 2018 году. Все остальные молодые девушки, преимущественно, из Казани плюс пара-тройка приехавших в столицу Татарстана.

В целом, у нас играют несколько девушек, которые ранее занимались другими видами спорта, и есть пара опытных игроков, выступавших в предыдущих командах Казани, которые когда-либо представляли республиканское регби. Сейчас команда за несколько лет своего участия в чемпионате страны, стала одним из его середняков.

А что такое тэг-регби, о котором вы комплиментарно высказались?

— Тэг-регби, о котором я упоминал, сейчас хотелось бы упомянуть отдельно. Новое направление детского регби, произошедшее из одного из тренировочных упражнений, оно и бесконтактное, что хорошо с точки зрения уменьшения риска детского травматизма, и помогает развивать игровое мышление. Поскольку это пока новое направление и у него еще нет свой истории, то можно воспользоваться нишей и войти в число лидеров в развитии этого вида. Как, собственно, и произошло с командой Арского района, которая преодолела сито муниципальных, затем республиканских соревнований, наконец, выиграла в Краснодарском крае первенство России. Другие участники этого турнира, челнинцы, выиграли там же Золотой кубок, уступив на старте соревнований будущим фаворитам. Сейчас уже кто-то из них заинтересовался классической версией регби, придя в секцию регби-15. Все же зависит от людей, их заинтересованности. В том же Лениногорске развитием тэг-регби заинтересовалась обыкновенная бабуля, и вот она со своими воспитанниками также стала участницей всероссийского финала, сьездила с командой на соревнования. Так возникает заинтересованность и у остальных, когда они видят по соцсетям, что их соседи сьездили на соревнования в Анапу, выиграли 1-е место, их отмечали на уровне вице-премьера республики Лейлы Фазлеевой.

В целом у нас многое предполагает к развитию регби, в частности инфраструктура, которая с появлением футбольно-регбийного манежа позволяет круглогодично тренироваться в условиях, близких к привычным.

Джаудат Абдуллин
Справка

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Реального времени».

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