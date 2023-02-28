Владислав Максимов: «У нас был вариант прорыва международной блокады»

Генменеджер Федерации регби — о развитии этого вида спорта и разновидностей

В нынешние выходные на стадионе КСК «КАИ Олимп» проходил чемпионат России по регби на снегу среди 12 мужских и шести женских команд. Спортивная редакция «Реального времени» до старта турнира пообщалась с генеральным менеджером Федерации регби Татарстана Владиславом Максимовым.

«В прошлом году в Казани отменили чемпионат Европы по регби-7»

— Владислав, почему регби на снегу и почему Казань?

— «Снежное» регби — продолжение истории с развитием этого вида спорта, которое вышло на международный уровень, и в 2019 году обе сборные России (женская и мужская под руководством казанского тренера Павла Калашкина, с костяком игроков из казанской команды «Энергия») стали чемпионами Европы на турнире, проходившем в Москве. Затем чемпионат 2021 года был перенесен из-за пандемии, а чемпионат Европы 2022 года, запланированный в прошлом году на 27—28 февраля, был отменен. Развитие регби на снегу интересно еще в том плане, что программа зимних Олимпиад крайне скудна на командные игровые соревнования, где есть только хоккей с шайбой, и все.

— Вы исполнительный директор Федерации регби Татарстана, вида спорта, где на виду только мужская профессиональная команда «Стрела». А что находится в основании развития этого вида спорта?

— В структуру деятельности нашей федерации, помимо регби на снегу, входят также развитие и проведение соревнований по нашему виду спорта. Это и в отношении школьной лиги по тэг-регби, которое развивается у нас с 2021 года. Там у нас в процесс развития вовлечены порядка 100 школ в десяти районах республики, сама спортивная школа, и студенческая лига, куда переходят воспитанники спортшколы и люди, заинтересовавшиеся тэг-регби, то есть это уже следующая ступень развития, наши любительские команды во главе с РК «Энергия» с ее президентом Павлом Калашкиным, известным всем любителям регби республики и не только, женская команда «Зилант» и флагман — регбийный клуб «Стрела».

Из достижений последнего времени я хотел бы сказать о создании молодежных команд — это женская студенческая, играющая на уровне федеральной лиги, созданная полностью из регбисток студенческой лиги Татарстана, и мужская студенческая команда РК «Казань» — ближайшее подспорье для все той же «Стрелы».

Если даже таковых не будет, то мы рассчитываем на выхлоп из числа будущих детских тренеров, судей, которые нам также крайне необходимы.

— Мы обговорили тот момент, что в Москве был отменен чемпионат Европы по регби на снегу.

— У нас еще не состоялся чемпионат мира среди студентов по олимпийской разновидности регби-7. Но его даже не стали переносить куда-то, а попросту отменили. И это уже разговор о Казани.

Фото: vk.com/strelarugby

«Регби совсем недавно начало преобразовываться в профессиональный вид спорта»

— В «Регби-Европы», как я понимаю, самая тяжелая ситуация, поскольку она представляет из себя вид спорта из топ-стран, большинство из которых категорически против России в любом виде — Англия, Ирландия, Уэльс, Шотландия, как четыре разные федерации, плюс Италия, Франция.

— У нас был вариант прорыва международной блокады после товарищеских матчей с Казахстаном, но там опасаются приезжать в Россию, поскольку местная федерация получает субсидии на развитие регби из средств Азиатской федерации. Поэтому наиболее плотные связи у нас сейчас идут с Беларусью, которой наша федерация и клубы помогают развивать регби, проводят семинары, турниры, включая такие разновидности, как снежное и пляжное регби на песке.

Тем не менее там рассматривается вариант возвращения наших сборных в международные турниры, начиная с возвращения национальной сборной по регби-15 в число участниц чемпионата Европы. С чем я это связываю, во-первых, мы никак не пересекались с названными вами сборными, поскольку это топ-дивизион европейского регби, куда сборная России не входит. Наш уровень — Испания и Португалия, Бельгия и Нидерланды, те же грузины, которые стремятся в число шести сильнейших и имеют шансы заменить из числа ее участников Италию. Там произошел серьезный подъем в развитии регби за счет того, что игроки уезжают играть в Европу, не гнушаются выступать в низших лигах чемпионатов той же Франции, одной из законодательниц в развитии регби в мире. Увы, среди россиян до сих пор нет такого стремления. Может быть, где-то не устраивали контракты с финансовой точки зрения, поскольку гонорары в нашем виде спорта, что скрывать, не сравнимы не то что с футболом — хоккеем, даже с баскетболом — волейболом.

— Тогда возникает вопрос: почему в регби активно переходят представители других видов спорта: есть борцы, мини-футболист и даже хоккеист.

— Давайте говорить так, что если брать финансы, то лучшие наши игроки получают примерно такие же зарплаты, как игроки ВХЛ или ФНЛ уровня середины таблицы, но у последних есть еще система премиальных. У нас вид спорта, который, по сути, во всем мире был любительским, и совсем недавно все это начало преобразовываться в профи, во многом мировое регби находится в начале пути становления регби профи при всей своей популярности в Великобритании и многих странах Британского доминиона.



Фото: strelarugby.ru

«Думаю, место в тройке чемпионата России будет признано хорошим результатом для «Стрелы»

— От общего к частному. Как оцениваете итоги первой половины чемпионата России?

— «Стрела» прошла его достаточно уверенно, находясь на второй-третьей строчке в турнирной таблице. Это хороший результат, если учитывать молодость нашего клуба, то что в стране есть красноярский «Енисей-СТМ» — с двумя практически равноценными составами, с его наставником Александром Первухиным, настоящим маэстро нашего вида спорта. Он знает все нюансы регби и, по моему мнению, имеет некое досье на каждого российского регбиста, выступающего в чемпионате страны. Есть Пенза плюс вторая команда Красноярска, поэтому, я так думаю, что место в тройке по итогам плей-офф будет признано хорошим результатом для «Стрелы».

— А как они финансируются?

— «Енисей-СТМ» находится на балансе краевой администрации, а «Красный Яр-ЭТС» поддерживается городской администрацией плюс внебюджетное финансирование каждой из команд.

Что касается «Стрелы», то, я считаю, Джей Пи Нил уже адаптировался в нашем чемпионате и сформировал полтора практически равноценных состава, есть взаимозаменяемые позиции и понимание, что команда строится не на день, а на долгие годы.

— Как мне кажется, как нам не повезло с теми странами, которые на ведущих ролях в развитии регби, поскольку большинство из них занимает антироссийскую позицию, так повезло с легионерами в чемпионате. Поскольку Грузия, Намибия, ЮАР, чьи граждане составляют львиную долю легионеров, не имеют претензий к российской политике.

— Да, и это позволяет даже пользоваться такой опцией, как передача легионеров в аренду, поскольку их количество не вписывается в лимит и часть иностранных игроков «Стрелы» сейчас в аренде, в частности в новичке Суперлиги — дзержинском «Химике».

У нас есть женская команда «Энергия», которая для республиканской федерации регби в таком же приоритете.

Фото: vk.com/strelarugby

«В Лениногорске развитием тэг-регби заинтересовалась обыкновенная бабуля»

— Я помню даже одного из тренеров Виктора Бабаяна, который стоял у истоков развития женского регби в столице Татарстана.

— Из команды Виктора Бабаяна выросла Айгуль Хусаинова и играет сейчас за «Энергию». Как и Алина Талипова, выступавшая за вторую команду Казани «Динамо-Педуниверситет». Собственно, и у «Энергии» есть уже свой ветеран Динара Сабитова, которая пришла в студенческую команду КАИ и играет за «Энергию» с самого ее зарождения в 2018 году. Все остальные молодые девушки, преимущественно, из Казани плюс пара-тройка приехавших в столицу Татарстана.

В целом, у нас играют несколько девушек, которые ранее занимались другими видами спорта, и есть пара опытных игроков, выступавших в предыдущих командах Казани, которые когда-либо представляли республиканское регби. Сейчас команда за несколько лет своего участия в чемпионате страны, стала одним из его середняков.

— А что такое тэг-регби, о котором вы комплиментарно высказались?

— Тэг-регби, о котором я упоминал, сейчас хотелось бы упомянуть отдельно. Новое направление детского регби, произошедшее из одного из тренировочных упражнений, оно и бесконтактное, что хорошо с точки зрения уменьшения риска детского травматизма, и помогает развивать игровое мышление. Поскольку это пока новое направление и у него еще нет свой истории, то можно воспользоваться нишей и войти в число лидеров в развитии этого вида. Как, собственно, и произошло с командой Арского района, которая преодолела сито муниципальных, затем республиканских соревнований, наконец, выиграла в Краснодарском крае первенство России. Другие участники этого турнира, челнинцы, выиграли там же Золотой кубок, уступив на старте соревнований будущим фаворитам. Сейчас уже кто-то из них заинтересовался классической версией регби, придя в секцию регби-15. Все же зависит от людей, их заинтересованности. В том же Лениногорске развитием тэг-регби заинтересовалась обыкновенная бабуля, и вот она со своими воспитанниками также стала участницей всероссийского финала, сьездила с командой на соревнования. Так возникает заинтересованность и у остальных, когда они видят по соцсетям, что их соседи сьездили на соревнования в Анапу, выиграли 1-е место, их отмечали на уровне вице-премьера республики Лейлы Фазлеевой.

В целом у нас многое предполагает к развитию регби, в частности инфраструктура, которая с появлением футбольно-регбийного манежа позволяет круглогодично тренироваться в условиях, близких к привычным.

Джаудат Абдуллин