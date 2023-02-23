Этнолог Максим Кузнецов презентовал книгу «Татарский язык с нуля»

Новый самоучитель татарского написал вепсский поэт

Фото: Динар Фатыхов

На этой неделе в Казани презентовали новый самоучитель татарского языка. Написал его сотрудник Казанского научного центра, этнолог и, как выяснилось, вепсский поэт Максим Кузнецов. Татарский он сначала выучил самостоятельно. А потом понял, что надо написать пособие и для других.

Далее — чувашский



Книга «Татарский язык с нуля: самоучитель для начинающих» вышла в Татарском книжном издательстве. Ее тираж 1 300 экземляров, большая часть будет направлена в школьные библиотеки, а также в места компактного проживания татар. Продается она и в электронном виде.

Кузнецов начал ее писать в 2016 году, после того как стал посещать курсы татарского языка в образовательно-культурном центре имени Каюма Насыри в Петербурге. Преподаватель Альбина Фахразиева предложила идею учебника «Татгизу» на одной из книжных ярмарок. Готовый текст рецензировали в Министерстве образования и науки РТ, а в 2022 году автор познакомился с Алексеем Арзамазовым, главой лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии КазНЦ РАН. Кузнецов смог довести работу над самоучителем до конца, а в лабораторию его взяли на работу. У Арзамазова, уроженца Ижевска, кстати, есть учебник удмуртского. Кузнецов также родом из Ижевска. Но его бабушка говорила на татарском, удмуртским он начал заниматься в 2011-м.

Оба самоучителя вышли в серии «Языки и культуры народов Республики Татарстан». Планируется, что Кузнецов в этом году напишет и пособие по чувашскому, а в 2024-м — продолжение книги по татарскому языку. Среди его интересов — также языки народов Ленинградской области, особенно вепсский, на котором он пишет стихи.

Книга «Татарский язык с нуля: самоучитель для начинающих» вышла в Татарском книжном издательстве

Почему важны алгоритмы



Презентуя книгу, Кузнецов, начав с небольшого вступления на татарском, в первую очередь обращался к филологам. К примеру, он указал, что распределил темы от простого к сложному (условно говоря, настоящее время — в начале, изафетные конструкции — в конце), а не пошел по грамматическому принципу, начав, скажем, с существительных..

Особая гордость Кузнецова — его алгоритм определения основы татарского глагола по его инфинитиву. Берете слово «кабатларга» («повторять»), смотрите на четыре варианта окончаний, отбрасываете «арга», идете по стрелочке, понимаете, что в «кабатл» в конце две согласных, добавляете «а». Ответ — «кабатла».

«Реальное время» достаточно ехидно спросило, почему нельзя примерить все эти окончания к слову и просто увидеть основу. Кузнецов отметил, что порой основа совершенно не очевидна и, вероятно, носителю татарского, это не так просто понять. Позже пришло понимание, что, возможно, автор прав: может, разбирая слова через алгоритм, их проще запомнить, чем просто зубрить сотни основ?

Также Кузнецов указал на три особенности самоучителя. Множество комментариев, чтобы читатель не уставал читать сплошной текст и успевал переключаться. Диалогичность («Этот прием, как я узнал позднее, применялся в трудах XIX века)». И различные отступления, некоторые из которых редактура убрала, скажем, пассаж: «Это девушка красивая? Без вариантов». Потому что все девушки красивые. Также Кузнецов вписал свой номер телефона, назвав его номером некой Адили.

Особая гордость Кузнецова — его алгоритм определения основы татарского глагола по его инфинитиву

«Сейчас самоучителей татарского почти нет»

— Я сначала думал, кто же автор, у него постоянно в тексте «матур кызлар», — отметила редактор, Гульнара Хадиева из Института развития образования РТ. — У каждого автора — своя подача материала. Мне был очень интересен ваш индивидуальный подход не похожий на другие.

Слабым местом в презентации также можно считать неопределенность аудитории. По словам авторам, самоучитель рассчитан на всех, читатель освоить язык на уровне B1, «когда закончит читать книгу».

— Мы с Максимом показываем личный пример, что люди, которые не являются татарми, говорят на татарском языке, — высказался Арзамазов (у него речь звучала просто отлично). — Мы проявили такую смелость. Мне вот сказали что я немного говорю с мишарским акцентом. Хорошо, пусть будет по-мишарски, самое важное — говорить по-татарски. Максим, живя в Питере, оказался близок к татарскому народу, мы взяли его на работу.

— Сейчас самоучителей татарского почти нет, — отметил генеральный директор издательства Ильдар Сагдатшин. — Удмуртский самоучитель в Удмуртии не выходил лет 20. Не путайте их с учебниками для школьной программы. Самоучитель — это не учебник.

Один из таких самоучителей в соавторстве писала руководитель центра онлайн-школы «Ана теле» ИФМК КФУ Кадрия Фатхуллова — это «Давайте говорить по-татарски». Она же напомнила о книге «Я начинаю говорить по-татарски» Игоря Литвинова. Не забудем и про курсы Дмитрия Петрова, которые вышли в формате телепередачи и приложения для мобильных телефонов.

— Русский человек, изучив татарский, основываясь на своем опыте, выпустил книгу, — отметила Фатхуллова. — Значит, этот самоучитель найдет читателя.

1 / 25 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов