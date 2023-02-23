Этнолог Максим Кузнецов презентовал книгу «Татарский язык с нуля»
Новый самоучитель татарского написал вепсский поэт
На этой неделе в Казани презентовали новый самоучитель татарского языка. Написал его сотрудник Казанского научного центра, этнолог и, как выяснилось, вепсский поэт Максим Кузнецов. Татарский он сначала выучил самостоятельно. А потом понял, что надо написать пособие и для других.
Далее — чувашский
Книга «Татарский язык с нуля: самоучитель для начинающих» вышла в Татарском книжном издательстве. Ее тираж 1 300 экземляров, большая часть будет направлена в школьные библиотеки, а также в места компактного проживания татар. Продается она и в электронном виде.
Кузнецов начал ее писать в 2016 году, после того как стал посещать курсы татарского языка в образовательно-культурном центре имени Каюма Насыри в Петербурге. Преподаватель Альбина Фахразиева предложила идею учебника «Татгизу» на одной из книжных ярмарок. Готовый текст рецензировали в Министерстве образования и науки РТ, а в 2022 году автор познакомился с Алексеем Арзамазовым, главой лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии КазНЦ РАН. Кузнецов смог довести работу над самоучителем до конца, а в лабораторию его взяли на работу. У Арзамазова, уроженца Ижевска, кстати, есть учебник удмуртского. Кузнецов также родом из Ижевска. Но его бабушка говорила на татарском, удмуртским он начал заниматься в 2011-м.
Оба самоучителя вышли в серии «Языки и культуры народов Республики Татарстан». Планируется, что Кузнецов в этом году напишет и пособие по чувашскому, а в 2024-м — продолжение книги по татарскому языку. Среди его интересов — также языки народов Ленинградской области, особенно вепсский, на котором он пишет стихи.
Почему важны алгоритмы
Презентуя книгу, Кузнецов, начав с небольшого вступления на татарском, в первую очередь обращался к филологам. К примеру, он указал, что распределил темы от простого к сложному (условно говоря, настоящее время — в начале, изафетные конструкции — в конце), а не пошел по грамматическому принципу, начав, скажем, с существительных..
Особая гордость Кузнецова — его алгоритм определения основы татарского глагола по его инфинитиву. Берете слово «кабатларга» («повторять»), смотрите на четыре варианта окончаний, отбрасываете «арга», идете по стрелочке, понимаете, что в «кабатл» в конце две согласных, добавляете «а». Ответ — «кабатла».
«Реальное время» достаточно ехидно спросило, почему нельзя примерить все эти окончания к слову и просто увидеть основу. Кузнецов отметил, что порой основа совершенно не очевидна и, вероятно, носителю татарского, это не так просто понять. Позже пришло понимание, что, возможно, автор прав: может, разбирая слова через алгоритм, их проще запомнить, чем просто зубрить сотни основ?
Также Кузнецов указал на три особенности самоучителя. Множество комментариев, чтобы читатель не уставал читать сплошной текст и успевал переключаться. Диалогичность («Этот прием, как я узнал позднее, применялся в трудах XIX века)». И различные отступления, некоторые из которых редактура убрала, скажем, пассаж: «Это девушка красивая? Без вариантов». Потому что все девушки красивые. Также Кузнецов вписал свой номер телефона, назвав его номером некой Адили.
«Сейчас самоучителей татарского почти нет»
— Я сначала думал, кто же автор, у него постоянно в тексте «матур кызлар», — отметила редактор, Гульнара Хадиева из Института развития образования РТ. — У каждого автора — своя подача материала. Мне был очень интересен ваш индивидуальный подход не похожий на другие.
Слабым местом в презентации также можно считать неопределенность аудитории. По словам авторам, самоучитель рассчитан на всех, читатель освоить язык на уровне B1, «когда закончит читать книгу».
— Мы с Максимом показываем личный пример, что люди, которые не являются татарми, говорят на татарском языке, — высказался Арзамазов (у него речь звучала просто отлично). — Мы проявили такую смелость. Мне вот сказали что я немного говорю с мишарским акцентом. Хорошо, пусть будет по-мишарски, самое важное — говорить по-татарски. Максим, живя в Питере, оказался близок к татарскому народу, мы взяли его на работу.
— Сейчас самоучителей татарского почти нет, — отметил генеральный директор издательства Ильдар Сагдатшин. — Удмуртский самоучитель в Удмуртии не выходил лет 20. Не путайте их с учебниками для школьной программы. Самоучитель — это не учебник.
Один из таких самоучителей в соавторстве писала руководитель центра онлайн-школы «Ана теле» ИФМК КФУ Кадрия Фатхуллова — это «Давайте говорить по-татарски». Она же напомнила о книге «Я начинаю говорить по-татарски» Игоря Литвинова. Не забудем и про курсы Дмитрия Петрова, которые вышли в формате телепередачи и приложения для мобильных телефонов.
— Русский человек, изучив татарский, основываясь на своем опыте, выпустил книгу, — отметила Фатхуллова. — Значит, этот самоучитель найдет читателя.
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