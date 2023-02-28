В сквере Столярова восстановят фонтан с бронзовой статуей «Женщина с детьми»

После реконструкции он станет светодинамическим, а территорию вокруг благоустроят

Фото: Динар Фатыхов

В Казани сегодня насчитывается почти 30 фонтанов, часть из которых нуждается в капремонте. Один из них расположен в сквере им. Столярова на ул. Клары Цеткин, и в этом году его ждет кардинальное обновление. Фонтан не только приведут в порядок — изменится его чаша и сам он заработает по-новому. Для того, чтобы управлять светодинамическим оборудованием, под фонтаном соорудят специальное помещение. В этом же сквере, территорию которого благоустроят, установлен бюст летчика Николая Столярова, дважды Героя Советского Союза. Это единственная в Татарстане работа легендарного советского скульптора Веры Мухиной, автора знаменитой композиции в Москве «Рабочий и колхозница» и еще множества других скульптур. Подробнее — в материале «Реального времени».

Советское наследие актуализируют на современный лад

Одним из украшений сквера имени дважды героя Советского Союза, уроженца Казани Николая Столярова является фонтан. В последние годы он не функционировал, однако этим летом вновь заработает и даже заиграет новыми красками — благодаря светодинамическому оборудованию, которое установят в ходе реконструкции.

Как считают краеведы, фонтан в центре сквера, куда ведут все аллеи, был установлен в 1930-е годы прошлого столетия. Об этом свидетельствует бронзовая скульптура — женщина, поливающая водой из кувшина двух своих малышей. Такие скульптуры, отмечают знатоки, были характерным украшением парков в сталинскую эпоху. Восьмигранная чаша фонтана была изготовлена из бетона и за годы своего существования не единожды перекрашивалась, впрочем, как и постамент, на котором стоит скульптура женщины. По периметру граней были установлены металлические трубы с разбрызгивателями.

Вскоре от этой устаревшей и неработающей конструкции не останется и следа. По проекту, разработанному казанской компанией «Аква Бренд КО», фонтан демонтируют, вместо чаши-октаэдра установят круглую, диаметром чуть более 6 метров, ее полость и внешние борта выложат керамогранитом. Вместе с ней удалят старую брусчатку и опоры освещения. Неизменным останется только украшение фонтана: бронзовую скульптуру после всех строительно-монтажных и отделочных работ вернут на прежнее место — в центр фонтанной чаши, на опорную стойку из архитектурного бетона.

Чаша фонтана была изготовлена из бетона в виде восьмигранника, который за годы своего существования не единожды перекрашивался. Фото: Динар Фатыхов

Также в списке предстоящих работ — прокладка новых инженерных сетей, ливневой канализации. Управлять светодинамическим оборудованием будут из специального технического помещения, которое построят прямо под чашей фонтана, вход в него будет расположен в нескольких метрах от объекта. Внутри техпомещения смонтируют и систему электрического обогрева, чтобы избежать промерзания в морозы.

Не останется без обновления и прилегающая к фонтану территория — на площади почти 250 кв. м уложат брусчатку, обустроят и засадят зеленью газон площадью 94 кв. м. Также вокруг фонтана установят новые скамьи и урны.

При строгом соблюдении проектной документации

Какой подрядной организации поручат масштабный проект, пока неизвестно — Комитет внешнего благоустройства столицы Татарстана еще не объявлял тендер по выбору поставщика услуг. Но проект уже получил положительное заключение в рамках государственной историко-культурной экспертизы. Дело в том, что буквально в 55 метрах от фонтана находится объект культурного наследия федерального значения — бюст дважды Героя Советского Союза Николая Столярова, который был поставлен на охрану еще в 1960 году постановлением Совета Министров РСФСР. Архитектору Гюзель Исхаковой предстояло определить, какое влияние могут оказать предстоящие ремонтно-восстановительные, земляные и строительные работы на сохранность исторического объекта.

Наибольшее опасение было связано с работами по обустройству техпомещения под чашей фонтана, рытье под него котлована, прокладка коммуникаций и благоустройство территории. Однако, как отметила архитектор в своем заключении, это сооружение для обслуживания устраивается под фонтаном, причем на значительном расстоянии от стен ОКН — расстояние между ними 54 метра. Земельные работы также предусмотрены на еще большем отдалении от памятника архитектуры, а работы по устройству сетей проведут по технологии бестраншейного бурения. Кроме того, основная точка наилучшего визуального восприятия расположена перед фонтаном, не попадает в основной бассейн видимости ОКН, а значит, не нарушает его визуальное восприятие.

Здесь растут пятнадцать видов деревьев — липа сердцевидная, береза повислая, сосна и рябина обыкновенные и экзотический клен приречный Гиннала, кусты сирени обыкновенной, экзотические виды аронии черноплодной и шиповника морщинистого. Фото: Динар Фатыхов

Проводимые работы, отметила Исхакова, предполагают меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия с учетом соответствия режимам использования и градостроительным регламентам в зонах регулирования застройки. Также в процессе проведения работ предполагается мониторинг состояния ОКН. Как она отмечает в акте ГИКЭ, работы по реконструкции фонтана, предусмотренные проектной документацией, по прокладке инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории, не создают угрозы повреждения, разрушения или уничтожения памятника. К тому же проект не предусматривает глобального увеличения существующего фонтана и устройства на нем крупногабаритных элементов, которые могли бы исказить восприятие объекта культурного наследия. Однако, подчеркнула эксперт, обеспечение сохранности памятника возможно только при строгом соблюдении подрядчиком проектной и нормативной документации.

Бюст героя войны — одна из последних работ Веры Мухиной

Сквер в Адмиралтейской слободе — между улицами Московской (сегодня Клары Цеткин) и Макарьевской (Милицейская) был обустроен еще в 1877 году. Здесь растут пятнадцать видов деревьев — липа сердцевидная, береза повислая, сосна и рябина обыкновенные и экзотический клен приречный Гиннала, кусты сирени обыкновенной, экзотические виды аронии черноплодной и шиповника морщинистого.

Более чем за полуторавековую историю он неоднократно менял название — сад Тиволи, Сад рыбака, сквер имени Кирова. После того, как в 1950 году в его западной части был установлен бюст единственного из уроженцев Татарстана, кто был дважды удостоен звания Героя Советского Союза — летчика Николая Столярова, сквер стал носить его имя. Причем установили его по Указу Президиума Верховного Совета СССР еще при жизни героя Великой Отечественной войны — на тот момент ему было всего 28 лет.

Бюст является единственной скульптурой ее авторства в Татарстане и стал одной из последних работ советского скульптора Веры Мухиной. Фото: Динар Фатыхов

Бронзовый бюст был создан выдающимся советским скульптором, автором знаменитой монументальной статуи «Рабочий и колхозница» Верой Мухиной. Он является единственной скульптурой ее авторства в Татарстане и стал одной из последних работ советского скульптора — Мухина умерла спустя 3 года после установки в Казани изваяния героя.

По задумке автора, голова летчика немного повернута влево, взгляд устремлен в северо-восточном направлении, корпус изображен по грудь и облачен в военную форму с наградами. На лицевой стороне гранитного пьедестала золотыми буквами выбит текст: «Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Героя Советского Союза гвардии капитана Столярова Н.Г. второй медалью «Золотая Звезда» за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбу с немецкими захватчиками, дающее право на получение звания Герой Советского Союза, наградить Героя Советского Союза гвардии капитана Столярова Николая Георгиевича второй медалью «Золотая Звезда», соорудить бронзовый бюст и установить его на постаменте на родине награжденного. Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. Москва. Кремль. 27 июня 1950 года».

Николай Столяров родился в 1922 году в многодетной казанской семье — его отец был известным в городе портным. Накануне войны юноша окончил школу №1 и Казанский аэроклуб, и еще весной 1941 года его без экзаменов зачислили в Свердловскую военно-авиационную школу пилотов. Не задумываясь, лейтенант Столяров ушел на фронт, где участвовал во всех операциях Калининского, Степного, Первого и Второго Украинского фронтов. Штурмовики его полка совершали по 4—5 боевых вылетов, за что получили звание гвардейцев, а 22-летний гвардии капитан Столяров — звание Героя Советского Союза.

После боев на территории Польши, Чехословакии и битвы за Берлин его наградили второй «Золотой Звездой». Отважный летчик совершил 185 боевых вылетов, уничтожил 8 вражеских самолетов, 52 танка, 24 артиллерийские батареи, более 200 автомашин. После войны Столяров окончил Военно-воздушную академию и остался жить в Москве. В столице он прожил всю оставшуюся жизнь, умер герой 23 февраля 1993 года, был похоронен на Троекуровском кладбище. К 55-летию Победы улицу, на которой находится казанский сквер имени героя, переименовали в улицу Столярова.