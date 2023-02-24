Рафаэль Ильясов: «Могут подумать — зачем нам ломать стройную структуру ради одной страны?»

Известный футбольный арбитр — о перспективах вхождения России в Азиатскую конфедерацию футбола

Фото: предоставлено Рафаэлем Ильясовым (Ильясов, Ирматов, Валентин Иванов, Кочкаров — ЧМ-2010)

Рафаэль Ильясов — известный футбольный судья, в настоящее время работающий на кафедре футбола-хоккея и фигурного катания Поволжской академии спорта. Ранее уроженец Ташкента Ильясов работал на чемпионате мира по футболу 2010 года и судил крупнейшие турниры Азиатской конфедерации футбола. Спортивная редакция «Реального времени» поинтересовалась у маститого арбитра перспективами вхождения России в АФК.

«Азия разная с точек зрения национальностей, вероисповедания, менталитета»

— Рафаэль Эдуардович, поделитесь своими знаниями об Азиатской футбольной конфедерации.

— Начну с того, что ее штаб находится в малайзийском городе Куала-Лумпур, конфедерация — самая большая в мире по территориальному охвату. И, возможно, что самая разнообразная с той точки зрения, что Юго-Восточная Азия (Китай, Япония, обе Кореи) — это совсем другое по сравнению со странами Персидского залива. Это в Европе стремятся к единению, в том числе мысли, а в Азии не просто громадное количество народностей, но и вероисповеданий (для понимания: только в одном Ташкенте, столице советского Узбекистана, в те годы жили представители более, чем ста народностей). Даже характер, присущий народу, совсем другой: к примеру, корейцы, японцы никогда не позволят себе опоздать на какое-либо официальное мероприятие, а в странах Персидского залива опоздание на 15—20 минут считается в порядке вещей. Там не привыкли все делать заранее, зачастую оставляя на последний момент. С другой стороны, те же австралийцы, привыкшие, как и корейцы с японцами, к порядку, на какую-то дополнительную просьбу ответят, что это не прописано в регламенте. Зато в странах Персидского залива в лепешку расшибутся, чтобы удовлетворить просьбу гостя.

Есть разница даже в воспитании, когда в той же Южной Корее до пяти лет ребенку разрешено практически все в пределах разумного. Нечто похожее происходит в Японии, Австралии, и только по прошествии пяти лет воспитание ужесточается.

Штаб-квартира AFC в Куала-Лумпуре. Фото: Zhou Guanhuai/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

— Гандбольный наставник «Зиланта» Алексей Попов, наоборот, удивлялся дисциплине южнокорейцев, наблюдая за их тренировочным процессом.

— А это уже процесс ломки, который происходит после достижения ребенком пяти лет. После этого детство, что называется, кончается, и ребенок погружается в жесточайшую дисциплину. Раз уж я заговорил о Южной Корее, скажу пару слов и о Северной, куда мы летали на обслуживание матчей. Там по прилету отбирают все гаджеты мобильной связи, в гостинице тоже нет свободного интернета, плюс приставлен специальный человек для сопровождения. А уж в ситуации, когда рядом оказываются представители Южной Кореи, то никакого общения без третьего лица просто быть не может. Лично видел, как на банкете после турнира, только стоило южнокорейцу приблизиться к северянину, как тут же рядом оказался сопровождающий последнего и без всякой маскировки слушал, о чем идет речь.

Примерно то же самое делается в Камбодже (бывшая Кампучия), где обязанности сопровождающего исполняет офицер в штатском, но при оружии. Даже когда мы выходили на утреннюю пробежку по парку, то он следовал за нами на своем мопедике. Я спросил у них: с чем связан такой присмотр?

«Бывали даже случаи похищения людей»

— Да, тем более, что возможность договориться с судьей могла быть осуществлена еще во время нахождения его на родине.

— Вопрос о договоренности с судейским корпусом там даже не рассматривается — серьезно, даже в мыслях нет подобного. Их ментальность попросту опровергает привычную нам мысль о «работе с судьями». И на вопрос о недоверии нам ответили, что это вопросы нашей безопасности, когда лучше перебдеть, чем затем решать проблемы. А они есть, например, даже такие, как похищение людей. Помимо этого, от Камбоджи остались удивительные впечатления, что по окончании матча на стадион могут приходить все желающие, поскольку туда выносят колонки, усилители, и посетители делают зарядку типа производственной гимнастики, которая ранее применялась в СССР.

— Запомнилось что-то экзотическое?

— Разве что Мальдивские острова, которые, как понятно из названия, так и представляют из себя разные острова, разделенные океаном. Нас там перевозили на мощных катерах с одного острова, где жили в гостинице, на другой, где находился футбольный стадион. В другой раз летали с острова на остров.

Фото: Shahee Ilyas/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

«Все всё прекрасно понимают насчет наших союзников и противников»

— Кто потенциально из Азиатского континента может быть против принятия России, а кто — за?

— Ну, тут не надо далеко ходить за примерами, поскольку футбол — это зачастую олицетворение общественно-политической жизни в стране. Все всё прекрасно понимают насчет наших союзников и противников. Я же, будучи ранее внутри азиатского континента, могу поговорить о нюансах, зачастую малоизвестных. Вот взять, к примеру, Иорданию. Ее от Израиля отделяет, казалось бы, только Мертвое море. На самом же деле там пропасть гораздо больше, чем одно море. Пропасть в сознании, поскольку даже только заговорив об Израиле, чувствуешь, что иорданцы внутренне напрягаются, настолько их задевает эта тема. Поэтому общепринятое выражение — «воспитаны в едином духе» категорически не подходит для Азии, где зачастую своя культура, свое вероисповедание, своя самобытность, свои историко-политические нюансы.

— Да, но разница в том, что Россия зачастую понимает эти нюансы и декларирует, что готова их соблюдать. В отличие от Европы, которая в очередной раз настроила против себя исламский мир сжиганием Корана и хамским поведением своих сборных на чемпионате мира в Катаре, просто-напросто противопоставляя свои ценности всему миру.

— Совершенно правильно, приходя в чужой дом, использовать русскую поговорку про свой устав и чужой монастырь. Но размышления на предполагаемом исполкоме, который может решать вопросы допущения или недопущения страны в конфедерацию, могут затрагивать не только культурные и религиозные ценности, но и касаться спонсорских вливаний, которые могут уйти или прийти в связи с приемом той или иной федерации. Азия разделена и в географически-религиозном смысле, и в финансовом тоже, поскольку в Персидском заливе нефть, газ и так далее, а Юго-Восток Азии — это высокие технологии. Даже перечислив только эти обстоятельства, очень сложно спрогнозировать решения подобного или других исполкомов, которые могли бы принять Россию в число своих членов.

К примеру, есть «Кубок Тойоты», под эгидой которого проходит клубный чемпионат мира. И даже если одна только Япония будет против включения России в Азиатскую конфедерацию, у ее руководства могут возникнуть вопросы: зачем нам ломать стройную структуру ради одной страны?

Я вот размышляю о потенциальном приеме России в Азиатскую конфедерацию через призму футбола. Там же соберутся представители всех федераций, будут задавать вопросы о правомочности приема России в Азию.

Фото: Ank kumar/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

«Всем экс-советским республикам предлагали входить в УЕФА»

— Я бы сказал, что на основе прецедента. Израиль был в Азии, но после военного конфликта с ним отказались играть сборные арабских стран, в итоге Израиль транзитом через Австралию и Океанию оказался в Европе. Обратный случай с Австралией, которая не имеет никакого отношения к азиатскому континенту в отличие от России, но соревнуется именно там из-за слабости спорта на родном континенте. Футбольный Казахстан выбрал УЕФА, притом что все остальные федерации этой страны относятся к Азиатской конфедерации.

— Здесь я хочу пояснить о Казахстане, поскольку, когда развалился Советский Союз, то ФИФА предложила представителям всех 15 союзных республик вступить в УЕФА, а со временем этот путь выбрал Казахстан. То есть здесь все-таки наши соседи действовали по приглашению. В Федерации Узбекистана, я точно знаю, отклонили предложение перейти в УЕФА, поскольку рассчитывали стать сильнейшими в Азии, мол, там же нет сильного футбола, мы там всех легко победим.

— Возможно, к началу 90-х такие размышления и имели почву под собой, поскольку в той же Японии не было профессиональной лиги, в Южной Корее существовала только студенческая. Но в 1992 году была образована Джей Лига в Японии, южнокорейский чемпионат разросся с пяти команд в дебютном 1983 году до девяти в 1995-м. Что важно: сильнейшие игроки советского футбола хлынули туда, в Азию, в том числе из Узбекистана, и вы упустили время для побед. Лидеры узбекского футбола Пятницкий, Кечинов выбрали сборную России.

— Да, тогда на багаже советского футбола мы могли бы претендовать на титулы. Но, с другой стороны, такое же отношение по вопросам развития футбола существовало в Азии к новичкам из СССР. К примеру, к нам начали присылать инструкторов для развития футбола с лекциями на тему, что «есть мяч, он сферической формы, именно им и играют в футбол». Представляете реакцию наших тренеров, закончивших спортивные институты Лесгафта в Ленинграде, Высшую школу тренеров и так далее? Примерно то же представляли из себя так называемые лекции по вопросам судейства, когда нам говорили, что «есть свисток, есть 17 пунктов правил». Видимо, в Малайзии, где располагается штаб-квартира АФК, тоже смотрели на Узбекистан сверху вниз. И пока мы так смотрели друг на друга, конкуренты ушли далеко вперед.



Джаудат Абдуллин