«Уравнительные» реформы в КХЛ, битва «Востока» и провал «Спартака» на «Западе». Неделя в КХЛ

Обзор главных событий недели в Континентальной лиге

Все ближе финиш гладкого чемпионата, и чем меньше остается матчей, тем меньше интриг дарит сезон. Однако Восточная конференция не была бы собой, если бы не держала напряжение до самого конца. Здесь троица команд грызутся в каждом из оставшихся поединков, чтобы запрыгнуть в плей-офф. Тем временем на «Западе» все практически решено. Лига же уже решает, что делать со следующим чемпионатом, и там припасено много интересных решений. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги главных событий недели в КХЛ.

Очередные реформы в КХЛ. Уравнение бедных и богатых, но не всегда очевидными мерами

В Континентальной хоккейной лиге продолжают планомерную работу по выравниванию команд в лиге, чтобы богатые топ-клубы из года в год не разыгрывали Кубок, а клубы победнее могли составлять им конкуренцию. С инсайдерской информации об этом сообщает издание СЭ. Однако не все шаги вызывают положительную оценку.

Начнем с положительного. Со следующего сезона Континентальная хоккейная лига планирует ввести ограничения на число хоккеистов в заявке клуба. В случае введения этого правила команды не смогут одновременно иметь в основе больше определенного количества игроков. Таким образом больше не будет историй, когда некоторые столичные клубы имели по шесть звеньев, и еще ближайший резерв в молодежных командах и фарм-клубах. Остальные же собирали крохи со стола и пытались выцепить более-менее сильного легионера.

Другой положительной новостью стала информация, что в лиге всерьез задумались, как пресечь все махинации с обходом потолка зарплат ((900 миллионов рублей) с помощью бонусов, которые выводятся за скобки потолка зарплат. Теперь в КХЛ хотят, чтобы любые дополнительные мотивирующие выплаты хоккеисты тоже учитывались под потолком, за исключением бонусов за победу в Кубке Гагарина как исключительную премию. Впрочем, размышляют в Континентальной лиге о пресечении и этих бонусов. Другими словами, в КХЛ делают все, чтобы богачи лиги больше не чувствовали себя так вольготно только за счет толстого кошелька

Однако есть и довольно странные инициативы. К примеру, одним из главных пунктов реформы является намерение повысить пол зарплат со следующего сезона. Предполагается, что он составит 405 миллионов рублей вместо нынешних 315 миллионов. Такая сумма прописана и в принятой еще в 2017 году стратегии развития КХЛ.

Возникает вопрос: каким образом сужение возможностей бедных клубов, едва наскребающих свой зарплатный бюджет на сезон, должен помочь им конкурировать с богатыми клубами? Учитывая, что среди остальных пунктов есть ограничение количества игроков в одном клубе это будет означать лишь одно — теперь им придется платить зарплаты выше тем же игрокам, которые у них уже имелись. Закидывание не самых выдающихся хоккеистов деньгами вряд ли может поспособствовать выравниваю лиги.

Фото: khl.ru

По информации СЭ, готовы в КХЛ и к снижению возраста, с которого хоккеисты будут становиться НСА (неограниченно свободными агентами). Сегодня хоккеист может стать им в 28 лет, если сыграл 250 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, и в 29, если не сыграл. Теперь же в лиге рассмотрят возможность снижения возраста выхода на рынок до 26 лет.

Все эти пункты реформ должны быть приняты советом директоров лиги. И еще большой вопрос, на какие клубы согласятся, а какие забракуют. Поэтому радоваться очередной «уравниловке» пока рано.

Битва «Востока» продолжается. «Нефтехимик» пока на коне

Все ярче разгораются искры в нижней части Восточной конференции, где борьба за последнюю путевку в розыгрыш Кубка Гагарина обострилась до предела. «Нефтехимик», «Амур» и включившийся «Трактор» набрали такой ход, что позавидуют топы из верхней части таблицы. Оно и понятно — каждое потерянное очко сейчас может стать решающим, поэтому хоккеисты из этих команд, что называется, достают из себя и вырывают необходимые очки на морально-волевых.

Благодаря победе над «Металлургом» в Магнитогорске и увезенному одному очку из Омска «Нефтехимик» вернулся-таки в топ-8 конференции и закрепился там после того, как «Амур» сначала проиграл «Автомобилисту», а потом оступился и с «Ак Барсом». Нельзя сказать, что календарь на финише сезона у татарстанцев проще — свои очки они набирали как-раз в играх с топ-клубами, а игры попроще только предстоят. Так что именно команду Олега Леонтьева можно назвать наиболее стабильной и достойной.

Однако на пятки наступает и челябинский «Трактор», который на финише сезона стабильно собирает очки даже с топ-клубами. Судя по всему, именно команда Анвара Гатиятуллина станет основным конкурентом «Нефтехимика» за последнее место в конференции.

Благодаря победе над «Металлургом» в Магнитогорске и увезенному одному очку из Омска «Нефтехимик» вернулся-таки в топ-8 конференции. Фото: khl.ru

Западная конференция: «Северсталь» в плей-офф, а «Спартак» отваливается?

А вот на «Западе» все становится более чем понятно. В субботу здесь определился еще один участник плей-офф, которым стала череповецкая «Северсталь.

Все вроде бы предсказуемо — команда Андрея Разина прошла сезон вполне стабильно. Вот только оформили череповчане этот выход гостевой победой над московским «Спартаком», который отчаянно борется с минским «Динамо» за последнее место в плей-офф. Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

Таким образом у минчан теперь 65 очков в 65 играх, в то время как москвичи при таком же количестве сыгранных матчей набрали только 62 очка. Наверстать трехочковое отставание в трех оставшихся игровых днях команде Алексея Заварухина будет архисложно. И давайте признаем, что «зубры» плей-офф заслужили больше, чем «красно-белые», которые за весь сезон так и не сумели поймать стабильность.

Таким образом, мы получили почти готовую итоговую таблицу Западной конференции. Если она завершится в таком виде, «Северстали» в первом раунде предстоит сыграть с ярославским «Локомотивом», а минскому «Динамо» — с питерским СКА.