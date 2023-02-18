Видеоопрос: «Что для вас значит праздник День защитника Отечества?»
На следующей неделе нас ждут два дополнительных выходных по случаю Дня защитника Отечества: в четверг, собственно, 23 февраля, и в пятницу, на которую перенесли один день из новогодних каникул. В советские годы эту дату праздновали как День Советской Армии и Военно-Морского Флота, в новейшей истории России ее смысл расширился. Свое нынешнее название праздник получил еще в 1995 году, а отсчет истории ведет с начала XX века. В этот раз он пришелся на годовщину начала специальной военной операции на Украине и потому приобрел особое значение.
— Как вы готовитесь к Дню защитника Отечества? Что для вас значит этот праздник сегодня? — поинтересовался корреспондент «Реального времени» у казанцев и гостей города.
Справка
*Спецоперация не является нападением, вторжением России на Украину.
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