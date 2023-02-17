Битва Востока: «Нефтехимик» бьется за последнее место в плей-офф, «Ак Барс» может ему в этом помочь

Какие расклады перед финишным отрезком борьбы на Востоке КХЛ?

Всего по четыре матча осталось у тройки команд Востока, схлестнувшихся в ожесточенной борьбе за последнюю путевку в плей-офф. Искры летят между «Нефтехимиком», «Амуром» и «Трактором». История показывает, что на финальных отрезках нижнекамцы умеют дожимать и оставлять конкурентов позади, но как будет в этот раз — покажет остаток сезона. О том, как «Ак Барс» может сослужить службу и помочь «Нефтехимику» ворваться в розыгрыш Кубка Гагарина и какие расклады на финише сезона — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Как в 2020 году. «Нефтехимик» и «Амур» снова бьются за последнюю путевку

К решающей, финишной, стадии плей-офф КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» уже по старой традиции борется за последнюю, восьмую путевку в розыгрыш Кубка Гагарина, а его главным конкурентом остается хабаровский «Амур».

Самая яркая борьба между татарстанским и дальневосточным клубом произошла в «ковидный» сезон 2019/20, когда нижнекамцы серьезно отставали от хабаровчан за месяц до окончания регулярного чемпионата, и «Амур» выглядел очевидным фаворитом, поскольку у подопечных тогда еще Вячеслава Буцаева был более сложный график, да и серия очных противостояний «Нефтехимика» с «Амуром» предстояла в Хабаровске. А это дополнительный стресс со сменой часовых поясов и фактор домашнего льда для конкурентов.

Впрочем, «Нефтехимик» тогда каким-то чудом выдал мощнейшую серию с набором очков, а в Хабаровске даже умудрился разгромить «Амур» — 0:8. Критика Евгения Аликина, отыгравшего в воротах «Амура» тогда была серьезная, хотя вратарь выдал невероятный сейв в начале матча, а потом «поплыл». Добавили «волки» и в следующей игре — 2:3 ОТ.

Именно эта очная серия стала определяющей — «волки» обошли дальневосточников на два очка и отправились в первый раунд плей-офф, где устроили четырехматчевое татарстанское противостояние с «Ак Барсом».

Нынешняя ситуация в Восточной конференции похожая. День назад «Нефтехимик» каким-то чудом вырвал победу у «Магнитки», а «Амур» вчера уступил «Автомобилисту», благодаря чему нижнекамцы вновь заскочили в восьмерку Востока, опередив хабаровчан по дополнительным показателям (актуальную таблицу Востока можно посмотреть здесь). Вот только встреч между «Нефтехимиком» и «Амуром» больше не предвидится, а последний очный матч татарстанцы проиграли — 1:2.

«Ак Барс» может помочь вывести «Нефтехимик» в плей-офф

Есть одно но: уже сегодня и завтра хабаровчанам предстоят домашние парные матчи с другой татарстанской командой — «Ак Барсом». Казанцы, по сути, потеряли мотивацию биться «кость в кость» в каждой игре еще в начале февраля, когда официально оформили выход в плей-офф в Нижнекамске, обыграв «Нефтехимик — 4:2.

Уповать на татарстанскую солидарность, в принципе, можно, но скорее казанцы будут отыгрывать оба матча на полную силу по другим причинам: во-первых, «Ак Барс» наверняка закончит регулярный чемпионат на 1-м месте в Восточной конференции, а стало быть команда, финишировавшая на 8-м месте — потенциальный соперник казанцев. Так что команде Зинэтулы Билялетдинова самой выгодно, чтобы в итоговую восьмерку попала команда из соседнего Нижнекамска, нежели мотаться по 9 часов в самолете в первом раунде. Во-вторых, при Зинэтуле Билялетдинове в принципе невозможна ситуация, когда хоккеисты не доигрывают на максимуме возможностей. Исключением стал все тот же сезон 2020-го, когда на последнее «зеленое дерби» казанцы отправили не основной состав, поскольку уже готовились к дальнему выезду в рамках первого раунда плей-офф. Так что Нижнекамск может потенциально рассчитывать на четыре потерянных очка у «Амура».

Вот так выглядит финишный отрезок сезона для «Амура». Помимо двух встреч с «Ак Барсом» хабаровчанам еще предстоит двухматчевое дальневосточное дерби с «Адмиралом», а это, как правило, тоже далеко не легкая прогулка. Принципиальность этих матчей не хуже, чем в сибирских дерби.

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С другой стороны, у «Нефтехимика» тоже не самый простой график. Если предварительно можно считать, что в играх с «Сочи» и «Куньлунем» у нижнекамцев есть четыре «своих» очка (пусть и не гарантированные), то еще одна игра с «Магниткой» и матч с «Авангардом» — далеко не подарок. Вот что ждет команду Олега Леонтьева на финише гладкого чемпионата.

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«Трактор» подкрался незаметно

Отличие от предыдущих сезонов, в которых «закусались» нижнекамцы и хабаровчане в том, что в нынешнем сезоне есть третий «игрок» в этой партии — челябинский «Трактор».

Команда Анвара Гитятуллина в буквальном смысле профилонила весь сезон (за исключением двух коротких отрезков), а теперь вдруг ожила, и теперь через во что бы то ни стало поставила задачу выбраться в плей-офф. Новый генеральный менеджер клуба Алексей Волков уже произнес подобную пафосную речь, что именно через самоотверженность в каждой игре команда может решить вопрос выхода в розыгрыш Кубка Гагарина.

Объективно из этой троицы «Трактор» располагает самым серьезным составом, а значит запас прочности у челябинцев хороший. И надо признать, что после прихода экс-менеджера «Авангарда» ситуация в челябинском клубе действительно серьезно встряхнулась.

В феврале челябинцы обыграли «Автомобилист» (2:1), «Сибирь» в овертайме (5:4) и минское «Динамо» (4:3). Стабильности, правда, по-прежнему не хватает. Между этими важнейшими победами были два поражения от «Магнитки» и «Адмирала» в овертайме, так что два очка все-таки зацепили. По потерянным очкам в феврале челябинцы идут даже лучше, чем «Нефтехимик».

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Однако финишный отрезок «регулярки» у челябинцев будет не самым приятным. Здесь и СКА в гостях, а также поездка в Екатеринбург к «Автомобилисту» и завершение всего матчем с играющим «Торпедо». Но для «Трактора» здесь есть потенциальные шесть очков из восьми, так что скидывать со счетом Челябинск точно нельзя — они еще поборются.