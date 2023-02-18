Что изменилось в спорте Украины за год

Четыре команды уехали из страны и выступают в иностранных чемпионатах

На прошедшей неделе произошло первое за долгое время прямое столкновение российских и украинских спортсменов. В Турции во время проведения предсезонных сборов подрались проживающие в одной гостинице футболисты ярославского «Шинника» и украинского «Миная». Инцидент послужил поводом вспомнить о том, что происходило с украинским спортом в течение последнего года. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин начинает трилогию статей на эту тему.

Украина: все против всех

Ярославский «Шинник», выступающий в первой лиге, полностью составлен из россиян. В «Минае», созданном за счет средств людей, ранее возглавлявших таможенный пункт на границе с Венгрией в Закарпатье, кроме украинцев есть представители Азербайджана, Мали, Словении, Хорватии. После столкновения в турецком отеле обе команды приводили разные версии о причинах драки. В любом случае нашим спортсменам пришлось сменить гостиницу, к ним приезжал российский консул.

Между тем за последний год в украинском спорте хватало и собственных конфликтов. Очередной очаг сопротивления государственным органам обнаружился в баскетболе. Олигарх Владимир Дубинский перессорился с президентом федерации баскетбола Михаилом Бродским и увел две свои команды в чемпионаты других стран. Мужская баскетбольная под названием «Прометей» выступает сейчас в Латвийско-Эстонской лиге, став ее первым иностранным участником. Кстати, в этом чемпионате выступают и рижский ВЭФ, и таллинский «Калев», которые болельщики со стажем помнят по чемпионатам СССР, а без стажа — по выступлениям в Единой лиге ВТБ. «Прометей» играет еще и в еврокубке, базируясь в Риге.

При этом Дубинский, как патриотично настроенный украинец, разрешает игрокам своих команд выступать за сборные Украины, продолжая конфликтовать с руководством баскетбольной федерации. «Реальное время» информировало, что в украинском баскетболе уже дважды проводились альтернативные чемпионаты. В 2009 году, когда нынешний президент федерации Бродский конфликтовал с прежним, Александром Волковым, и организовал альтернативный чемпионат с помощью олигарха Игоря Коломойского. Затем в 2016 году уже Бродский в качестве президента федерации конфликтовал уже с Коломойским, который, в свою очередь, также организовал тогда альтернативный чемпионат.

Коломойские. Фото: dnipro.ua

Парадокс, но Дубинский, конфликтуя с Бродским, который конфликтовал с Коломойским, успел разругаться и с последним. Эта вражда не позволяла Дубинскому держать команду в городе Днепре (бывший Днепропетровск), поскольку в этом городе играет БК «Днипро», до недавнего времени команда семейства Коломойских — отца Игоря, хозяина-команды, и сына Григория — ее игрока.



Крушение империи Коломойского

«Игорь Коломойский, ранее хозяин множества команд, к этому времени отказался от футбольных «Днепра» и «Кривбасса», хоккейного «Будивельника», шести баскетбольных клубов, и все его интересы сосредоточились только на команде «Днепр», с которой подписал контракт 20-летний Григорий Коломойский. Одна из его первых игр в октябре закончилась скандалом, поскольку «Днепр» проиграл, а Коломойский угрожал проблемами в бизнесе владельцу команды-победительницы из Каменского Владимиру Дубинскому».

Это цитата одного из четырех наших прошлогодних материалов, посвященных профессиональному спорту Украины еще мирного времени. Сейчас очень поучительно бывает сравнивать зафиксированное тогда и происходящее сейчас. Как бы то ни было, прошлогодний сезон едва не стал для Григория Коломойского последним, в котором он бегал по площадке в трусах и майке, поскольку следующий год начал в качестве вице-президента. Только не родного «Днепра», а его недавнего конкурента — БК «Будивельник». Причем он еще и имя сменил, став Израэлем Коломойским. Почему «Будивельник»? Все очень просто: номинальный хозяин и президент «Будивельника» — это Богдан Гулямов, бизнес-партнер Коломойского, который готов был чем угодно заниматься, в смысле спорта, если его об этом просил Игорь Валерьевич. Был даже вариант с хоккеем на уровне КХЛ, помните, когда объявляли о включении в Континентальную хоккейную лигу киевской команды «Будивельник»? В целом же Гулямов от спорта далек, и отделяется от всего мирского, поскольку он уже давно читает проповеди в церкви, будучи православным священником.

Что там было в деятельности вице-президента Израэля Коломойского сказать трудно, сейчас он снова числится игроком команды. При этом, не залезая в большую украинскую политику, просто констатируем: сейчас влияния Игоря Коломойского на украинский спорт почти не ощущается, хотя еще семь лет назад под его патронатом находились семь баскетбольных, два футбольных и один хоккейный клуб.

Владимир Дубинский. Фото: prometeyvc.com

Что из себя представляют братья Дубинские

В свою очередь, братья Дубинские создали поначалу мужскую и женскую баскетбольные команды в Каменском, а затем перевезли их в поселок городского типа Слобожанское, где собирались жить.

Их совместная компания «Дмарт» являлась титульным спонсором всего украинского волейбола, включая мужской, где в чемпионате выступал ВК «Днипро-Прометей», единственный клуб из спортивной империи Дубинских.

В прошлом году четвертый клуб Дубинских, женский волейбольный «Прометей», был соперником калининградского «Локомотива» в Лиге чемпионов. Эта команда до середины февраля принимала участие в Экстралиге, это чемпионат Чехии, и Лиге чемпионов, проводя свои матчи за рубежом, в чешском городе Кутна Гора, и осуществляя идеи хозяев команды — братьев Владимира и Леонида Дубинских — о том, чтобы презентовать сам поселок и бизнесы этих людей в Европе.

Правда, сейчас у них количество профессиональных команд сократилось с четырех до трех, так как Владимир Дубинский своей волей прекратил существование женской баскетбольной команды, чьи тренерский штаб и игроки, по его словам, эвакуировались с началом СВО и не интересовались делами оставшихся на Украине. Вот такая мотивация у олигарха: раз вы с глаз долой, то и я из сердца — вон. Хотя для самих Дубинских земной шар сильно сократился, поскольку трудно спрятаться, если тебя будут искать одновременно ФСБ и ФБР, поскольку в Америке им светило порядка 50 лет тюремного заключения суммарно.

Фото: prometeyvc.com

Минус квартет команд



Дуэт «Прометеев» — не единственный, кто покидал Украину. Сейчас в Лиге чемпионов и второй Бундеслиге выступает запорожский мужской клуб по гандболу «Мотор», квартирующий в городе Бад-Швартау. Причем этот город представляет еще одна местная команда, которая объединилась с командой Любека и выступает под названием «ВФЛ Любек-Швартау». У гандболистов Запорожья огромное количество матчей, поскольку «мотористы» заявились еще и в мужской чемпионат Украины, благо там загрузка по минимуму: всего шесть участников.

Волейбольная мужская команда «Барком-Кожаны» лелеяла мечту о выступлениях в чемпионате Польши, но этому помешала пандемия, зато львовяне осуществили свои задумки после начала СВО, а в чемпионате Украины от них выступает некий симбиоз с молодежной сборной страны, очень молодой по возрасту игроков и пока слабый по качеству.

Завершая тему спортивных мятежей в Украине, отметим еще и хоккей. В прошлом году в стране было два чемпионата страны, поскольку очередной местный олигарх Борис Колесников рассорился с руководством федерации хоккея страны и организовал свой турнир, воспользовавшись тем, что у него в активе было две команды из города Дружковка Донецкой области, и к нему примкнули несколько олигархов. Собрать хоккеистов было несложно, поскольку составы кишели игроками из России и Беларуси. Начало СВО положило конец и этой внутриукраинской спортивной междоусобице, и нынешний чемпионат страны насчитывает всего шесть команд. Впрочем, о будничной стороне украинского спорта в командных игровых дисциплинах мы поговорим отдельно.

(Окончание следует)



Джаудат Абдуллин