Первые итоги цифровизации «Нижнекамскнефтехима»: экономический эффект составил 216 млн рублей

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На нижнекамском предприятии СИБУРа подвели итоги работы «Цифрового офиса» за прошлый год. Экономический эффект от цифровых инструментов, которые начали внедрять на «Нижнекамскнефтехиме» в июле прошлого года, превзошел прогнозы специалистов, суммарно составив 216 млн руб. Это на треть больше, чем планировалось.

«Глобальные задачи»

Программа цифровизации производств на «Нижнекамскнефтехиме» стартовала в июле 2022 года. Поэтапно на заводах в пилотном режиме внедрялись различные цифровые инструменты. Нефтехимики со временем начали замечать, как цифровизация меняет и облегчает ежедневную работу.

— Сотрудники наших «Цифровых офисов» — это почти на 100% работники «Нижнекамскнефтехима», ведь никто не знает предприятие лучше, чем местные специалисты с богатым опытом. В процессе дополнительного обучения они проходят стажировки на предприятиях исторического контура СИБУРа, знакомятся с особенностями работы передовых цифровых инструментов, методами их внедрения и технической поддержки, — говорит руководитель «Цифрового офиса» НКНХ Ирина Кнырь.

Коллектив «Цифрового офиса» развивает и внедряет цифровые инструменты, а также распространяет на «Нижнекамскнефтехиме» практики СИБУРа.

Программа цифровизации производств на «Нижнекамскнефтехиме» стартовала в июле 2022 года

По словам Ирины Кнырь, ЭКОНС стал первым продуктом, с которым «Цифровой офис» пришел на производство. Система визуализирует влияние наиболее значимых параметров производственного процесса — например, перепада давления по колонне, расхода газа на входе в компрессор или температуры на выходе из змеевиков — на экономику предприятия. В основе инструмента лежат точные математические модели разной сложности, которые в режиме реального времени рассчитывают показатели и выводят их на мониторы пользователей.

Инструмент ориентирован не только на повышение эффективности, он также позволяет положительно влиять на экологию. ЭКОНС помогает увидеть операторам, сколько полезной энергии в действительности необходимо для технологических процессов в зависимости от режимов работы оборудования.

Еще одна новинка — система усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП).

— СИБУР — одна из первых компаний, в которых будет применяться отечественное специализированное программное обеспечение для СУУТП. Успешная реализация проектов на НКНХ станет отличным примером импортозамещения и послужит толчком для внедрения отечественного программного обеспечения не только на производствах СИБУРа, но и на других российских предприятиях нефтегазовой и химической отраслей промышленности, — отмечают на предприятии.

— Внедрение СУУТП на производствах позволит качественно изменить процесс ведения технологического режима, — рассказал менеджер проекта СУУТП Юрий Игнатьев. — Автоматический режим значительно снизит информационную нагрузку на оператора по контролю параметров и позволит перераспределить внимание на выполнение других поставленных задач. В то же время, удерживая технологические параметры в заданных пределах, система обеспечит надежность и безопасность ведения технологического процесса.

ЭКОНС стал первым продуктом, с которым «Цифровой офис» пришел на производство

«Нижнекамскнефтехим» станет самым цифровым»

«Мобильные обходы» — еще один внедренный компанией цифровой инструмент. Его основная цель — своевременный контроль за работой оборудования и выявление дефектов на ранней стадии. Сменный персонал выполняет обход со смартфоном в соответствии с заданными периодичностью и маршрутом обхода.

При обнаружении нарушений в работе оборудования, выявления дефектов работники фиксируют отклонения в мобильном устройстве, фото и описание дефекта попадает в кабинет администратора приложения «Мобильные обходы», где начальник смены аккумулирует информацию и организует устранение. При выполнении обходов в работе используются 180 взрывозащищенных смартфонов. По итогам 2022 года на НКНХ состоялось свыше 50 тысяч «Мобильных обходов». Обучены более 2 тысяч нефтехимиков.

«Предиктивная диагностика» –тоже новый цифровой функционал. Он необходим для отслеживания состояния основного оборудования, выявления неисправностей на ранних стадиях, а также прогнозирования развития неисправностей на основании анализа текущих данных, получаемых в режиме реального времени.

— Например, мы понимаем, как работают наши компрессоры, но мы сталкиваемся с их поломками уже по факту. А диагностика по определенным показателям покажет развивающийся дефект на самой ранней стадии, и у нас будет время для решения задачи. То есть это работа не от поломки до поломки, а новая возможность для улучшения процессов, — отмечает руководитель «Цифрового офиса» Ирина Кнырь.

Много работы было сделано в рамках внедрения набора инструментов «Индустрия 4.0», в который входят беспроводные датчики, беспилотники, интеллектуальное видеонаблюдение, течеискатели, робототехника и многое другое.

Осенью стали внедрять на производствах «Цифровой наряд-допуск». Оцифрован функционал по 4 видам работ: ремонтные, газоопасные, огневые, земляные. Успешно развивается на НКНХ «Технологическое моделирование». Оно позволяет в специальном программном обеспечении сконструировать виртуальную компьютерную модель проектируемой или существующей производственной установки и с ее помощью рассчитать различные технологические режимы работы оборудования, получить рекомендации по оптимальным условиям ведения процесса.

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Всего же, по подсчетам специалистов, использование внедренных цифровых инструментов позволит получить экономический эффект до конца 2026 года около 2, 6 млрд рублей.



Как отмечают эксперты, цифровизация промышленности — крайне необходима. Как любая цифровизация, она направлена на уменьшение затрат и повышение добавленной стоимости конечного продукта. И СИБУР здесь может служить примером.



— Большая часть промышленных предприятий России находятся на начальной стадии. С одной стороны, это сложный и долгий путь, с другой — колоссальные возможности. Мировой опыт сформировал достаточный багаж знаний и успешных практик, которые позволят предприятиям уменьшить риски при внедрении изменений, — отмечает Динар Самигуллин, директор ГКУ «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан».

