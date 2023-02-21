Яйца выеденного стоит: Татарстан хочет в топ-3 России по производству куриных яиц
Сегодня республика занимает девятое место по производству яиц в России, но уже в 2025 году она рассчитывает улучшить показатели
Татарстан к 2025 году хочет выйти на производительность 2,2 млрд штук куриных яиц в год и занять третье место в стране в этом сегменте сельского хозяйства. В прошлом году в республике произвели чуть более 1,5 млрд пищевых яиц, и пока регион находится на девятом месте в стране, уступая в том числе Мордовии. Амбициозные планы хотят реализовать за счет расширения крупнейшей птицефабрики «Яратель», которая сегодня занимает 70% республиканского рынка. Но конкуренты Татарстана тоже не дремлют. С какими проблемами сегодня сталкиваются российские птицефабрики, ударили ли по ним санкции и как производство яиц связано с продуктовой безопасностью страны — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Входит в десятку, но метит в топ-3
По итогам 2022 года в Татарстане, по данным Минсельхоза РТ, было произведено 1 млрд 537 млн штук яиц. Республика находится на девятом месте среди субъектов РФ по производству яиц с долей рынка 3,3%. Опережают Татарстан Ленинградская (3 546 млн шт.), Ярославская (2.281 млн шт.), Челябинская (1 661 млн шт.) и Ростовская области (1 661 млн шт.), а также Краснодарский край (1 615 млн шт.), Свердловская (1 615 млн шт.), Белгородская (1 607 млн шт.) области и Республика Мордовия (1 548 млн шт.). В то же время отрыв между регионами в объемах производства яиц не такой серьезный. Поэтому догнать Ленинградскую и Ярославскую области и войти в топ-3 России — вполне посильная для региона задача.
В Татарстане производством куриных пищевых яиц занимаются в основном две крупные компании — Птицеводческий комплекс «Ак Барс», входящий в одноименную холдинговую компанию, и птицефабрика «Державинская» , входящая в ООО «Комос Групп».
Птицефабрика «Яратель» с 70% долей производства яиц по итогам 2022 года произвела 854,2 млн штук яиц. (+ 42,1 млн шт., 105% к 2021-му), ООО «Державинская птицефабрика» (доля 12,5%) — 155,4 млн штук (+5,2 млн шт., 103% к 2021-му). Еще 13% рынка приходится на мелких фермеров, отметили в Минсельхозе.
Амбициозные планы Ивана Егорова
Агрохолдинг «Ак Барс» на 2023 год запланировал строительство новой площадки для птицефабрики «Яратель» в Апастовском районе Татарстана мощностью 2,7 млн голов и объемом производства 655 млн яиц в год, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минсельхоза РТ. Завершение строительства ожидается в 2025 году. Общий объем производства яиц птицефабрики «Яратель» возрастет до 1,5 млрд штук в год. Благодаря этому общий объем производства яиц в Татарстане может превысить 2,2 млрд штук в год, и республика войдет в топ-3 производителей яиц в стране, подчеркнули в Минсельхозе.
Игроки яичного рынка Татарстана оказались довольно закрытыми для прессы. В Агрохолдинге «Ак Барс» от комментариев по рынку воздержались. Не стали ничего комментировать и в пресс-службе агропромышленного холдинга «Комос Групп», который, к слову, имеет удмуртские, а не татарстанские корни.
Плюс 1 млрд яиц и задачи импортозамещения
По итогам 2022 года валовое производство яиц в России достигло 45,8 млрд штук, что на 1 млрд больше, чем в прошлом году, сообщил президент Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Владимир Фисинин. По производству яиц Россия вышла на седьмое место в мире.
Важнейшей задачей на 2023 год Росптицсоюз считает замещение импорта племенной продукции. «В 2022 году наметились положительные тенденции. Мы сократили импорт инкубационных яиц на 34% (данные за 9 месяцев 2022 года по сравнению с уровнем того же периода 2021-го), а завоз суточных цыплят — на 53%. Это большой сдвиг», — комментировал Фисинин.
В 2021 году правительство России приняло программу поддержки и развития племенных предприятий — репродукторов первого и второго порядка. По словам Фисинина, сегодня в России работает более 60 хозяйств — репродукторов второго порядка, где производят инкубационные яйца. Задача на 2023 год — запуск новых изолированных площадок селекционно-генетического центра «Смена», где будут работать с исходными линиями и прародителями нового отечественного кросса «Смена 9». Государство выделило на этот проект 4,5 млрд рублей, срок сдачи комплекса — конец марта 2023 года.
В Минсельхозе Татарстана «Реальному времени» уточнили, что сегодня в республике нет площадок, обеспечивающих инкубационным яйцом. Но проблем для крупных производителей и фермеров по закупке яиц нет. Все поставки на 2023 год законтрактованы. Запуска производства инкубационных яиц в ближайшее время не планируется.
Производственные корпуса птицефабрики «Яратель» Птицеводческого комплекса «Ак Барс» обеспечены суточными цыплятами кросса «Ломан ЛСЛ», приобретенными в АО «Окское» Рязанской области, откуда завозят комплекты суточных цыплят от 2 млн 250 тысяч голов в год. Птицефабрика «Державинская» (ООО «Комос Групп») обеспечена суточными цыплятами кросса «Ломан ЛСЛ», приобретенными в ООО П/Ф «Вараксино» Удмуртской Республики, откуда завозят 400 тысяч голов в год, уточнили «Реальному времени» в ведомстве. Мелкие крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и население республики приобретают молодняк для дальнейшего отращивания у крупных КФХ и птицефабрик Татарстана.
«Конкуренты тоже не дремлют»
Инсайдер «Реального времени» на российском рынке, пожелавший остаться неназванным, выразил сомнение, что Татарстан к 2025 году легко сможет попасть в тройку лидеров рынка России, потому что конкуренты тоже не дремлют — все хотят развиваться и модернизировать производства.
Яичный рынок, действительно, очень непубличный, признает он. Все крупные российские холдинги выросли на «советской базе», с последующей модернизацией и стройкой новых корпусов. В Татарстане агрохолдинги — «Ак барс» и «Агросила» — работают в основном на мясном направлении. Яичное направление — это «Яратель». «Они, насколько я знаю, действительно собираются увеличивать объемы производства, — подтвердил собеседник «Реального времени». — Но для того, чтобы построить птицефабрику, требуется соблюдение географии расположения. В округе, желательно в радиусе 30 и более километров, не должно находиться никаких птицеводческих хозяйств. И в том числе частных подворий, поскольку это высокая вирусная нагрузка. Риск возникновения заболеваний, которые очень быстро перерастают в массовость, очень высок. Переносчиками заболеваний в том числе являются дикие птицы и грызуны. И самое главное — это рядом расположенные хозяйства, где порой не соблюдаются рамки вакцинации и профилактические меры. Для того, чтобы быть спокойным за свои деньги, которые ты вкладываешь в этот бизнес, нужно быть уверенным, что твое производство не прогорит просто из-за халатности по биобезопасности».
По его словам, у «Яратель», безусловно, все эти риски отработаны, и они прекрасно знают, как размещать производство. Но если, например, какая-то компания будет строить его с нуля, просто чтобы увеличить место региона в российском рейтинге, то это большие риски. Поэтому за такие проекты мало кто берется.
Для того, чтобы нарастить хороший объем производства, по мнению эксперта, нужно максимально эффективно модернизировать действующее производство, внедрить процессы автоматизации и цифровизации и снизить влияние человеческого фактора. И в дальнейшем на средства от оптимизации (а рентабельность обязательно вырастет) запускать новые площадки. «Но также надо учитывать реалии нынешнего рынка: поставщики оборудования для птицефабрик — это в основном иностранные компании, — поясняет он. — Наши компании могут построить птичник, но оборудование микроклимата, а также вентиляторы, контроллеры, умные линии яйцесбора и сортировки яиц в основном иностранные. Сейчас с иностранным оборудованием дела не особо хорошо обстоят. Самое главное — это логистика, даже если найти, у кого закупить оборудование, его еще надо как-то завезти сюда. Поэтому открытие любой площадки выросло на порядок».
Еще один важный момент — это вопрос прародителей, от которых берется инкубационное яйцо, или народ стада, — это большое искусство и большая наука, генетика, над которой работают крупные мировые компании. «И у нас в России своих кроссов птиц, подходящих под это дело, практически нет. У нас сейчас идет большая разработка так называемой «Смены 9», которая по последним данным вышла уже на хорошие показатели. Но все пока относятся к проекту с опаской, потому что генетика сырая», — отмечает он.
Открыть свою фабрику прародителей в России какому-то игроку очень сложно и дорого. Для того, чтобы сделать птицефабрику прародителей, нужна в первую очередь генетическая линия, которую мировые производители просто не продадут. Генетика стоит миллиарды долларов. Поэтому прародителей, как правило, закупают у проверенных поставщиков и строят свое родительское стадо в регионе, объясняет собеседник «Реального времени».
«Но если мы в России сможем закрыть вопросы генетики яйца как по несушкам, так и по бройлерам, создав своих прародителей, то мы станем полностью независимой страной. Россия сейчас идет этим вектором, но надо уделить этому вопросу больше внимания и средств, потому что от этого зависит продуктовая безопасность страны. Сегодня, на мой взгляд, финансирования на этом направлении в стране мало», — резюмировал он.
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