Яйца выеденного стоит: Татарстан хочет в топ-3 России по производству куриных яиц

Сегодня республика занимает девятое место по производству яиц в России, но уже в 2025 году она рассчитывает улучшить показатели

Фото: коллаж «Реального времени»

Татарстан к 2025 году хочет выйти на производительность 2,2 млрд штук куриных яиц в год и занять третье место в стране в этом сегменте сельского хозяйства. В прошлом году в республике произвели чуть более 1,5 млрд пищевых яиц, и пока регион находится на девятом месте в стране, уступая в том числе Мордовии. Амбициозные планы хотят реализовать за счет расширения крупнейшей птицефабрики «Яратель», которая сегодня занимает 70% республиканского рынка. Но конкуренты Татарстана тоже не дремлют. С какими проблемами сегодня сталкиваются российские птицефабрики, ударили ли по ним санкции и как производство яиц связано с продуктовой безопасностью страны — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Входит в десятку, но метит в топ-3

По итогам 2022 года в Татарстане, по данным Минсельхоза РТ, было произведено 1 млрд 537 млн штук яиц. Республика находится на девятом месте среди субъектов РФ по производству яиц с долей рынка 3,3%. Опережают Татарстан Ленинградская (3 546 млн шт.), Ярославская (2.281 млн шт.), Челябинская (1 661 млн шт.) и Ростовская области (1 661 млн шт.), а также Краснодарский край (1 615 млн шт.), Свердловская (1 615 млн шт.), Белгородская (1 607 млн шт.) области и Республика Мордовия (1 548 млн шт.). В то же время отрыв между регионами в объемах производства яиц не такой серьезный. Поэтому догнать Ленинградскую и Ярославскую области и войти в топ-3 России — вполне посильная для региона задача.

В Татарстане производством куриных пищевых яиц занимаются в основном две крупные компании — Птицеводческий комплекс «Ак Барс», входящий в одноименную холдинговую компанию, и птицефабрика «Державинская» , входящая в ООО «Комос Групп».

Птицефабрика «Яратель» с 70% долей производства яиц по итогам 2022 года произвела 854,2 млн штук яиц. (+ 42,1 млн шт., 105% к 2021-му), ООО «Державинская птицефабрика» (доля 12,5%) — 155,4 млн штук (+5,2 млн шт., 103% к 2021-му). Еще 13% рынка приходится на мелких фермеров, отметили в Минсельхозе.

Амбициозные планы Ивана Егорова

Агрохолдинг «Ак Барс» на 2023 год запланировал строительство новой площадки для птицефабрики «Яратель» в Апастовском районе Татарстана мощностью 2,7 млн голов и объемом производства 655 млн яиц в год, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Минсельхоза РТ. Завершение строительства ожидается в 2025 году. Общий объем производства яиц птицефабрики «Яратель» возрастет до 1,5 млрд штук в год. Благодаря этому общий объем производства яиц в Татарстане может превысить 2,2 млрд штук в год, и республика войдет в топ-3 производителей яиц в стране, подчеркнули в Минсельхозе.



Игроки яичного рынка Татарстана оказались довольно закрытыми для прессы. В Агрохолдинге «Ак Барс» от комментариев по рынку воздержались. Не стали ничего комментировать и в пресс-службе агропромышленного холдинга «Комос Групп», который, к слову, имеет удмуртские, а не татарстанские корни.

Плюс 1 млрд яиц и задачи импортозамещения

По итогам 2022 года валовое производство яиц в России достигло 45,8 млрд штук, что на 1 млрд больше, чем в прошлом году, сообщил президент Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Владимир Фисинин. По производству яиц Россия вышла на седьмое место в мире.

Важнейшей задачей на 2023 год Росптицсоюз считает замещение импорта племенной продукции. «В 2022 году наметились положительные тенденции. Мы сократили импорт инкубационных яиц на 34% (данные за 9 месяцев 2022 года по сравнению с уровнем того же периода 2021-го), а завоз суточных цыплят — на 53%. Это большой сдвиг», — комментировал Фисинин.



По итогам 2022 года валовое производство яиц в России достигло 45,8 млрд штук. Фото: realnoevremya.ru

В 2021 году правительство России приняло программу поддержки и развития племенных предприятий — репродукторов первого и второго порядка. По словам Фисинина, сегодня в России работает более 60 хозяйств — репродукторов второго порядка, где производят инкубационные яйца. Задача на 2023 год — запуск новых изолированных площадок селекционно-генетического центра «Смена», где будут работать с исходными линиями и прародителями нового отечественного кросса «Смена 9». Государство выделило на этот проект 4,5 млрд рублей, срок сдачи комплекса — конец марта 2023 года.

В Минсельхозе Татарстана «Реальному времени» уточнили, что сегодня в республике нет площадок, обеспечивающих инкубационным яйцом. Но проблем для крупных производителей и фермеров по закупке яиц нет. Все поставки на 2023 год законтрактованы. Запуска производства инкубационных яиц в ближайшее время не планируется.



Производственные корпуса птицефабрики «Яратель» Птицеводческого комплекса «Ак Барс» обеспечены суточными цыплятами кросса «Ломан ЛСЛ», приобретенными в АО «Окское» Рязанской области, откуда завозят комплекты суточных цыплят от 2 млн 250 тысяч голов в год. Птицефабрика «Державинская» (ООО «Комос Групп») обеспечена суточными цыплятами кросса «Ломан ЛСЛ», приобретенными в ООО П/Ф «Вараксино» Удмуртской Республики, откуда завозят 400 тысяч голов в год, уточнили «Реальному времени» в ведомстве. Мелкие крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и население республики приобретают молодняк для дальнейшего отращивания у крупных КФХ и птицефабрик Татарстана.

В Татарстане агрохолдинги — «Ак барс» и «Агросила» — работают в основном на мясном направлении. Яичное направление — это «Яратель». Фото: yaratelle.ru

«Конкуренты тоже не дремлют»

Инсайдер «Реального времени» на российском рынке, пожелавший остаться неназванным, выразил сомнение, что Татарстан к 2025 году легко сможет попасть в тройку лидеров рынка России, потому что конкуренты тоже не дремлют — все хотят развиваться и модернизировать производства.

Яичный рынок, действительно, очень непубличный, признает он. Все крупные российские холдинги выросли на «советской базе», с последующей модернизацией и стройкой новых корпусов. В Татарстане агрохолдинги — «Ак барс» и «Агросила» — работают в основном на мясном направлении. Яичное направление — это «Яратель». «Они, насколько я знаю, действительно собираются увеличивать объемы производства, — подтвердил собеседник «Реального времени». — Но для того, чтобы построить птицефабрику, требуется соблюдение географии расположения. В округе, желательно в радиусе 30 и более километров, не должно находиться никаких птицеводческих хозяйств. И в том числе частных подворий, поскольку это высокая вирусная нагрузка. Риск возникновения заболеваний, которые очень быстро перерастают в массовость, очень высок. Переносчиками заболеваний в том числе являются дикие птицы и грызуны. И самое главное — это рядом расположенные хозяйства, где порой не соблюдаются рамки вакцинации и профилактические меры. Для того, чтобы быть спокойным за свои деньги, которые ты вкладываешь в этот бизнес, нужно быть уверенным, что твое производство не прогорит просто из-за халатности по биобезопасности».

По его словам, у «Яратель», безусловно, все эти риски отработаны, и они прекрасно знают, как размещать производство. Но если, например, какая-то компания будет строить его с нуля, просто чтобы увеличить место региона в российском рейтинге, то это большие риски. Поэтому за такие проекты мало кто берется.

«Они, насколько я знаю, действительно собираются увеличивать объемы производства, — подтвердил собеседник «Реального времени». Фото: yaratelle.ru

Для того, чтобы нарастить хороший объем производства, по мнению эксперта, нужно максимально эффективно модернизировать действующее производство, внедрить процессы автоматизации и цифровизации и снизить влияние человеческого фактора. И в дальнейшем на средства от оптимизации (а рентабельность обязательно вырастет) запускать новые площадки. «Но также надо учитывать реалии нынешнего рынка: поставщики оборудования для птицефабрик — это в основном иностранные компании, — поясняет он. — Наши компании могут построить птичник, но оборудование микроклимата, а также вентиляторы, контроллеры, умные линии яйцесбора и сортировки яиц в основном иностранные. Сейчас с иностранным оборудованием дела не особо хорошо обстоят. Самое главное — это логистика, даже если найти, у кого закупить оборудование, его еще надо как-то завезти сюда. Поэтому открытие любой площадки выросло на порядок».

Еще один важный момент — это вопрос прародителей, от которых берется инкубационное яйцо, или народ стада, — это большое искусство и большая наука, генетика, над которой работают крупные мировые компании. «И у нас в России своих кроссов птиц, подходящих под это дело, практически нет. У нас сейчас идет большая разработка так называемой «Смены 9», которая по последним данным вышла уже на хорошие показатели. Но все пока относятся к проекту с опаской, потому что генетика сырая», — отмечает он.

Открыть свою фабрику прародителей в России какому-то игроку очень сложно и дорого. Для того, чтобы сделать птицефабрику прародителей, нужна в первую очередь генетическая линия, которую мировые производители просто не продадут. Генетика стоит миллиарды долларов. Поэтому прародителей, как правило, закупают у проверенных поставщиков и строят свое родительское стадо в регионе, объясняет собеседник «Реального времени».



Фото: Максим Платонов

«Но если мы в России сможем закрыть вопросы генетики яйца как по несушкам, так и по бройлерам, создав своих прародителей, то мы станем полностью независимой страной. Россия сейчас идет этим вектором, но надо уделить этому вопросу больше внимания и средств, потому что от этого зависит продуктовая безопасность страны. Сегодня, на мой взгляд, финансирования на этом направлении в стране мало», — резюмировал он.