Олег Коробченко открывает свой фонд развития промышленности

Как и головная финансовая структура при Минпромторге РФ, он нацелен на кредитование инвестиционных проектов в промышленности республики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», правительство Татарстана учредило новую финансовую структуру для поддержки промышленности — АО «Фонд развития промышленности». Аналогично федеральному ФРП региональный фонд станет выдавать льготные займы на новые проекты в сфере промышленности, контролировать его будет Минпромторг РТ. Главой фонда назначен соратник вице-премьера Татарстана Олега Коробченко — Марат Бухараев. Нынешний фонд с аналогичным названием, работающий с МСП, останется под крылом ИВФ РТ. Детали — в материале издания.

О фонде узнали от Коробченко в пятницу

В ближайшее время в Татарстане заработает аналог федерального «Фонда развития промышленности» — региональный ФРП. Как и головная финансовая структура при Минпромторге РФ, он нацелен на кредитование инвестиционных проектов в промышленности республики. Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко на закрытой встрече с генеральными директорами предприятий в Казани (всего приехало 70—80 руководителей), сообщили источники «Реального времени».

— Рабочее совещание проходило в рамках подготовки к отчетной коллегии Минпромторга. Здесь он [Коробченко] коротко проинформировал об образовании ФРП, — рассказал собеседник «Реального времени», который присутствовал на совещании.

По его словам, новость от вице-премьера не вызвала особого резонанса у собравшихся, так как остались неизвестными важные вводные данные:

— Осталось неясным — на каких условиях фонд будет работать с заемщиками, по какой ставке предполагается выдавать займы, и главное — каким объемом ресурсов он располагает, — пояснил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Воспроизведение федерального механизма льготного кредитования он считает маловероятным:

— Программы ФРП финансируются из федерального бюджета, на них выделяются миллиарды рублей. Льготные займы можно получить на новое строительство в сфере промышленности. Ставки минимальны — от 1% до 5%. Эти займы очень популярны в республике. С ними работает крупный бизнес. Не думаю, что региональный ФРП накачают на миллиарды, — сомневается он.

Единое окно для крупного бизнеса

— В республике создано АО «Фонд развития промышленности Республики Татарстан». Председателем совета директоров новой структуры избран вице-премьер Татарстана — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Генеральным директором АО «ФРП РТ» назначен Марат Бухараев, — подтвердили в пресс-службе Минпромторга РТ.

Марат Бухараев. Фото: Минпромторг РТ

— Для предприятий существует огромное количество видов помощи, и задача АО «ФРП РТ» — стать для компаний республики единым окном по всем мерам господдержки, включая программы Минпромторга РФ, Фонда развития моногородов и других федеральных институтов развития. Еще одной функцией АО «ФРП РТ» является содействие в развитии инфраструктуры для промышленности, в частности, рассматривается участие АО «ФРП РТ» в реализации программы промышленной ипотеки, — сказал Марат Бухараев.



АО «Фонд развития промышленности» зарегистрировано 10 февраля, его учредителем выступило МЗИО РТ (100% акций), следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Интересная деталь: ФРП образовано на базе АО «Корпорация экспорта РТ», которое так и не смогло развить экспортные поставки. Вопросы внешнеэкономической деятельности также останутся в орбите новой структуры. А это отработка новых логистических маршрутов, поиск экспортных рынков сбыта, организация поставок оборудования по параллельному импорту и другие задачи». Гендир Бухараев в 2016—2018 годах занимал пост заместителя руководителя Агентства инвестиционного развития, а затем перешел на должность коммерческого директора Фонда прямых инвестиций.

В телефонном разговоре с «Реальным временем» он сообщил, что фонд ориентирован «на крупный бизнес», но раскрывать подробности отказался.

Фонд Айдельдинова остается

Тут нужно отметить, что в республике уже действует региональный «Фонд развития промышленности», который является оператором федерального ФРП. Но прямого отношения к крупному бизнесу не имеет. Региональный ФРП находится в структуре управления Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнура Айдельдинова. Он обладает небольшими бюджетными ресурсами, поэтому выдает займы для МСБ. Объем кредитного портфеля фонда, размер целевых займов и сроки не разглашаются.

— Строго говоря, он был всегда, но только при ИВФ, — пояснил собеседник «Реального времени». — Он способствовал оформлению кредитов для МСП, свой бюджет был незначительный. А что сейчас — непонятно. Отпочковался ли он от ИВФ? — рассуждает собеседник.

Фото: mpt.tatarstan.ru

С появлением промышленного «двойника» ФРП для малого бизнеса не прекратит свою работу, заверили в пресс-службе Минпромторга Татарстана.

— Функции регионального оператора федерального ФРП продолжит выполнять Инвестиционно-венчурный фонд РТ, — сообщили там. Таким образом, в республике сложится два фонда — от Айдельдинова как официального партнера ФРП и от Коробченко.

До сих пор промышленные предприятия самостоятельно подавали заявки на получение льготных кредитов по нескольким программам ФРП. В прошлом году приоритетом стало финансирование масштабных проектов по транспортному машиностроению и производству компонентной базы для автомобильной и сельскохозяйственной техники, направленных на укрепление технологического суверенитета страны. Татарстан смог защитить 18 проектов на 23,1 млрд рублей, став вторым после Московской области. По стартовавшей в 2022 году программе «Автокомпоненты» было выдано 14 займов на общую сумму 45,2 млрд рублей, среди заемщиков и КАМАЗ.

В пресс-службе Инвестиционно-венчурного фонда сообщили:

— Полномочия и функции учредителя государственного фонда развития промышленности Республики Татарстан от имени Республики Татарстан выполняет Кабинет Министров Республики Татарстан, который вправе передать часть полномочий и функций учредителя уполномоченному органу в сфере промышленности.