«Этот конкурс — бренд Татарстана»: в Нижнекамске выбрали кандидатов в финал конкурса «Женщина года»

Две сотрудницы нижнекамского предприятия СИБУРа претендуют на звание «Женщина производства» и «Женщина — пример года»

Фото: «Нижнекамскнефтехим»

В Нижнекамске вновь выбирали самых ярких и талантливых женщин — руководителей, лидеров, производственников, матерей. В столице нефтехимии Татарстана прошел зональный тур ежегодного республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». За право представлять город на уровне Татарстана боролись 11 человек: девять прекрасных представительниц предприятий и организаций, общественники и молодежь города, а также два представителя сильной половины. По традиции в числе номинантов были и сотрудницы «Нижнекамскнефтехима», две из которых победили на зональном этапе. За выступлениями участников конкурса наблюдал корреспондент «Реального времени».

Поддерживая традиционные ценности

Городской татарский драмтеатр впервые за свою историю принимал не совсем обычных гостей. На его сцену выходили участницы зонального этапа республиканского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». В этом году НМР представил на него 11 претендентов в девяти номинациях, среди которых руководители учебных заведений, предприниматели, сотрудницы промышленных предприятий, труженицы села и молодые лидеры-общественники.

Каждому из них предстояло доказать конкурсному жюри, что именно он достоин представлять город на республиканском уровне, победить в своей номинации, чтобы затем стать носителем одного из почетных званий — «Женщина — мать», «Женщина — лидер», «Женщина — культура и духовность», «Женщина — пример года», «Героиня третьего возраста» и других.

— То, что претенденты на высокие звания, стоят на сцене — это уже их победа. Этот конкурс помогает поддерживать традиционные ценности — какой должна быть женщина, каким должен быть мужчина — от этого будет зависеть наше будущее, — отметил, обращаясь к конкурсантам, глава Нижнекамского района и мэр города Рамиль Муллин.

Рамиль Муллин: «То, что претенденты на высокие звания стоят на сцене, — это уже их победа»

Этот престижный конкурс в Татарстане проводится ежегодно, начиная с 2002 года — тогда его инициатором стал первый президент республики Минтимер Шаймиев, сегодня конкурс продолжается благодаря поддержке нынешнего главы республики Рустама Минниханова. Цель конкурса остается неизменной вот уже более двух десятилетий — это изменение сложившихся стереотипов о роли и месте женщины и мужчины в обществе, создание позитивного образа современных женщины и мужчины, которые успешно реализуют свои деловые качества, творческий потенциал во всех сферах жизни. Не стали помехой для его проведения даже отягощенные коронавирусом два предыдущих года.

— В этом году мы делали конкурс как в первый раз. Дело в том, что два предыдущих зональных тура проходили в режиме онлайн, и от номинантов требовалась только видеовизитка. Согласитесь, что записать видео, если тебе еще при этом помогают профессионалы, — проще. А вот когда ты стоишь на сцене и должен зрителям и жюри показать свои таланты и умения — это очень волнительно. Были переживания, опасения, номинанты переживали, но с ними в течение большого времени работали организаторы, хореографы, мастера сценического искусства, — рассказала «Реальному времени» заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Воспитанники вышли вместе с Розой Мунавировной на сцену

«Всегда находится какая-то интересная деталь, зацепка»

Прежде чем в Казани назовут имена победителей в каждой из номинаций, участников грандиозного финала выбирают в ходе нескольких этапов. Первым делом отбор идет на предприятиях и в организациях, затем — муниципальный (кустовой), который проходит во всех районах республики, и зональный — его проводят лишь в трех крупных городах — в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

За годы, что существует конкурс «Женщина года», его участницами становились несколько десятков работниц НКНХ, каждый раз завоевывая победу на уровне Татарстана в той или иной номинации. Готовиться к участию в нем начинают за несколько месяцев — на предприятии открывается большой фронт, казалось бы, невидимой работы по выбору будущих конкурсанток из нескольких тысяч сотрудниц компании.

— Но всегда находится какая-то интересная деталь, зацепка, увлечение среди кандидаток. Наши женщины, до того момента, как включаются в конкурсную подготовку, они даже не подозревают, что так интересно, увлекательно и красиво можно рассказать об их жизни, работе на производстве, об их семьях, которые имеют интересные традиции. Им это кажется довольно обычным делом, а вот когда мы это выносим на публику, показываем — это уже становится настоящим примером, — поделилась моментами подготовки Елена Велик.

Работающую уже почти 35 лет на «Нижнекамскнефтехиме» старшего лаборанта химанализа лаборатории каучуков и мономеров Нину Ахметзанову компания выдвинула в номинацию «Моя судьба — моя профессия»

Далее над номерами конкурсанток начинает работать целая команда, которая помогает подготовить видеовизитку, поставить номер, подобрать наряд или помочь в ряде других мелочей, которые в итоге становятся залогом успешного выступления. Оценивало конкурсантов и конкурсанток жюри по множеству критериев и пятибалльной системе — креативный подход и оригинальность выступления, умение показать себя на сцене, внешний вид, отдельные элементы выступлений, видеопрезентация. Причем делать это с каждым разом становится все сложнее, признаются члены жюри.

— Каждый год, когда заканчивается этот конкурс, я думаю — ну вроде бы видели уже все, не может быть еще что-то новое и уникальное, нет такой быстрой смены поколений. Но каждый раз мы снова видим огромное количество талантливых, красивых, а самое главное это не просто женщины, которые работают, воспитывают детей, они еще ведут огромную волонтерскую деятельность, помогают в любых направлениях. Я считаю, что это чисто татарстанский тренд, женщины у нас очень-очень талантливые и очень активные — это, мне кажется, главное, — поделилась своими впечатлениями член жюри, глава пресс-службы Федерации профсоюзов РТ Ирина Пузакова.

Каждой из участниц, кто выходил на театральную сцену, было чем удивить всех присутствовавших в зрительном зале

«Историю делаем мы сами»

Каждой из участниц, кто выходил на театральную сцену, было чем удивить всех присутствовавших в зрительном зале. Улыбки вызывала видеовизитка, где заведующую детским садом представили в роли батарейки, которая заряжает своей энергией всех вокруг. Большое восхищение и признательность получил ролик, рассказывающий о том, как социолог «Нижнекамскнефтехима» помогает детям с ОВЗ и их родителям стать частью общества, или же поэма, рассказанная с помощью мультипликационной графики, о жизненном и профессиональном пути лаборанта химического анализа.

Кстати, представленные на экране достижения номинанты затем должны были доказать своими сценическими выступлениями. В ход шли гитары, танцевальные номера, сольное исполнение, юмористические сценки и прочие элементы. С этим заданием конкурсанты справлялись отменно, о чем свидетельствовали бурные аплодисменты или же слезы на глазах зрителей и жюри.

Работающую уже почти 35 лет на «Нижнекамскнефтехиме» старшего лаборанта химанализа лаборатории каучуков и мономеров Нину Ахметзанову компания выдвинула в номинацию «Моя судьба — моя профессия» («Женщина производства»). Нина Михайловна — наставник молодежи, который передает свои знания и опыт новичкам, давая им понять, что за каждой цифрой стоят огромная ответственность и одно из крупнейших в республике производств. Дома конкурсантка предстает совсем в иной роли — она заботливая хозяйка, любящая жена и мама. За годы работы на предприятии Нина Ахметзанова была удостоена званий различного уровня.

По ее признанию, предложение представлять компанию на столь престижном конкурсе было довольно неожиданным.

— С другой стороны, было очень приятно, что мою кандидатуру выбрали, значит, я достойна. Мне очень сильно помогал наш профсоюз, поддерживали друзья и коллеги. Поначалу было очень волнительно и даже немного страшно, боялась подвести наш коллектив, предприятие. Но, как говорится, историю делаем мы сами. Процесс подготовки, репетиции, сам выход на сцену сделали меня намного увереннее, убедили, что могу не только быть профессиональным лаборантом, но и участвовать в таких творческих событиях, меня это развивает, — поделилась с нашим изданием работница «Нижнекамскнефтехима».

Обеих представительниц «Нижнекамскнефтехима» жюри зонального тура республиканского конкурса признало победительницами в своих номинациях

Еще у одной представительницы компании — Розы Закировой — совсем другое призвание. Она ведущий социолог компании и кандидат социологических наук и участвовала в номинации «Женщина — пример года». Образцом для подражания ее выбрали неслучайно: почти все свое свободное время она посвящает волонтерской деятельности. Придумала и претворяет в жизнь проекты по адаптации детей с особенностями развития и их родителей к жизни в современном мире. Кстати, ее воспитанники вышли вместе с Розой Мунавировной на сцену, исполнив оригинальный световой танцевальный номер, удивив всех зрителей. Помимо этого, она лидер проектов, одержавших победы в конкурсах Фонда президентских грантов и Фонда культурных инициатив.

С прошлого года в жизни сотрудницы «Нижнекамскнефтехима» появилось новое направление — психологическая поддержка и помощь мобилизованным и их семьям. Еще Роза Закирова — постоянный участник различных экологических проектов СИБУРа в рамках «Формулы хороших дел». Ее большого доброго сердца хватает и на бездомных животных, которых она берет на передержку, лечит, после чего находит им постоянный дом. При всей этой многогранной занятости ей хватает времени и на хобби — занятия нейрографикой и йогой.

— Я восхищена компанией конкурсантов, которые окружали меня на сцене, — это удивительные люди, которые очень много делают для города, республики, нашего общества и, конечно, каждая — для своей семьи. Когда мне сообщили, что меня выбрали из сотен претенденток для участия в этом конкурсе, чувства были двоякие — с одной стороны, я никогда не была на сцене, и сегодняшний выход стал моим дебютом, первым свиданием с ней, которое, кстати, успешно состоялось. Но при этом я знала, что вместе со мной туда выйдет мой родной коллектив, мои воспитанники — это дети с ограниченными возможностями здоровья, я понимала, какой это для них потенциал, это вдохновило меня. И еще было важно рассказать общественности Нижнекамска о тех проектах, которые мы с командой осуществляем, привлечь к ним внимание, — поделилась своими впечатлениями после выступления Роза Закирова.

Обеих представительниц «Нижнекамскнефтехима» жюри зонального тура республиканского конкурса признало победительницами в своих номинациях. И вскоре они будут представлять компанию и город вместе с победителями в других номинациях уже в финальном испытании.

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— Практика показывает, что у нас женщины прекрасны во всех своих проявлениях, не только как женщина-мать, героиня третьего возраста или же представительницы культуры, но и что не менее красивы и талантливы у нас женщины-производственники. Мы всегда с удовольствием приезжаем в Нижнекамск, где одно из крупнейших предприятий Татарстана — «Нижнекамскнефтехим», и на моей памяти не было такого, чтобы республика не чествовала в канун 8 Марта в Казани представительниц этой компании — предприятие славится своими женщинами, — подчеркнула Ирина Пузакова.

По решению жюри победителей определили во всех девяти номинациях. В номинации «Моя судьба — моя профессия» лучшей стала Нина Ахметзанова — старший лаборант химического анализа лаборатории каучуков и мономеров нижнекамского предприятия СИБУРа, ее коллега, ведущий социолог лаборатории социологических и психологических исследований «Нижнекамскнефтехима» Роза Закирова стала обладательницей диплома и лучшей в категории «Женщина — пример года».

«Женщиной — лидером» признаны заведующая детским садом №44 Луиза Тихонова и директор лицея №37 Динара Котляр. В номинации «Женщина — бизнес-леди» победу завоевали руководитель социального центра «Академия Интеллекта» Наталья Гатауллина и глава творческой мастерской «Еще не театр» Лидия Ахатова. В категории «Женщина — мать» в НМР победительницей признана директор ДК с. Верхние Челны Диляра Алимжанова. В номинации «Женщина — культура и духовность» — педагог-хореограф ансамбля песни и танца «Нардуган» Чулпан Габидуллина. Еще двое нижнекамских мужчин стали обладателями дипломов в своих номинациях: «Мужчиной — лидером» стал директор медицинского колледжа Равиль Гарипов, а специалист молодежного центра инициатив «Ковер» Булат Аюпов получил звание «Мужчина — благородное сердце».