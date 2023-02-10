Спорт цифровой и традиционный: как в Казани проходят «Фиджитал игры»
В эти дни в Казани проходят третьи «Фиджитал-игры» — новый формат киберспорта, который совмещает в себе цифровые и традиционные состязания. В программу соревнований входят пять дисциплин: турниры по Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Warface в сочетании с лазертагом и соревнования по скоростному прохождению игр.
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Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим ПлатоновСпортКиберспорт Татарстан
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