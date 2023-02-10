«Татнефть» возвращает музыкальное наследие предков

«Татнефть» создает в Альметьевске ансамбли этнической музыки, организует изготовление старинных инструментов и популяризирует исконную культуру

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

В общественном центре «Алмет» в нефтеграде прошел круглый стол, на котором обсудили вопросы изучения, сохранения и популяризации традиционных музыкальных инструментов. Как рассказывает газета «Нефтяные вести», мероприятие вошло в программу выставки музыкальных инструментов народов мира. В обсуждении участвовали ректор Казанской государственной консерватории, директора музыкальных колледжей, колледжей искусств и детских музыкальных школ республики.

«Татнефть» помогает этномузыкальным проектам

С приветственным словом к участникам круглого стола выступил директор Благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин. Он говорил о том, как важно возрождать старинную музыкальную культуру народов Поволжья и системно подходить к ее популяризации. К слову, «Татнефть» в рамках своей социокультурной программы инициирует и проекты этномузыкального профиля.

Ренат Мамин говорил о том, как важно возрождать старинную музыкальную культуру народов Поволжья. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Так, музыкальный коллектив «Кадим Алмет», созданный «Татнефтью», который вот уже два года работает со старинной музыкой и этническими инструментами, представил на выставке уникальную концертную программу. Она полностью основана на баитах и мунаджатах периода позднего средневековья. Дебютный альбом группы, в котором содержатся эти произведения, стал обладателем этнической профессиональной премии Russian World Music Awards 2022. А композиции даже попали в ротацию крупнейших мировых радиостанций.

И этих успехов удалось добиться всего за два года — с того дня, когда открылся ОЦ «Алмет». С первых же дней здесь начали развивать нестандартные творческие проекты — в том числе и по реконструкии музыкально-поэтического наследия родного края. Инициатором и идейным вдохновителем этой деятельности стал генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

«Давайте объединим силы и сделаем эту культуру достоянием всех людей»

— Обращаясь к этой теме, мы даже не представляли себе, с каким богатством столкнемся, — говорит Наиль Маганов. — Как этим богатством правильно распорядиться, чтобы познакомить своих соотечественников с этой культурой, показать им настоящие истоки, корни, настоящие возможности? Мы пришли к мысли, что надо посмотреть, где еще остались островки этой культуры. И пришла такая идея: давайте объединим силы и сделаем эту культуру достоянием всех людей.

Кроме «Кадим Алмет», при поддержке нефтяников развивается и другой проект — ансамбль «Карлыгач». Он создан на базе детской музыкальной школы № 2 Альметьевска. Коллектив уже выигрывал в региональных, российских и международных конкурсах. С недавних пор они участвуют в мастер-классах: учат заинтересованных основам игры на этнических инструментах.

Производство аутентичных инструментов возрождают в Альметьевске. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

Еще один уникальный проект — возрождение аутентичного «голоса народа»: в Альметьевске изготавливаются экспериментальные образцы исконных татарских музыкальных инструментов. Думбыры, кыл кубызы, дафы сейчас делают в Альметьевске. Многие экземпляры уже переданы в дар музыкальным школам нефтяного региона.

Старинный инструмент — не сувенир

Доклад о задачах и перспективах развития татарской традиционной музыкальной культуры в системе профессионального образования ректор Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев начал со слов восхищения представленной коллекцией инструментов:

— Она уникальная, в республике точно единственная. В ближайших регионах мы не найдем ничего подобного. Огромная благодарность компании «Татнефть» за начинание и высокий уровень подхода к этому направлению.

Ректор, авторитетный музыковед, который первым в свое время ввел в Казанской консерватории курс этномузыкологии, как никто другой смог оценить усилия нефтяной компании по сохранению традиций. Он говорил, что старинные музыкальные инструменты нужно вернуть на сцену и пора перестать относиться к ним как к сувенирам. Сделан уже и первый шаг — в Казанской консерватории теперь создана кафедра татарской музыки, где инструменты наконец обретут вторую жизнь на полноценной научной и методической основе.

Заведующая кафедрой этномузыкологии Лилия Сарварова и кандидат искусствоведения Геннадий Макаров тоже говорили о том, как важно ученым работать над сохранением традиций.

Вадим Дулат-Алеев говорил о том, что вопрос восстановления традиций очень актуален. Реклама. ПАО «Татнефть»

«Тема актуальна и важна для каждого из нас»

Как и в каком направлении будет развиваться традиционная культура так, чтобы она была интересна современному слушателю? Как строить программу обучения образовательным учреждениям? Как играть? Так, как играли раньше и ничего не менять или представлять в современной обработке? Эти и другие вопросы задавали участники беседы — и пытались найти ответы.

— Содержательная и очень результативная встреча, — подвел итоги круглого стола Вадим Дулат-Алеев.— У собравшихся есть разные мнения, а потому возникли споры и дискуссии. Это значит, что тема актуальна и важна для каждого из нас. Уверен, что вопрос восстановления и развития традиционной инструментальной культуры в ближайшее время задействует все звенья образовательной цепочки «школа — колледж — вуз». И тогда мы с вами получим ожидаемый результат.