Игорь Климов: «Мы хотим, чтобы жители сами проявляли инициативу, учились проектному управлению»
В Нижнекамске вручили дипломы победителям грантового конкурса программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»
Возрождение пихтовой аллеи купцов Стахеевых, саженцы цветов, выращенные дошкольниками, Неделя театров нефтегазохимических городов России, детские казачьи игры, химическая интеллектуальная игра для школьников и еще ряд инициатив творческой, социальной, инклюзивной и других направлений начнут претворяться в жизнь в этом году при поддержке СИБУРа. Эти 13 проектов, инициаторами которых являются некоммерческие и образовательные организации города, стали победителями конкурса «Формула хороших дел». Он уже более 8 лет проводится в 18 ключевых городах, где действуют предприятия, входящие в крупнейший нефтехимический холдинг России — СИБУР. Сегодня в Нижнекамске в торжественной обстановке руководство «Нижнекамскнефтехима» и города вручило инициативным горожанам гранты на реализацию социально значимых для НМР идей. На церемонии награждения побывал корреспондент «Реального времени».
«Мы помогаем развивать город и городскую среду»
— С приходом СИБУРа и программы «Формула хороших дел» у нас наконец-то появилась возможность реализовать задуманное. Когда я узнала, что на сегодняшний день сохранилась единственная пихта времен Стахеевых, было принято решение, что нам необходимо ее возродить. Теперь мы это сможем сделать на средства гранта от СИБУРа, — едва сдерживала эмоции после получения диплома победительница и обладательница гранта от компании СИБУР, руководитель АНО в сфере охраны окружающей среды «ЭкоМир» Гузель Абдуллина.
Главная идея проекта «Хранители леса» — восстановление объекта культурного наследия «Пихтовая аллея купцов Стахеевых» на территории поселка Красный Ключ Нижнекамского района. Кстати, инициативу эколога для претворения ее в жизнь выбрал Общественный совет «Нижнекамскнефтехима». Возрождать пихтовую аллею, посаженную известным купцом, начнут уже этой весной — планируется высадить полсотни саженцев этих хвойных деревьев. К благородному делу присоединятся учащиеся Красноключинской школы и ребята из школьного лесничества.
Вместе с этим проектом жюри 8-го по счету конкурса социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» выбрало еще 12 инициатив из 92 заявок, поданных различными НКО, бюджетными организациями и жителями Нижнекамска. Как отметил на церемонии награждения управляющий директор, член правления СИБУРа, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов, конкурс предлагает его участникам разные темы:
— В каких-то городах больше про здоровье, в каких-то — инициативы про спорт, но проекты есть во всех направлениях. Эти направления соответствуют чаяниям, ожиданиям тех людей, которые живут в Нижнекамске. Тем самым мы помогаем развивать город, городскую среду. Важно и то, что мы хотим, чтобы люди сами проявляли инициативу, учились проектному управлению, придумывали, пусть небольшие, но бизнес-идеи, и чтобы это было на системном уровне. Это является важным критерием отбора проектов, основополагающей базой для развития «Формулы хороших дел» в городе.
Значимость грантового конкурса СИБУРа для жителей города на торжественном вручении дипломов подчеркнул и глава НМР, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, при этом заметив, что компания является продолжателем тех традиций, что были заложены еще основоположниками города и «Нижнекамскнефтехима»:
— Я благодарю компанию за то, что те проекты, которые она реализует, разительно отличаются — вы учите мыслить по-другому, по-другому работать, за то, что сегодня есть такие инициативные люди, и вы даете им возможность дальше двигаться. Хочу сказать спасибо и тем инициативным нижнекамцам, которые хотят менять город в лучшую сторону. Думаю, что программа «Формула хороших дел» должна в перспективе превратиться в большую Таблицу Менделеева — таблицу прекрасных дел, чтобы и город, и промышленность становились лучшим местом для жизни, чтобы сюда тянулась молодежь и оставалась здесь.
Число желающих стать частью «Формулы хороших дел» ежегодно растет
В грантовом конкурсе программы СИБУРа нижнекамцы принимают участие лишь второй раз, но интерес к нему и число участников растет в геометрической прогрессии. В прошлом году победителями были выбраны семь нижнекамских инициатив. В этот раз их стало больше почти в два раза — по всем семи конкурсным направлениям. В целом от города на соискание гранта было направлено более 90 социальных предложений-проектов, что составило 15% от общего количества заявок. 13 проектов стали победителями конкурса. Всего же от 18 городов, где действуют предприятия СИБУРа, на 8-й конкурс «Формулы хороших дел» поступило 590 разнонаправленных идей. Конкурсное жюри, куда входят руководители предприятий и представители главного офиса холдинга, представители муниципалитетов и общественности, выбрали 138 наиболее значимых проектов.
«Благодаря грантовому конкурсу мы становимся единомышленниками в улучшении качества жизни в нашем родном городе. Ряд представленных направлений и активностей, ставших победителями в прошлые годы, уже воплощены, сегодня даем старт новым проектам», — отметил первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.
Один из нынешних победителей — Детская музыкальная школа № 2 — благодаря своей идее объединит учащихся других музыкальных школ и колледжа Нижнекамска на фестивале «По главной улице с оркестром», который хотят провести в сквере им. Лемаева. А проект Дома народного творчества сможет показать жителям столицы нефтехимии республики театральные постановки нефтегазохимических городов России — Уфы, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Перми и других. Театральная неделя стартует уже 27 марта:
«Целью этого мероприятия, — говорит его автор, — не является первое место или второе место — определение какого-то победителя, а именно построить такой дружеский мост между нефтегазохимическими городами России».
В числе победителей и идея руководителя нижнекамского филиала Союза велосипедистов Татарстана Раиса Шаехова — организовать цикл познавательных велосипедных экскурсий, участники которых смогут узнать историю города, его достопримечательностей и некоторых объектов «Нижнекамскнефтехима», находящихся в разных городских локациях.
— Сотрудники СИБУРа разделяют наши ценности — здоровье, экология, здоровый образ жизни. Поэтому шансы на победу были. Люди у нас и так катаются на велосипедах, собираются группами по 20—30 человек просто так, а тут будет все организовано — полезная информация, с экскурсоводом, техобслуживание велосипедов, — делится обладатель гранта Раис Шаехов.
Благодаря задумке лицея №35 в городе появится лаборатория химических знаний «Химикум», где для школьников района и всего Закамья планируют проводить химическую интеллектуальную игру. Первый ее тур намечен на профессиональный День химика.
Диплома победителя удостоена и заведующая Иштиряковской сельской библиотекой Алия Закирова за проект «Библиокомпас», который поможет в решении проблем организации библиотечного пространства для детей всех возрастов. Детский сад №50 и его руководитель Миляуша Марданшина собираются организовать «Туристический слет для детей дошкольного и школьного возраста», который соберет не только детей, но и их родителей. Еще один детский сад, №35, выступил с проектом «Цветами улыбается земля», в рамках которого его воспитанники вместе со своими наставниками будут выращивать рассаду цветов для всего микрорайона.
По принципам экологичности и инклюзивности
К участникам конкурса этого года предъявлялись особые требования. Кроме соответствия регламенту, высокой социальной значимости и актуальности для населения городов, авторам проектов нужно было учесть принципы экологичности и инклюзивности. Они были специально разработаны компанией, после чего рекомендованы к применению получателями грантов и партнерами.
В числе обладателей грантов два проекта, реализующих принципы инклюзивности. Нижнекамский «Центр содействия молодежи» и его руководитель Рузина Ирошникова считает, что реализация их проекта «Шаг к себе» поможет молодым женщинам, имеющим ограниченные возможности здоровья, стать более социально активными. Детская школа искусств «Созвездие» под руководством Татьяны Прокофьевой предложила организовать в Нижнекамске постановку инклюзивного музыкального спектакля «Сказка рядом», где роли вместе со здоровыми детьми будут исполнять дети с ограниченными возможностями здоровья.
Больше проектов — хороших и нужных
В завершении торжественного мероприятия от главы НМР Рамиля Муллина прозвучало предложение в следующем году кратно увеличить количество инициатив от горожан. Идея была поддержана аплодисментами, но, как отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов, это не значит, что только количественно, нужно и качественно по ним отработать:
— «Формула хороших дел» является тем драйвером, который в городах деятельности нашей компании помогает сближать между собой предприятия и население города. Вот сегодня мы вручили грант детскому проекту по выращиванию цветочной рассады. Пусть этот проект станет визитной карточкой Нижнекамска, — предложил Игорь Климов.
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