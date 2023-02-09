Игорь Климов: «Мы хотим, чтобы жители сами проявляли инициативу, учились проектному управлению»

В Нижнекамске вручили дипломы победителям грантового конкурса программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Возрождение пихтовой аллеи купцов Стахеевых, саженцы цветов, выращенные дошкольниками, Неделя театров нефтегазохимических городов России, детские казачьи игры, химическая интеллектуальная игра для школьников и еще ряд инициатив творческой, социальной, инклюзивной и других направлений начнут претворяться в жизнь в этом году при поддержке СИБУРа. Эти 13 проектов, инициаторами которых являются некоммерческие и образовательные организации города, стали победителями конкурса «Формула хороших дел». Он уже более 8 лет проводится в 18 ключевых городах, где действуют предприятия, входящие в крупнейший нефтехимический холдинг России — СИБУР. Сегодня в Нижнекамске в торжественной обстановке руководство «Нижнекамскнефтехима» и города вручило инициативным горожанам гранты на реализацию социально значимых для НМР идей. На церемонии награждения побывал корреспондент «Реального времени».

«Мы помогаем развивать город и городскую среду»

— С приходом СИБУРа и программы «Формула хороших дел» у нас наконец-то появилась возможность реализовать задуманное. Когда я узнала, что на сегодняшний день сохранилась единственная пихта времен Стахеевых, было принято решение, что нам необходимо ее возродить. Теперь мы это сможем сделать на средства гранта от СИБУРа, — едва сдерживала эмоции после получения диплома победительница и обладательница гранта от компании СИБУР, руководитель АНО в сфере охраны окружающей среды «ЭкоМир» Гузель Абдуллина.

Главная идея проекта «Хранители леса» — восстановление объекта культурного наследия «Пихтовая аллея купцов Стахеевых» на территории поселка Красный Ключ Нижнекамского района. Кстати, инициативу эколога для претворения ее в жизнь выбрал Общественный совет «Нижнекамскнефтехима». Возрождать пихтовую аллею, посаженную известным купцом, начнут уже этой весной — планируется высадить полсотни саженцев этих хвойных деревьев. К благородному делу присоединятся учащиеся Красноключинской школы и ребята из школьного лесничества.

В Нижнекамске в торжественной обстановке руководство «Нижнекамскнефтехима» и города вручило инициативным горожанам гранты на реализацию социально значимых для НМР идей

Вместе с этим проектом жюри 8-го по счету конкурса социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» выбрало еще 12 инициатив из 92 заявок, поданных различными НКО, бюджетными организациями и жителями Нижнекамска. Как отметил на церемонии награждения управляющий директор, член правления СИБУРа, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов, конкурс предлагает его участникам разные темы:

— В каких-то городах больше про здоровье, в каких-то — инициативы про спорт, но проекты есть во всех направлениях. Эти направления соответствуют чаяниям, ожиданиям тех людей, которые живут в Нижнекамске. Тем самым мы помогаем развивать город, городскую среду. Важно и то, что мы хотим, чтобы люди сами проявляли инициативу, учились проектному управлению, придумывали, пусть небольшие, но бизнес-идеи, и чтобы это было на системном уровне. Это является важным критерием отбора проектов, основополагающей базой для развития «Формулы хороших дел» в городе.

Конкурсное жюри, куда входят руководители предприятий и представители главного офиса холдинга, представители муниципалитетов и общественности, выбрали 138 наиболее значимых проектов

Значимость грантового конкурса СИБУРа для жителей города на торжественном вручении дипломов подчеркнул и глава НМР, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, при этом заметив, что компания является продолжателем тех традиций, что были заложены еще основоположниками города и «Нижнекамскнефтехима»:



— Я благодарю компанию за то, что те проекты, которые она реализует, разительно отличаются — вы учите мыслить по-другому, по-другому работать, за то, что сегодня есть такие инициативные люди, и вы даете им возможность дальше двигаться. Хочу сказать спасибо и тем инициативным нижнекамцам, которые хотят менять город в лучшую сторону. Думаю, что программа «Формула хороших дел» должна в перспективе превратиться в большую Таблицу Менделеева — таблицу прекрасных дел, чтобы и город, и промышленность становились лучшим местом для жизни, чтобы сюда тянулась молодежь и оставалась здесь.

Число желающих стать частью «Формулы хороших дел» ежегодно растет

В грантовом конкурсе программы СИБУРа нижнекамцы принимают участие лишь второй раз, но интерес к нему и число участников растет в геометрической прогрессии. В прошлом году победителями были выбраны семь нижнекамских инициатив. В этот раз их стало больше почти в два раза — по всем семи конкурсным направлениям. В целом от города на соискание гранта было направлено более 90 социальных предложений-проектов, что составило 15% от общего количества заявок. 13 проектов стали победителями конкурса. Всего же от 18 городов, где действуют предприятия СИБУРа, на 8-й конкурс «Формулы хороших дел» поступило 590 разнонаправленных идей. Конкурсное жюри, куда входят руководители предприятий и представители главного офиса холдинга, представители муниципалитетов и общественности, выбрали 138 наиболее значимых проектов.



«Благодаря грантовому конкурсу мы становимся единомышленниками в улучшении качества жизни в нашем родном городе. Ряд представленных направлений и активностей, ставших победителями в прошлые годы, уже воплощены, сегодня даем старт новым проектам», — отметил первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

В грантовом конкурсе программы СИБУРа нижнекамцы принимают участие лишь второй раз, но интерес к нему и число участников растет в геометрической прогрессии

Один из нынешних победителей — Детская музыкальная школа № 2 — благодаря своей идее объединит учащихся других музыкальных школ и колледжа Нижнекамска на фестивале «По главной улице с оркестром», который хотят провести в сквере им. Лемаева. А проект Дома народного творчества сможет показать жителям столицы нефтехимии республики театральные постановки нефтегазохимических городов России — Уфы, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Перми и других. Театральная неделя стартует уже 27 марта:

«Целью этого мероприятия, — говорит его автор, — не является первое место или второе место — определение какого-то победителя, а именно построить такой дружеский мост между нефтегазохимическими городами России».

В числе победителей и идея руководителя нижнекамского филиала Союза велосипедистов Татарстана Раиса Шаехова — организовать цикл познавательных велосипедных экскурсий, участники которых смогут узнать историю города, его достопримечательностей и некоторых объектов «Нижнекамскнефтехима», находящихся в разных городских локациях.

— Сотрудники СИБУРа разделяют наши ценности — здоровье, экология, здоровый образ жизни. Поэтому шансы на победу были. Люди у нас и так катаются на велосипедах, собираются группами по 20—30 человек просто так, а тут будет все организовано — полезная информация, с экскурсоводом, техобслуживание велосипедов, — делится обладатель гранта Раис Шаехов.

В числе победителей и идея руководителя нижнекамского филиала Союза велосипедистов Татарстана Раиса Шаехова — организовать цикл познавательных велосипедных экскурсий

Благодаря задумке лицея №35 в городе появится лаборатория химических знаний «Химикум», где для школьников района и всего Закамья планируют проводить химическую интеллектуальную игру. Первый ее тур намечен на профессиональный День химика.

Диплома победителя удостоена и заведующая Иштиряковской сельской библиотекой Алия Закирова за проект «Библиокомпас», который поможет в решении проблем организации библиотечного пространства для детей всех возрастов. Детский сад №50 и его руководитель Миляуша Марданшина собираются организовать «Туристический слет для детей дошкольного и школьного возраста», который соберет не только детей, но и их родителей. Еще один детский сад, №35, выступил с проектом «Цветами улыбается земля», в рамках которого его воспитанники вместе со своими наставниками будут выращивать рассаду цветов для всего микрорайона.

По принципам экологичности и инклюзивности

К участникам конкурса этого года предъявлялись особые требования. Кроме соответствия регламенту, высокой социальной значимости и актуальности для населения городов, авторам проектов нужно было учесть принципы экологичности и инклюзивности. Они были специально разработаны компанией, после чего рекомендованы к применению получателями грантов и партнерами.

Кроме соответствия регламенту, высокой социальной значимости и актуальности для населения городов, авторам проектов нужно было учесть принципы экологичности и инклюзивности

В числе обладателей грантов два проекта, реализующих принципы инклюзивности. Нижнекамский «Центр содействия молодежи» и его руководитель Рузина Ирошникова считает, что реализация их проекта «Шаг к себе» поможет молодым женщинам, имеющим ограниченные возможности здоровья, стать более социально активными. Детская школа искусств «Созвездие» под руководством Татьяны Прокофьевой предложила организовать в Нижнекамске постановку инклюзивного музыкального спектакля «Сказка рядом», где роли вместе со здоровыми детьми будут исполнять дети с ограниченными возможностями здоровья.

Больше проектов — хороших и нужных

В завершении торжественного мероприятия от главы НМР Рамиля Муллина прозвучало предложение в следующем году кратно увеличить количество инициатив от горожан. Идея была поддержана аплодисментами, но, как отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов, это не значит, что только количественно, нужно и качественно по ним отработать:



— «Формула хороших дел» является тем драйвером, который в городах деятельности нашей компании помогает сближать между собой предприятия и население города. Вот сегодня мы вручили грант детскому проекту по выращиванию цветочной рассады. Пусть этот проект станет визитной карточкой Нижнекамска, — предложил Игорь Климов.

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