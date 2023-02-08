Детские театры в поисках мальчиков, «Кино» отмечает 60-летие Цоя, премия Тукая в 1 млн / Реальное время Live
Стало известно, что размер государственной премии Татарстана в области литературы и искусства в этом году увеличат до 1 миллиона рублей. Раис республики Рустам Минниханов уже одобрил это решение. А в татарстанских детских театрах столкнулись с традиционной для театральной жизни проблемой — дефицитом мальчиков. У оперного театра тоже наблюдаются трудности — им пришлось столкнуться с нехваткой мест для новых опер. А уже 10 февраля в Казань приезжает легендарная группа «Кино», которая сыграет большой концерт в Татнефть Арене в честь 60-летия Виктора Цоя. Уже завтра группа пообщается с журналистами и расскажет о своём возрождении, новом альбоме и первых гастролях после паузы длиной в 30 лет. Эти и другие новости культуры обсуждаем в прямой эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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