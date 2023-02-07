Спортивная победа в подарок освободителям Сталинграда

В следующем туре «КОС-Синтез» примет питерскую «Балтику»

Прошедшая неделя любопытна тем, что в рамках чемпионата России по водному поло состоялись сразу два дерби между основной и дублирующей командами клубов Москвы и Казани. И вот казанское дерби выдалось вполне боевым, конкурируя в интриге с битвой в Волгограде, о подробностях которой рассказывает спортивная редакция «Реального времени».



Чемпионат выходит на финишную прямую регулярного чемпионата

В столице МК СШОР «Восток» достаточно легко разобрался со своим дублем — 13:4, 24:3. Противостояние в Казани, казалось бы, тоже не таило интриги, но по итогу оказалось даже интереснее событий, которые происходили в Астрахани, где местное «Динамо-СШОР», изрядно потрепанное в трех с половиной матчах с обоими «Синтезами», принимало питерскую «Балтику».

В Астрахани в первом матче все складывалось прозаично. «Балтика» сделала себе стартовый задел в первом периоде — 3:1, увеличила его, продублировав такой же счет во втором периоде — 6:2, сыграла вничью в третьей восьмиминутке, выйдя на финишный отрезок с очень комфортным преимуществом в счете —7:3. В этот раз среди дуэта комментаторов не было поклонника магии цифр, который любит подчеркивать такие моменты, как второй гол забросил игрок под номером два, пятый — под номером пять, вообще все складывалось банально и печально для хозяев. Они так и не смогли подобраться к «Балтике», уступив в итоге без шансов на противоборство — 5:9.

В то же время матч номер два по ожидаемой интриге был в Волгограде. Вот там магия цифр явила себя в полной мере. Первый период завершился со счетом — 3:3, второй период хозяева выиграли — 3:0, третий проиграли — 0:3, и вышли на заключительную восьмиминутку при общем счете — 6:6. Три раза выходили вперед в счете, дважды москвичи отыгрывались, но им не удалось повторить сентябрьского успеха, когда Москва на Спартакиаде сильнейших сотворила главную сенсацию турнира. Волгоград снова вышел вперед — 9:8, и даже потеряв удаленного до конца игры Степана Андрюкова, отстоял победный счет.

После игры на бортике был вне себя наставник МК СШОР «Восток», но трансляции из Волгограда уже приучили к тому, что с них нет комментариев, а потому основной смысл недовольства тренера гостей остался за кадром. Хозяева победили, сделав спортивный подарок к 80-летию завершения Сталинградской битвы, спустя день после того как Волгограду на сутки вернули название Сталинград. Кстати, было бы крайне любопытно читать протоколы с игры, если бы она пришлась на 2 февраля. Местные СМИ, чтобы избежать спекуляций на скользкую тему, старались называть Волгоград нейтрально: город-герой.

Фото: vk.com/sintezkazan

Битва двух «Синтезов»

На контрасте двух совершенно разных поединков в Астрахани и Волгограде, противостояние двух «Синтезов» в Казани проходило по третьему сценарию: а ну-ка, догони. «КОС-Синтез» вышел вперед — 3:0, но молодые ватерполисты не только сравняли счет, а к концу второго периода вышли вперед — 5:6, более того, пропустив на старте третьей четверти два гола, ответили своими двумя и вернули себе преимущество в счете — 7:8. Но третий период, как и неделю назад в Астрахани, стал провальным, поскольку «КОС-Синтез» собрался, забросил пять безответных мячей подряд — 12:8, и обеспечил решающее преимущество. Далее жонглировать цифрами бессмысленно, понятно, что у дубля не было шансов в противостоянии с основой, тем более что лучшие игроки прошлого сезона — Владислав Сергеев, Адель Аухадеев, Аскар Махиянов защищали цвета «КОС-Синтеза». До конца матча шла практически равная, обоюдоострая борьба, завершившаяся со счетом 19:14. Наконец, скрытая сенсация произошла в Рузе, где «Штурм-202» неожиданно уступил второй команде Москвы, провалив третий период, — 7:8.



Во второй день «сценаристы» всех матчей Суперлиги решили поменять течение всех матчей. В Казани борьба была только до середины первого периода, когда счет был равным — 1:1. Уже к большому перерыву «КОС-Синтез» оформил себе комфортное преимущество — 7:1, а завершил матч с трехчисленным преимуществом — 18:6.

В Волгограде итоговый счет выглядит обманчивым — 14:10, намекая на подобие борьбы. На самом деле, хозяева уходили на последний период с более, чем комфортным преимуществом — 12:5, но концовку МК СШОР «Восток» выиграл с преимуществом в три мяча.

Поединок в Рузе выдался скудным на голы, и только в третьей четверти хозяева вод вырвались вперед, уступая по ходу игры со счетом — 0:1. После чего штурмовики забросили семь безответных мячей, разгромив соперника — 7:1.

В Астрахани же поединок проходил в абсолютно равной борьбе, которая ожидалась и в первый день. Каждый из периодов выиграла одна из противоборствующих команд, но во всех случаях это преимущество составляло один мяч. Качели были, как же без них, поначалу в счете вели астраханцы, затем «Балтика» вышла вперед с разницей в два мяча — 5:3, но к этому моменту питерцы потеряли своего бомбардира Романа Усова, у которого пошла кровь. Воспользовавшись этим обстоятельством, плюс собравшись с духом, астраханцы вышли вперед к исходу третьего периода, но последнее слово осталось за гостями, которые свели поединок к ничьей — 9:9.

Фото: vk.com/sintezkazan

Четыре награды прыгунов СК «Синтез»

На уходящей неделе лучшие российские прыгуны в воду оспаривали в Пензе Кубок России. Представитель СК «Синтез» Никита Шлейхер завоевал золотую медаль, прыгая в «четыре ноги» в дуэте с москвичом Евгением Кузнецовым. Это синхронные прыжки с 3-метрового трамплина, а в индивидуальных прыжках с этого снаряда финишировал на 3-м месте. Мария Полякова вместе с москвичкой Викторией Королевой была второй в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Их коллега по «Синтезу» Александр Белевцев в дуэте с представителем Москвы Сандро Рогава также стал третьим в синхронных прыжках с вышки.

Кстати, в Пензе, где в свое время вырос голкипер Алексей Егоров, затем сыгравший на Олимпиаде-1996 года за сборную Украины, побывало руководство российского водного поло, видимо, по вопросу популяризации этого вида спорта. Процесс, в котором российское водное поло проигрывает в одну калитку и своим коллегам, включая гандбол и регби, которые сделали мощный рывок, и соседям. Достаточно сказать, что, коротая время до трансляций из Астрахани и Казани, ваш корреспондент смотрел прямые репортажи из польской Лодзи, где проходит международный турнир стран Восточной Европы. И репортаж с комментатором был организован с матча между командами Польши и Словакии (!)

Кстати, в составе львовского «Динамо» можно было обнаружить Владислава Мужичука, знакомого по выступлениям за команды Волгограда, «Балтику», игравшего на Спартакиаде сильнейших в составе сборной Краснодарского края.

Фото: vk.com/sintezkazan

Главная интрига таится в противостоянии «КОС-Синтез-УОР» и «Штурма-2002»

Возвращаясь к водному поло, регулярный чемпионат страны выходит на финишную прямую, и два последних тура будут украшены противостоянием «КОС-Синтеза» с питерской «Балтикой» и волгоградским «Спартаком». Но главная интрига будет таиться даже не на верхних этажах турнирной таблицы, поскольку медали будут вручать по итогам плей-офф. А вот борьба за 6-е место, последнее в той самой зоне плей-офф, ожидается лютая. Пока и «Штурм-2002» опережает «КОС-Синтез-УОР» на два очка, но казанцы планируют пополнить очковую коллекцию за счет побед над второй командой московского «Востока». Между собой у штурмовиков и синтезовцев полный паритет, по четыре очка и разницей мячей — 37:37. В случае одинакового количества очков, подмосковная команда находится выше за счет лучшей разницы мячей, и вряд ли Казань ее улучшит. Тем более что «Штурм-2002» сейчас вполне на ходу, дав бой в Волгограде, а в заключительном туре ему предстоит противостояние с Астраханью, с которой он едва не набрал очки в матчах первого круга. В этом плане, не стоит ли подумать руководству казанского клуба о том, чтобы помочь игроками дублирующей команде в домашнем противостоянии с «Балтикой»? Пока дублеры помогают игроками основе, как, к примеру, дебютировавший за «КОС-Синтез» Богдан Комаров. Но его возвращение, как и, допустим, Аделя Аухадеева и Аскара Махиянова в стан «КОС-Синтез-УОР» перед последним туром, значительно увеличило бы шансы попадания юниорской команды в число участников плей-офф. Рискнем?

Джаудат Абдуллин