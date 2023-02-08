Татарстан оставили без федеральных субсидий на социальную газификацию

Тем не менее республика поднимет льготникам компенсацию за подключение к услуге до 100 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

В России выделили дополнительные средства на программу социальной газификации — более 2,3 млрд рублей направят на субсидии ветеранам, малоимущим семьям и другим получателям льгот. Средства получат 54 региона, однако Татарстана в их числе нет. Впрочем, как выяснило «Реальное время», без помощи татарстанские льготники не останутся. В ближайшее время правительство республики введет региональную выплату в 100 тысяч рублей — столько же получат жители дотационных субъектов по федеральным субсидиям из Москвы.

По другую сторону от «счастливчиков»

Татарстан не попал в новую федеральную кампанию по субсидированию льготников в рамках нового транша средств по программе социальной газификации жилья, которая вскоре стартует по всей стране. Впервые в этом году правительство России выделяет из федерального бюджета 2,3 млрд рублей на выплату субсидий получателям льгот в разных регионах страны. Об этом решении объявил премьер-министр Михаил Мишустин в начале февраля. Размер субсидии составит 100 тысяч рублей. Эта сумма предназначена на покупку газового оборудования и проведение подрядных работ внутри дома, так что подведение газа прямо в дом обойдется бесплатно.

Однако к разделу «газового» транша допустили не всех, а только 54 из 89 субъектов страны. Татарстан оказался по другую сторону от «счастливчиков». Это значит, что льготники, проживающие в республике, не смогут претендовать на федеральную выплату в 100 тысяч рублей.

Информацию об этом подтвердили «Реальному времени» в Минтрудсоцзащиты РТ (через них проходило оформление первых региональных субсидий в 2022 году). Представители ведомства объяснили это тем, что в республике отсутствует потребность в «газовых» субсидиях у льготников. По словам представителей министерства, еще в прошлом году желающих подключиться к газу оказалось мало, а в этом году и вовсе нет никакой очереди:

— С началом программы социальной догазификации в стране в 2022 году Кабинет министров Татарстана принял постановление №137 от 13.02.2022 об оказании поддержки нуждающимся в подведении газа внутри дома. Сумма субсидии была установлена в 80 тысяч рублей. Ее выплачивали из республиканского бюджета. Но у нас оказалось не так много желающих льготников, — рассказали «Реальному времени» в Минтрудсоцзащиты РТ.

По словам представителей министерства, еще в прошлом году желающих подключиться к газу оказалось мало, а в этом году и вовсе нет никакой очереди. Фото: Ирина Плотникова

Без очередей: компенсацию получил 521 льготник

— Но все, кто подавал заявление, получили помощь в полном объеме, — заверили в Минтрудсоцзащиты РТ. — Причем не учитывались их ежемесячные доходы — достаточно было просто подать заявление с пакетом документов, подтверждающих право собственности на индивидуальный дом. Наверняка все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в селах республики, уже смогли получить субсидию и провести газ в дом.

Действительно, татарстанские льготники не проявили особого интереса в программе или, как говорят, районные собесы «брать штурмом» не приходили. По данным Госкомитета РТ по тарифам, этой возможностью смог воспользоваться 521 льготник, или 0,5% от общего числа подключившихся к газу в прошлом году.

Правда, о важном условии предоставления «газовой» субсидии умалчивается. Как уже рассказывало «Реальное время», татарстанские льготники могли получить 80 тысяч рублей не перед началом подводки газа, а спустя три месяца после окончания работ. То есть семья должна сначала оплатить работы за свой счет, а потом предъявлять документы на возмещение понесенных расходов. По словам представителей сельских муниципалитетов, не все льготники были уверены в возврате денег, поэтому не решались рисковать семейным капиталом.

Всего в первый год действия путинской программы социальной догазификации в ней приняли участие 11,4 тысячи татарстанских семей при потенциальном спросе у 18 тысяч домовладений, следует из отчета Госкомитета РТ по тарифам. Расходы бюджета на обеспечение нуждающихся льготников в прошлом году составили 28 млн рублей. При этом общая стоимость программы составила 2,6 млрд рублей, докладывал глава ГК по тарифам Александр Груничев в январе этого года.

По данным Госкомитета РТ по тарифам, этой возможностью смог воспользоваться 521 льготник. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Бюджетное правило: помощь — бедным

Впрочем, истинная причина «отсечения» Татарстана кроется совсем в другом. Как пояснили «Реальному времени» в Минэнерго России, в программу субсидирования были включены только дотационные регионы, которые ежегодно получают трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности. А Татарстан относится к регионам-донорам, поэтому его жители априори не могут претендовать на федеральные субсидии. Список дотационных субъектов формирует Минфин, с его подачи документ лег в основу решения Минэнерго. Федерация направляет дополнительные ресурсы в 2,3 млрд для оказания помощи нуждающимся регионам, чтобы расширить охват подключившихся к газу среди малообеспеченных по всей стране.

— Общее количество заявок на бесплатное подведение газовых магистралей к участкам приближается к 1 миллиону, — рассказывал премьер-министр России Михаил Мишустин после заседания правительства. — Благодаря проводимой работе газ пришел в дома уже сотен тысяч семей. Однако пока это было не всем доступно из-за достаточно высокой стоимости необходимого оборудования и его подключения к газораспределительным сетям. По поручению главы государства некоторым категориям граждан окажут дополнительную поддержку. Прежде всего — участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий; семьям с низким доходом и многодетным семьям.

По его словам, важно, чтобы люди знали о возможности получения такой помощи и «при оформлении выплат не сталкивались с излишней бюрократией».

Фото: duma.gov.ru

Кто зарабатывает на догазификации

Оставшиеся регионы-доноры готовятся ввести собственные субсидии. По данным «Реального времени», на подписи у премьер-министра Татарстана Алексея Песошина находится проект постановления, продлевающий механизм субсидирования льготников при прокладке газового отвода внутри дома. В этом году правительство РТ готовится поднять выплату с 80 до 100 тысяч рублей, ориентируясь на федеральную ставку, утверждают источники.

Однако основные разногласия вокруг реализации программы социальной догазификации в Татарстане еще не сняты. Их суть сводится к тому, чтобы обязать оператора программы «Газпром трансгаз Казань» выполнять весь объем работ по единому тарифу, а не навязывать жителям услуги коммерческих подрядчиков по вольным ценам, рассказывают эксперты. В правительстве республики считают, что необходимо выработать простой алгоритм действий заключения договора с подрядчиками «Газпрома».

Как уже рассказывало «Реальное время», в январе глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев признавал, что жителей республики отпугивает «достаточно высокая стоимость подключения внутри участка». Он предлагал установить «ставки, единые на всей территории республики». По его данным, базовая ставка может составить 31 тысячу рублей (без учета проектных работ) при проведении работ на площади 9 кв. м, а с учетом проекта — 61 тысячу рублей.

ООО «Газпром трансгаз Казань» с этим предложением не согласен. В результате из 11,4 тысячи домов, подключенных к газораспределительным сетям, сам оператор провел работы по доведению газа до 6 тысяч домов, отмечал глава тарифного ведомства. Это значит, что каждая вторая семья заплатила за подводку газа коммерческим подрядчикам, чьи тарифы выше, чем у оператора программы.

Живых денег льготник не получит — только «голубое топливо» в доме. Фото: pxhere.com

Выходит, на программе ловко зарабатывают частники, что не устраивает регулятора. Ведь программа финансируется за счет платежей промышленных потребителей, которые дополнительно оплачивают 35%-ную спецнадбавку к тарифу на транспортировку газа. Так, в прошлом году на догазификацию было направлено 1,2 млрд рублей за счет спецнадбавки (из всей суммы программы в 2,6 млрд), а в этом году — 1,9 млрд рублей (из 3 млрд рублей). Кроме того, регулятор настаивает на подключении газа к дому, а не у дома. Как разрешится спор в этом году — станет известно после выхода постановления Кабмина РТ.

Интересно, что именно такой принцип — завести «газ в дом» — заложили федеральные власти при субсидировании льготников. Как пояснили в Минэнерго РФ, федеральная субсидия в 100 тысяч рублей сразу будет перечисляться оператору программы в регионе, а льготнику придется дождаться ее прихода. Живых денег он не получит — только «голубое топливо» в доме.