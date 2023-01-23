Догазификацию оценили в 35 тысяч: регулятор предлагает снизить цену на услуги подрядчиков

Для коммерческих газовиков, работающих по программе догазификации домов, хотят ввести «газпромовский» тариф

Фото: Максим Платонов

Татарстанские власти не устраивают отчеты о неполном подключении частных домовладений республики к газу по путинской программе социальной догазификации. Для ускорения прокладки сетей голубого топлива Госкомитет РТ по тарифам предлагает перейти на единую ставку в 35 тысяч рублей вместо нынешних свободных расценок от 100 до 160 тысяч рублей, которые выставляют коммерческие подрядчики. По мнению регулятора, унификация стоимости услуг на доступном уровне приведет к полному подключению жилья, а не только до границы дома. Именно высокая стоимость приведения газа внутрь дома отпугивает домовладельцев республики.

100 тысяч рублей — это много за подводку газа

Татарстанские власти нашли неординарное решение для проведения полноценной газификации частных домовладений, а не половинчатого исполнения «путинской» программы социальной газификации. Чтобы подведение газа останавливалось на границе частного домовладения, как происходит сейчас, регулятор предложил унифицировать стоимость этих услуг на уровне 35 тысяч рублей (без учета стоимости проектных работ). С этой инициативой выступил глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

— Неполное подключение частных домовладений к газу связано с высокой стоимостью услуг на подключение внутри участков. Например, стандартный расчет стоимости проведения работ на участке в 22 метра составляет порядка 35 тысяч рублей (без учета проектных работ). Однако коммерческие организации предъявляют к оплате гораздо большую стоимость (по факту — от 100 до 160 тысяч рублей, — прим. авт.). На наш взгляд, коммерческие организации должны руководствоваться едиными ставками, — заявил он на недавней коллеги ведомства.

Тариф для «Газпрома» — 35 тысяч

Тарифный регулятор убежден, что из-за высокой стоимости услуги, которую диктуют коммерческие подрядчики «Газпрома» происходит неполное подключение частных домовладений к газу по путинской программе социальной догазификации. Газ не доходит до дома, а останавливается на границе. Именно так произошло в 2022 году. По словам Александра Груничева, в прошлом году газ был доведен внутрь в 6 тысячах домовладений, а до границ доведен — до 11 тысяч. «Они проведены сторонними коммерческими организациями. При этом сам «Газпром трансгаз Казань» выполнил лишь единичные подключения (для него установлен тариф в 35 тысяч рублей )», — отметил Груничев. Иначе говоря, в каждом втором доме жители не пользуются газом, так он остался «за порогом». По мнению регулятора, половинчатое исполнение президентской программы связано с завышенной стоимостью услуг, которую навязывают коммерческие подрядчики. В этом году потенциал догазификации составляет 18 тысяч домовладений.

Озабоченность половинчатым исполнением программы связана с тем, что Татарстан установил высокую специальную надбавку на газ. По данным ведомства, она выросла до 211 рублей за 1 кубометр передачи газа. Оператор программы социальной газификации получит около 1 млрд рублей за счет промышленных потребителей газа. По размеру спецнадбавки Татарстан оказался на пятом месте из 24 регионов. То есть программы оплачивают наши предприятия, а эффект ниже возможностей. «Реальное время» направило запрос в «Газпром трансгаз Казань», но ответа пока не получило.

Озабоченность половинчатым исполнением программы связана с тем, что Татарстан установил высокую специальную надбавку на газ. Фото: Максим Платонов

Осеннее предупреждение не сработало

Напомним, осенью прошлого года тарифный регулятор выступил с грозным предупреждением из-за медленных темпов проведения социальной догазификации в Татарстане. Как сообщил Дмитрий Сапожников, на старте программы изначально был установлен план по подключению в 9 тысяч 900 частных домовладений, а в мае плановое задание было скорректировано до 10 066 домов на 2022 год. За 3 месяца до окончания программы фактическое исполнение еле-еле дотягивает до половины.

«Это менее 50% от плана», — уточнил зампредседателя Госкомитета. Можно сказать, что программа находится на грани срыва, хотя заявки от жителей идут валом.

По словам Дмитрия Сапожникова, в настоящий момент подано 29 тысяч обращений от частных домовладельцев, но в работу принято только 15 тысяч заявок. 14 тысяч заявок отклонено или возвращено заявителям, говорил он. В результате надбавку не срезали, а на будущий год год повысили. Но и требования, похоже, будут выше.

