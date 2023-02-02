Руль Tesla отваливается на ходу, антисанкицонные КАМАЗы, дорелизный трейлер Hogwarts Legacy РВ Live
Накануне, 1 февраля, компания Samsung наконец-то представила новые модели смартфонов Galaxy S23. Все характеристики телефонов были известны уже давно, но все же южнокорейский разработчик смог даже искушенных пользователей. Тем временем татарстанский КАМАЗ планирует в феврале начать выпуск грузовиков К5 на компонентах, локализованных в России и дружественных странах, а у одного из владельцев Tesla Model Y руль отвалился прямо на ходу. В Сети появился трейлер игры Hogwarts Legacy. Эти и другие новости обсуждаем в технообзоре «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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