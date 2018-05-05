Шавалиев Рафаэль Фирнаялович
Общая информация
Главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
Родился 12 мая 1974 года в селе Поисево Актанышского района Республики Татарстан.
Образование:
1997 г. окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело»;
2011 г. – Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление»;
2013-2014 гг. прошел обучение по программе «Мастер делового администрирования» в Высшей школе международного бизнеса при ФГБОУ ВПО «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».
Трудовая деятельность:
1997-1998 гг. – врач-интерн кафедры общей и неотложной хирургии Казанской государственной медицинской академии;
1998-2000 гг. – врач-хирург хирургического отделения Менделеевской ЦРБ Республики Татарстан;
2000-2002 гг. – клиническая ординатура по специальности «Онкология» на кафедре хирургических болезней с курсом онкологии Казанского государственного медицинского университета;
2000-2007 гг. – врач-онколог государственного учреждения здравоохранения «Казанский онкологический диспансер» г.Казани;
2007-2009 гг. – управляющий делами Министерства здравоохранения Республики Татарстан;
2009-2010 гг. – главный врач государственного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани;
С ноября 2010 года – главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан».
Награжден Почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики Татарстан в 2005 и в 2010гг.; Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2013 г. Кандидат медицинских наук.
Женат, воспитывает трех дочерей и сына.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: консультативная поликлиника №2 ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» (Детский центр здоровья), ул.Р.Зорге,55
- Телефон: +7 843 249 15 56
- Email: Rafael.Shavaliev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018