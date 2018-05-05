Шавалиев Рафаэль Фирнаялович

Общая информация

Главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Родился 12 мая 1974 года в селе Поисево Актанышского района Республики Татарстан.



Образование:

1997 г. окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело»;

2011 г. – Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление»;

2013-2014 гг. прошел обучение по программе «Мастер делового администрирования» в Высшей школе международного бизнеса при ФГБОУ ВПО «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».

Трудовая деятельность:

1997-1998 гг. – врач-интерн кафедры общей и неотложной хирургии Казанской государственной медицинской академии;

1998-2000 гг. – врач-хирург хирургического отделения Менделеевской ЦРБ Республики Татарстан;

2000-2002 гг. – клиническая ординатура по специальности «Онкология» на кафедре хирургических болезней с курсом онкологии Казанского государственного медицинского университета;

2000-2007 гг. – врач-онколог государственного учреждения здравоохранения «Казанский онкологический диспансер» г.Казани;

2007-2009 гг. – управляющий делами Министерства здравоохранения Республики Татарстан;

2009-2010 гг. – главный врач государственного учреждения здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн» г.Казани;

С ноября 2010 года – главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан».

Награжден Почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики Татарстан в 2005 и в 2010гг.; Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2013 г. Кандидат медицинских наук.

Женат, воспитывает трех дочерей и сына.



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