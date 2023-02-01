«Мин сине яратам»: проблемы художника в лесу и в городе

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 33-я

Фото: atnyateatr.ru Алсу Хакимова и Марат Хабибуллин

Атнинский драматический театр находится в селе Большая Атня. Репертуар у них разнообразный. Есть классика типа «Безнең шәһәрнең серләре» Галиаскара Камала, татарские драматурги (вроде Аяза Гилязова, Ильдара Юзеева) и современники — скажем, Ильгиз Зайниев. Есть «Мещанин во дворянстве» Мольера и «Синяя птица» Метерлинка, фестивальная «Фронтовичка» Анны Батуриной. В Казань они недавно привозили «Белый пароход» по Чингизу Айтматову. А мы смотрим одну из постановок эпохи Атнинского народного театра — драму «Мин сине яратам» («Я тебя люблю») Зульфата Хакима.



Сельский драматический



Зульфат Хаким — автор, известный, прежде всего, сатирическими комедиями и масштабной драмой «Телсез күке» («Немая кукушка»). Драму в двух частях поставил Рамиль Фазлиев, ее премьера состоялась 11 февраля 2009-го. Помимо этой пьесы, театр ставил у Хакима «Язын бозлар акканда» («Когда весной тают льды»). Спектакль в Сети появился в апреле 2020 года, в эпоху, когда театры начали массово выкладывать записи и даже проводить онлайн-показы.

Режиссер спектакля — Рамиль Фазлиев, ученик Фарида Бикчантаева, закончил в 2004-м РАТИ-ГИТИС, ставил в Камаловском «Шесть невест, один жених» Туфана Миннулина, а также Ильгиза Зайниева «Поговорим о любви» и «Горький цвет». Также известен как режиссер и исполнитель главной роли в фильме «Мулла».

В 2009-м Фазлиева назначают главным режиссером в Атне. Он ставит «Муллу» Туфана Миннуллина, получает за постановку Гран-при на фестивале народных театров «Идел-йорт». В 2011 году, стараниями того же Миннуллина, президент РТ Рустам Минниханов превращает народный театр в государственный, имени Габдуллы Тукая. Говорят, единственный такой в России — чтобы профессиональный и на селе. В 2023 году ему стукнет 105 лет. В декабре 1918 года первую пьесу сыграли инспектор по делам просвещения Атнинской и Алатской волостей Мухаммет Парсин с учителями и чиновниками. Много позже появилась передвижная труппа колхозно-совхозного театра, которую в 1959 году возглавил предшественник Фазлиева, главный вдохновитель театра Гумер Марданов. Соответственно, люди здесь играли после основной работы. Сейчас это профессиональная труппа со всеми плюсами и минусами. У их сайта, кстати, нет татарской версии. Значительную часть времени театр проводит на гастролях, объезжая районы. В марте едет в Москву — показывать «Беренче мәхәббәт» («Первую любовь») Хая Вахита и «Кар астында кайнар чишмә» («Осенний вальс») Аяза Гилязова. Сам театр находится в здании ДК (в него въехали, обретя новый статус), рядом находится универсальный спортивный комплекс и дом, где живут молодые актеры.

От народного — к профессиональному



За сценическое оформление отвечает главный художник Камаловского театра Сергей Скоморохов. Вообще, у двух трупп давние теплые взаимоотношения — главный режиссер Марсель Салимжанов сюда приезжал. И у Салимжанова, и у Бикчантаева здесь — корни. Мама Бикчантаева Наиля Гараева играет здесь в драме «Әниемнең ак күлмәге» («Белое платье моей матери»).

В спектакле заняты пять человек. Это Фарваз (Марат Хабибуллин), Насим (Азат Хайрутдинов), Лилия (Алсу Хакимова), Роберт (Илфат Хакимов) и Рафис (Фаил Галимзянов). При этом из этих людей в труппе сейчас только старожил Хабибуллин, который выбрал профессию актера — и завлита. Но состав театра обновляется. Скажем, в прошлом году появились две новые актрисы — одна из Башкортостана, другая из Балтасей. А Хабибуллин, бывший главный редактор газеты «Әтнә таңы», — теперь заслуженный артист РТ. Он играет здесь художника, который не собирается продавать дом в лесу, а через пять минут начинает философскую, резкую беседу с потенциальным покупателем-бизнесменом. А через десять — уже беседует с симпатичной девушкой на остановке. Словом, мечта любого человека в шапке-формовке. И все это — под «дворовый» хит Bei Mir Bist Du Schön, у нас известный как «Барон фон дер Пшик». Вскоре эти два мира пересекутся.

