Ячмень в обмен на текстиль: татарстанский бизнес улетает в Иран на «шоппинг»

Предприниматели республики отправятся в Тегеран изучить, какие товары могут заместить ушедшие бренды

Фото: Максим Платонов

Татарстан активно развивает деловые связи с Ираном, находящимся под санкциями свыше 40 лет. В начале марта татарстанские предприниматели отправятся с бизнес-миссией в Тегеран в составе российской программы сотрудничества. Как сообщил «Реальному времени» ее куратор Антон Вазилов, бизнес сможет найти в исламской республике новых поставщиков одежды и текстиля взамен ушедших западных брендов, а также расширить экспортные поставки собственной продукции. «Ежегодно Татарстан экспортирует в Иран товаров на $50 млн, и в основном, ячмень. Теперь есть возможность расширить спектр продукции», — отметил он.

Татарстанские предприниматели собрались в Тегеран

Иран может стать одним из поставщиков потребительских товаров в Россию наряду с Турцией и Китаем после ухода западных брендов. Договориться с Исламской Республикой о таком сотрудничестве — цель первой в этом году зарубежной поездки татарстанских предпринимателей в Тегеран, которая запланирована на 5—8 марта. По предварительным оценкам, в делегации будут представлены представители около двух десятков предприятий из Татарстана, но их названия не раскрываются, чтобы защитить их от санкционных ограничений.

В Тегеране в рамках российской программы расширения сотрудничества пройдет встреча с руководством Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана (отвечает за внешнеэкономическую деятельность в стране). По словам руководителя-организатора программы Антона Вазилова, который провел более 20 деловых мероприятий с иранскими предпринимателями в прошлом году, интерес российского и татарстанского бизнеса, в частности, к сотрудничеству с Ираном вызван необходимостью замещения европейских потребительских товаров, чьи поставки прекратились с уходом из страны крупных зарубежных компаний.

— Сейчас необходимо переориентироваться на новых партнеров в поставке одежды, текстиля, сантехники, посуды. Иранские компании могут решить эту проблему и наладить импорт, — убежден Антон Вазилов.

Со своей стороны иранцы заинтересованы в экспорте российской древесины, фанеры и пиломатериалов, которые обходятся им дороже металла. Также у Исламской Республики большой спрос на продовольственное зерно. «Ежегодно Татарстан экспортирует в Иран товаров на $50 млн и в основном ячмень. Теперь есть возможность расширить спектр продукции», — отметил куратор программы. По его словам, бизнес-миссия пройдет при участии торгового представителя России в Иране Рустама Жиганшина.



Татарстанско-иранский бизнес-форум, декабрь 2017 г. Фото: prav.tatarstan.ru

Сотрудничество с Ираном на подъеме

Сейчас, по словам Вазилова, самое благоприятное время для налаживания новых контактов с Ираном, так как сотрудничество идет по восходящей:

— Оборот торговли между Россией и Ираном за первые 10 месяцев 2022 года превысили рекордные 4 млрд долларов (в 2021 году — аналогичный показатель за весь год) В 2022 году экспорт увеличился на 27%, импорт на 10%, по сравнению с 2021 годом. В рамках глобального партнерства с Российской Федерацией Иран декларирует готовность заместить продукцию, покинувшую российский рынок из-за жесткого санкционного воздействия.

Основные статьи российского экспорта составили продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье — это свыше 80%. Остальная часть приходится на транспортные средства, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, химическую продукцию. Импортируются в основном продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Правда, по количеству участников внешнеэкономической деятельности Иран до сих пор не входил в первую десятку стран (КНР, Германия, Турция). По данным ресурса ved-stаt.com, с Ираном работало 839 российских компаний (420 — импортеров, 456 — экспортеров, данные на 2019 год), что в семь раз меньше, чем с Турцией.

С другой стороны, Ирану интересны российские партнеры для реализации инвестиционных проектов. По словам Антона Вазилова, Иран готов предоставлять льготный режим налогообложения для локализации высокотехнологичных изделий, так как иранское правительство ведет защитную политику. Огромным плюсом является дешевизна энергоресурсов, которая в 10 раз меньше, чем в России, а также дешевая рабочая сила. Средняя заработная плата — около 200-300 долларов, отметил Вазилов.

С Ираном работало 839 российских компаний (420 — импортеров, 456 — экспортеров, данные на 2019 год). Фото: prav.tatarstan.ru

Как не запутаться в расчетах

Между тем главная трудность в сотрудничестве с иранскими поставщиками заключается в проведении финансовых расчетов, отмечают эксперты. Платежи от иранских компаний идут через третьи страны — ОАЭ. На тематических форумах пишут, что «иранцы используют саудов для контрактов, так как в стране «нет системы SWIFT» (в июле прошлого года Иран и Россия продолжили работу над созданием межбанковской системы платежей, подобной SWIFT).

— В идеале нужна фирма-прослойка в Иране, которая будет покупать и консолидировать у себя, а потом вывозить, оплату делать через саудитов. Желательно все делать в рублях, иначе таможенная стоимость будет сильно плавать, — предупреждают эксперты.

Впрочем, организатор поездки Антон Вазилов уверяет, что на семинаре с участниками ВЭД будут даны рекомендации, как грамотно проводить расчетные операции между Ираном и Россией.

В сентябре прошлого года Иран посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Он встретился с деловыми кругами Восточного Азербайджана (Иран) и обсудил вопросы расширения экономического сотрудничества.

Фото: president.tatarstan.ru

В ходе рабочего визита татарстанского лидера был презентован экономический и промышленный потенциал республики.

— Иранский бизнес должен быть представлен в Татарстане, мы создадим все условия, — пообещал Рустам Минниханов.

Позднее президент Татарстана встречался с губернатором провинции Восточный Азербайджан Зейном Аль Абедином Разави Хоррамом. Стороны говорили о расширении транспортного коридора «Север», сообщала пресс-служба президента РТ.