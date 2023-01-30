Грандиозное шоу «зеленого дерби» в Уфе, сдающая «Сибирь» и огненное «Торпедо». Неделя в КХЛ

Противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Уфе затмило собой весь отечественный хоккей на неделе

Утверждение, что казанско-уфимское противостояние — это главное украшение Континентальной хоккейной лиги известен каждому любителю отечественного хоккея. Есть и меньшинство, которое старается этот факт оспорить, но с каждым новым матчем «Ак Барс» и «Салават Юлаев» дают такое количество эмоций, что остальной хоккей в России и соседних странах-участницах КХЛ остается в тени. Но спортивная редакция «Реального времени» постаралась привести еще несколько важных событий, произошедших на карте Континентальной лиги. Подробнее — в обзоре.

«Зеленое дерби» — лучшее, что дарит нам отечественный хоккей

Похоже, Олег Знарок так и не понял, что началом конца его казанской карьеры стало признание, что для него «зеленое дерби» — обычный матч. После той памятной пресс-конференции теперь уже бывшего наставника «Ак Барса» буквально загрызали на каждом подобном послематчевом мероприятии, а тот продолжал гнуть свою линию.

Так и не поняв, что противостояние «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» — это главные матчи года не только для двух соседних республик, но и для всех хоккейных болельщиков Континентальной хоккейной лиги, Знарок отправился восвояси, а шоу, как в том легендарном сингле группы Queen, должно было продолжаться, и оно продолжилось!

Чего стоит только война баннеров, которую устраивают фанаты «Ак Барса» и «Салавата» в каждой отдельной игре. Если неделей ранее казанцы официально чествовали Зинэтулу Билялетдинова, представив его на баннере в образе Терминатора в кожанке и очках, то уже в прошлый четверг уфимские «коллеги» растянули ответный баннер, где присутствует героиня другой кинокартины «Убить Билла». Ума Турман здесь замахнулась катаной, а на фоне падают треснутые очки из того самого казанского баннера. Отсылка понятна всем, ведь Билл — известное сокращение, с которым обращаются к наставнику казанцев. Провокационность баннера на этом не была исчерпана. На лезвии катаны Умы Турман были выгравированы слова бывшего главы Башкирии «Можно проиграть всем, но только не «Ак Барсу». Впрочем, «Салават Юлаев» и не проиграл, сравняв счет в сезоне 3-3 по победам в дерби. Классический «зеленый» балланс!

фото: vk.com/hcsalavat

Каждый новый матч «Ак Барса» и «Салавата» — отельный вид искусства в мире хоккея. Напряжение на арене, которое можно резать ножом, накал на льду, отличный сюжет игр и непременные стычки, перерастающие в массовые побоища — вот главные и неотъемлемые компоненты каждого «зеленого дерби».

Вот и на прошедшей неделе мы вновь увидели новый шедевр в исполнении Уфы и Казани на льду стадиона «Уфа Арена». Волевая победа «Салавата» (2:1) — лишь верхушка айсберга того, что здесь происходило.

Два зеркальных гола с разницей в минуту игрового времени, постоянные провоцирования Александра Радулова соперников (на минуточку, из команды, в которой он отыграл несколько лет и становился чемпионом), передразнивания в его же исполнении Григория Панина — один только капитан «Ак Барса» сделал столько шоу, сколько не происходит во всех остальных хоккейных поединках вместе взятых!

Ну а вишенкой на торте стала победная шайба «Салавата» уже в овертайме, когда тренерский штаб не побоялся пойти на нестандартное решение и снял вратаря в решающую пятиминутку. Риск был оправдан. Ну где еще можно встретить такие эмоции и остросюжетные развязки?

«Сибирь» испугалась своего успеха?

В нашем прошлом обзоре событий в КХЛ главной темой мы избрали чудесное преображение скромной, но крепкой «Сибири», которая с небольшим бюджетом и скромным составом умудрилась возглавить Восточную конференцию.

Но как это часто бывает, именно такие команды редко бывают стабильными. Вот и у новосибирцев, похоже, наступило похмелье после опьяняющего успеха. Проверка цепкими дальневосточными командами «снежинкам» явно не удалась.

Сначала в поединке с хабаровским «Амуром», который бьется за попадание в плей-офф сибиряки стартовали уверенно — уже в первые минуты матча на табло Новосибирского дворца спорта светилось 3:0, а потом 4:1, и казалось, что свое команда Мартемьянова не упустит. Но дальше что-то пошло не так.

Несколько невынужденных удалений, в том числе и на чужой половине льда, и все пошло наперекосяк. Так что «Амур» довольно скоро отыграл пару шайб. А в третьем периоде Хабаровск забросил три безответные шайбы. В составе «Сибири» дубль оформил Валентин Пьянов, у «Амура» дважды отличился Никита Гребенкин. Дальневосточники стали пятым в сезоне клубом, которому удалось отыграться с 0:3.

Дальше последовала и субботняя неудача в матче с владивостокским «Адмиралом», когда в упорной борьбе «моряки» вырвали-таки победу у «Сибири» (5:4). И снова ключевую роль в поражении сыграли ненужные удаления «сибиряков» еще в самом начале матча. Такое впечатление, что хоккеисты «Сибири» сами испугались своего успеха и, посмотрев с вершины таблицы Востока, просто переволновались и подсознательно сами стали создавать себе неприятности.

Впрочем, в двойном противостоянии с «Адмиралом» новосибирцы все-равно увезли три очка из Владивостока, что позволило им пока задержаться на вершине Восточной конференции. Посмотрим, удастся ли Андрею Мартемьянову успокоить команду и удержать ее в нужном балансе.

«Торпедо» продолжает жечь напалмом и снова выносит ЦСКА

Пожалуй, главным помощником Казани и Уфы в лиге остается Игорь Ларионов и его самобытная команда из Нижнего Новгорода. «Торпедо» не имеет четких задач на сезон, кроме как попасть в плей-офф. «Топедовцы» играют в свое удовольствие, собирают полную (пусть и небольшую) арену в Нагорном и приковывают внимание своим бодрым и смелым хоккеем спортивной прессы и телевидения.

На прошлом неделе «Торпедо» умудрилось уже во второй раз в сезоне одержать верх над грозным ЦСКА. Нижегородцы первыми открыли — Фирстов красивым броском распечатал ворота. Позже Даррен Диц убежал на рандеву с Адамом Гуской и сравнял счет.

А уже в третьем периоде история получила развязку и бойкий конец: сначала Белевич вывел нижегородцев вперед. Наставник «армейцев» Сергей Федоров в своем стиле решил отыгрываться штурмом. Он взял тайм-аут, по традиции снял вратаря, но вместо спасительной шайбы его команда получила третью шайбу в пустые ворота.

«Фантастический матч в плане накала, в плане энтузиазма, посвященности игре», — подводил итог в своей одиозной манере наставник «Торпедо» Игорь Ларионов. И мы склонны с ним согласиться.