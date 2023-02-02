Выстояли под санкциями: рейтинг регионов России по экономическому развитию

Аналитическая служба «Реального времени» изучила экономические показатели регионов за 2021—2022 годы и составила топ самых сильных и самых пострадавших региональных экономик.

Фото: коллаж Никиты Коновальцева

Минувший 2022 год стал для России с экономической точки зрения одним из самых сложных. На страну обрушился шквал санкций, сложившиеся за годы логистические цепочки были уничтожены, международные компании одна за другой покидали рынок страны. Как экономика регионов справлялась с разгоревшимся кризисом, какие регионы пострадали сильнее всего и ждать ли улучшения в 2023 году — в рейтинге аналитической службы «Реального времени».

Несмотря на ухудшение внешних условий и усиление санкционного давления, российская экономика продемонстрировала в 2022 году устойчивость. Сокращение ВВП по итогам самого тяжелого второго квартала оказалось меньше прогнозных оценок и составило -4,1 % к аналогичному периоду предыдущего года. По оценке Минэкономразвития России, нижняя точка экономического спада пройдена в четвертом квартале. По итогам 2022 года снижение ВВП оценивается на уровне -2,9% к уровню 2021 года. Но окончательные цифры появятся только по итогам первого квартала 2023 года.

Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала прогнозы показателей объемов валового регионального продукта (ВРП) и составила на их основе, а также на основе открытых данных топ-10 самых сильных экономик страны.

В наш рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Республика Татарстан, Краснодарский и Красноярский край, Свердловская область и Республика Башкортостан. Первое место по традиции — у самой диверсифицированной экономики Москвы, на втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Московская область. Татарстан сохранил шестое место, ВРП республики увеличился почти до 3,7 трлн рублей. В сопоставимых к 2021 году ценах рост ВРП Татарстана составил всего 0,6%.





Сильнее всего в нашем топ-10 крупнейших экономик пострадали Свердловская и Московская области, Ямало-Ненецкий округ, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Москва. Росли Красноярский край, Ханты-Мансийский округ, Татарстан и Башкирия.



Также рост ВРП продемонстрировали Курганская область, Чеченская Республика, Тыва, Новгородская область, Карачаево-Черкесия и Тюменская область.

В подавляющем большинстве регионов было зафиксировано падение валового регионального продукта и, соответственно, сокращение экономики.

Основной вклад в снижение ВРП в 2022 году внесли санкции, уход иностранных компаний, сжатие потребительского спроса из-за всплеска инфляции и снижения реальных доходов населения, а также разрыв логистических связей, замедление оборота оптовой торговли и связанных секторов — транспортировки и хранения — на фоне сокращения объемов внешнеторгового оборота.



«Рост если и есть, то на уровне статистической погрешности»





«Я сомневаюсь, что идет рост ВРП. ВВП у нас в этом году просядет по разным оценкам на 3—5%. Это уже официально. И при таких диапазонах падения ВВП не может быть роста валового регионального продукта. Рост если и есть, то на уровне статистической погрешности, — уверен Рустем Шайахметов, экономист, к.э.н., доцент кафедры экономики и управления УГНТУ (Уфа), глава компании «Р-Инвест». — Когда нам говорят о росте 1—2%, это не факт, что он произошел. Это входит в погрешность».



У Татарстана за 10 лет ВРП вырос на 14,5%, в Республике Башкортостан — на 6,7%. Минэкономики РТ оценивает рост ВРП в 0,6% в прошлом году. Но я думаю, что эту оценку они делали, скорее всего, в сентябре. В первом полугодии их оценка социально-экономического развития была 5,6%. Это означает, что во втором полугодии 2022 года происходило падение производства. Я считаю татарстанский прогноз оптимистичным. По моим расчетам, должно быть падение. Я очень уважаю Татарстан, у вас очень грамотные подходы. В то, что в Санкт-Петербурге падение составит 4 процента, я верю.

Ситуация в экономике России, по оценкам эксперта, очень сложная: «В первой половине 2022 года нас очень вытащил экспорт, но он сократился». От санкций против России страдает вся мировая экономика. И рецессия, которая уже началась на Западе, достаточно серьезная, что может стать основанием для смягчения санкций против России.

В первом полугодии 2023 года, по ожиданиям Шайахметова, ухудшение в экономике однозначно будет, но у России есть свои резервы: «Если их распечатают, мы это сильно не почувствуем. Сейчас все зависит от внутреннего спроса, — уверен он. — До СВО 35% ВВП у нас формировал экспорт, а в Европе это примерно 12%. Столько же у США. У Китая доля экспорта в ВВП тоже снижается. Если перевернут пирамиду экономики у нас и примут меры по увеличению внутреннего спроса, то вполне вероятно, что все будет хорошо. В связи с острым дефицитом рабочей силы при любых обстоятельствах не стоит ожидать роста безработицы. Главная проблема для населения — это низкий уровень оплаты труда, что во многом определяет внутренний спрос».

Блогер и экономист Альберт Бикбов уверен, что в 2022 году были цветочки, ягодки будут в 2023-м. «Санкции — это инструмент вдолгую, — объясняет он. — И по нефти и газу санкции введены только в этом году».

«В 2022 году Татарстан вырос из-за нефти. Также классический случай — Ханты-Мансийск. Это основной нефтегазоносный регион России и один из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Выросла нефть — вырос и ВРП, — поясняет он. — В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге было много иностранных компаний, этим объясняется падение ВРП».

Дорогая нефть и гособоронзаказ — основные драйверы роста ВРП

Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» напомнила, что Росстат еще не публиковал оценку ВВП за 2022 год. Впрочем, как и оценку по регионам.

«Неоднородность экономической динамики регионов в прошлом году могла усилиться из-за структурной перестройкой экономики, связанной с СВО, разрывом многих экономических связей РФ с традиционными внешнеторговыми партнерами, прежде всего с Европейским союзом, и перенастройкой логистических и внешнеторговых направлений на Восток», — объясняет Беленькая.

«Экономику регионов Сибири и Дальнего Востока поддерживали переориентация экспорта в восточных направлениях и рекордный грузооборот дальневосточных портов. В лучшей ситуации были производители цветных металлов, например, алюминия, в худшей — угля, там из-за европейских санкций пришлось экстренно переориентировать поставки на Восток, но ограничением стала логистика. Ханты-Мансийский округ, один из основных нефтедобывающих регионов России, в условиях сохранения и даже небольшого роста объемов добычи нефти чувствовал себя вполне хорошо».

Другим драйвером роста регионов стал гособоронзаказ — это относится к регионам с развитым потенциалом ОПК. В Москве работали региональные программы поддержки промышленности и предпринимательства (за 11 месяцев 2022 года промпроизводство увеличилось на 9,1%).

Для южных регионов, например Краснодарского края, значимыми факторами для экономики были рекордный урожай и рост внутреннего туризма из-за прекращения прямого авиасообщения с Европой, а также возобновление федеральной программы туристического кешбэка. «В то же время приостановка работы аэропортов в Крыму, Анапе и Геленджике негативно отразилась на потоке туристов в эти регионы», — отмечает она.

К пострадавшим от санкций регионов Ольга Беленькая отнесла Карелию (там серьезно пострадала деревообработка), а также все регионы (например, Калужскую и Калининградскую области) с высоким вкладом автомобильной промышленности. Уход иностранных партнеров и прекращение поставок импортных комплектующих приводили к остановке производств. Также под давлением из-за западных санкций могли оказаться традиционные металлургические области в европейской части России — Курская, Липецкая и Вологодская.

Спектр прогнозов на 2023 год стал еще шире

«Падение экономики зависит от специализации региона. Например, Ханты-Мансийский округ — это нефтяной регион. Ямало-Ненецкий — это в первую очередь газ. Добыча нефти в прошлом году выросла, а газа упала очень сильно. Падение Санкт-Петербурга — это, скорее, история про логистику и транспорт. Из-за того, что товарооборот с Европой рухнул, в первую очередь пострадали порты Северо-Запада, — комментирует Марсель Салихов, к.э.н., научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. — Свердловская область — это металлургия. Металлурги сильно пострадали, поскольку сейчас введено эмбарго на поставки металла в ЕС, а это был ключевой рынок. И укрепление рубля их тоже придавило. Металлурги постоянно жаловались, что они убыточные. Металлургия сократила объемы производства по России на 5—6%».

Есть также пласт очень бедных регионов, которые сильно зависят от трансфертов от федерального центра. «И если Минфин даст им больше денег, то будет рост. Если Минфин сократит дотации, регион покажет падение. Они очень сильно зависят от поддержки федерального бюджета. Для них это основной фактор, для них не так важно, что внутри происходит, важно, сколько денег дадут из Москвы», — поясняет эксперт.



«Сейчас очень интересное время. МВФ пересмотрел прогноз по российской экономике на более оптимистичный: если раньше аналитики банка ожидали падения российской экономики в 2023 году на 2,5—3%, то сейчас прогнозируют рост на 0,3%. С другой стороны, я недавно участвовал в обсуждении, и там со стороны довольно известных экономистов звучали прогнозы падения экономики на 5— 6%, — говорит Марсель Салихов. — Сейчас спектр прогнозов стал еще шире, чем обычно. Есть ожидания как небольшого роста, так и сильного падения экономики, как это было в период с 2008 по 2009 годы и в 2014— 2015-м».

Неопределенность связана с СВО, мобилизацией, санкциями и другими факторами, которые экономистам сложно предугадать.



«Я нахожусь в лагере тех людей, которые ожидают небольшой минус: проблемы все равно остаются. В 2023 году, скорее всего, будут проблемы и с нефтью, ожидается сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов. Добыча нефти также может сократиться на 3—5%. Добыча газа будет падать. Исходя из этих факторов сложно ожидать улучшения экономики страны, — объясняет он. — Некоторый оптимизм связан с тем, что западные компании, которые работали в России, уже ушли, и уходить больше некому. Оптимизм сегодня основан на том, что мы и так уже на дне. Теперь пора подниматься».

В 2023 году в большей степени пострадают сырьевые регионы, связанные с нефтью и газом, а также экономически развитые регионы страны: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Сильные региональные экономики страдают от сокращения спроса, там есть отток населения, люди уезжают из России. Лучше всего себя будут чувствовать, по мнению эксперта, менее экономически развитые и более бедные регионы страны, потому что федеральный бюджет сегодня «разбухает».

«Мы уже сейчас видим определенный бум в некоторых небогатых регионах от того, что идут выплаты мобилизованным и контрактникам. Люди получают, по их меркам, гигантские деньги, начинают их тратить, строить дома, покупать машины», — привел в пример он.

Рейтинг социально-экономического развития регионов в 2022 году

Место в рейтинге Регионы ВРП 2022, млрд руб. ВРП 2021, млрд руб. Динамика, % 1 Москва 26 236,00 23 323,00 -2,10 2 Санкт-Петербург 6 847,70 7 149,00 -4,11 3 Московская область 6 682,80 6 100,00 -5,30 4 Ханты-Мансийский автономный округ 5 951,11 4 602,30 2,24 5 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 825,00 3 900,00 -4,40 6 Республика Татарстан 3 689,00 3 400,00 0,60 7 Красноярский край 3 515,00 3 100,00 2,57 8 Краснодарский край 3 498,00 3 300,00 -3,00 9 Свердловская область 3 193,60 2 700,00 -5,40 10 Республика Башкортостан 2 281,42 2 059,40 0,40 11 Ростовская область 2 228,87 1 950,84 -4,80 12 Самарская область 2 228,00 1 969,60 -12,50 13 Иркутская область 1 975,91 1 753,86 -4,40 14 Кемеровская область 1939,8638 1814,646 -14,20 15 Нижегородская область 1912,8 1730,6 -6,00 16 Пермская область 1600 1400 -5,00 17 Челябинская область 1 503,72 1 597,47 -3,40 18 Тюменская область 1502,9 1360,9 1,30 19 Приморский край 1491,4795 1283,4466 -1,90 20 Новосибирская область 1470 1525,1 -5,70 21 Ленинградская область 1464 1366,2 -9,10 22 Оренбургская область 1 382,32 1238,99041 -7,30 23 Белгородская область 1333,9 1263,3 -7,00 24 Сахалинская область 1166,3 1182,1 -7,40 25 Волгоградская область 1144 988,7 -1 26 Хабаровский край 1139,6572 983,1161 -1,40 27 Саратовская область 1067,6 984,8 -2,20 28 Республика Калмыкия 1008,9379 950,0902 0,12 29 Воронежская область 1008,254 1100 -2,5 30 Мурманская область 997,6 916,5 -4,90 31 Ставропольский край 923,8727 968,5598 -7,00 32 Удмуртская республика 909,829 790,68 -6,50 33 Алтайский край 909,8 772,6 -2,00 34 Республика Дагестан 879,6141 815,0879 -0,90 35 Тульская область 842,5 780,1 -5,20 36 Липецкая область 841,7621 730,6269 -10,48 37 Республика Коми 806,4 760,2 -0,60 38 Омская область 767,7 730,9 -3,62 39 Курская область 746,7145 686,623 -4,40 40 Республика Крым 705,84 615,0879 -2,60 41 Ярославская область 686,6 688 -1,20 42 Томская область 672,5352 636,545 -1,30 43 Архангельская область 671,41344 632,38625 0,12 44 Тверская область 657,8 550,2 -3,80 45 Владимирская область 638,333 612,9783 -1,40 46 Калужская область 634,8 559,2 -5,00 47 Забайкальский край 605,8222 517,345 -2,50 48 Рязанская область 576,683 503,3678 -1,20 49 Амурская область 536,8 484,3 -0,20 50 Брянская область 502,11 447,872 -2,50 51 Тамбовская область 499,0533 448,0458 -0,30 52 Ульяновская область 478 484,6 -1,36 53 Кировская область 455,018 452,7031 -4,20 54 Смоленская область 397,4322 398,539 -0,28 55 Чувашская республика 372,7 352 0,30 56 Республика Карелия 360 380 -4,60 57 Республика Хакасия 352,516 283,004 -5,70 58 Орловская область 347,0502 310,8926 -4,20 59 Ивановская область 341,06 308,88 -6,10 60 Новгородская область 327,2 303,6 2,80 61 Магаданская область 318,5 316,4 -4,10 62 Мордовская республика 303 299,8 -3,00 63 Камчатская область 284,8327 277,6148 -0,60 64 Псковская область 274,988 244,176 -11,00 65 Республика Бурятия 269,5398 254,4726 -5,30 66 Курганская область 257,61 244,40 5,41 67 Чеченская республика 255,6 238,5 4,20 68 Костромская область 235,49 225,90 -4,24 69 Северо-Осетинская республика 230,7466 207,8798 -2,00 70 Республика Марий Эл 230 214,026 -1,00 71 Кабардино-Балкарская республика 188,9581 169,8523 -1,80 72 Республика Адыгея 175,7 159,3 -2,40 73 Карачаево-Черкесская республика 112 109 2,75 74 Республика Тыва 95,215 86,596 4,10 75 Ингушская республика 83,36 86 -7,90 76 Еврейская автономная область 75,47 68,02 -3,20

Рейтинг составлялся на основе открытых данных регионов, поэтому те субъекты РФ, которые не раскрыли показали ВРП, в него включены не были.

