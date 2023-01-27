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Есть ли шансы у студенческих стартапов — Марат Бикмуллин в прямом эфире «Реальное Время Live»

10:00, 27.01.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Есть ли шансы у студенческих стартапов — Марат Бикмуллин в прямом эфире «Реальное Время Live»

В 2022 году в России стартовала программа «Студенческий стартап». В этом году ее бюджет вырос на полмиллиарда: 1,5 тысячи победителей получат грант в размере 1 млн рублей на развитие своего бизнеса. Татарстан сейчас на втором месте после Москвы по количеству созданных студенческих стартапов. Сколько студенческих проектов в итоге превратятся в реальный бизнес, а какой процент канет в Лету, можно ли таким способом вырастить единорогов и решить проблемы импортозамещения, а также займут ли студенты новые ниши в экономике, обсуждаем сегодня в прямом эфире «Реального времени Live» — первого и главного стрима Татарстана — с предпринимателем Маратом Бикмуллиным, председателем ООО «Информационные системы».

"Реальное Время"
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