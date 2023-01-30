Trademark «Татарстан»: бренды дочери Ирека Богуславского, челнинское такси в Крыму, портал в Китай

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 2-я

Регистрация товарных знаков на товары и услуги — важный индикатор оздоровления экономики, даже если защита интеллектуальной собственности осуществляется предпринимателями не под реальные проекты, а «впрок». Аналитическая служба «Реального времени» регулярно исследует заявки от предпринимателей Татарстана в Роспатент и обнаруживает там много весьма любопытных тенденций. Сегодня в нашей подборке — частные бренды из Казани, Закамья и районов республики, причем как в сфере продаж, так и в реальном секторе.

Основанный в 2019 году резидент казанского IT-парка с годовой выручкой в 2021 году более 30 млн рублей и убытком более 8 млн рублей компания «Мандарин-Фудс» Альберта Латипова и Алмаза Фатыхова защищает свой товарный знак — на этот раз с фирменным начертанием.

Компания предлагает сервисы корпоративного питания, индивидуальной доставки обедов, установки микромаркетов (видимо, через отдельное юрлицо «Смартвенд»). В презентации компании утверждается, что у нее более 7 тысяч частных и 20 корпоративных клиентов, а также собственная кухня.

В 2021 году компания уже подавала заявку на регистрацию товарного знака, но только в соответствующих категориях без фирменного начертания.







Зарегистрированный осенью 2022 года индивидуальный предприниматель Рамис Ульбашев из Лаишева регистрирует сразу два товарных знака — «ЧайнаКлаб» и «Портал в Китай». Заявки поданы в середине января после новогодних каникул.

Основной вид деятельности ИП Ульбашева — выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Судя по перечню классов товаров и услуг, словосочетание «Портал в Китай» предполагается использовать в рекламе.

Индивидуальный предприниматель из Казани Павел Козлов подал заявку на регистрацию товарного знака EMBODY (англ. — воплощать) 17 января. Cписок категорий, в которых бизнесмен намерен защитить свои права на интеллектуальную собственность, весьма обширный. Согласно ЕГРЮЛ, основной вид его деятельности — торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернета.

Найти следы Козлова несложно. На маркетплейсе Wildberries он торгует женским нижним бельем. Правда, на момент подготовки публикации «Реальное время» обнаружило в каталоге его бренда всего два товара — женское боди телесного и черного цветов.



Казанское ООО «СТЛ Фильтр» защищает свои права на товарный знак в виде логотипа. Компания создана в Казани в 2021 году и занимается, согласно ОКВЭД, производством масляных, бензиновых и всасывающих воздушных фильтров для двигателей внутреннего сгорания. Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

Интересны учредители этого юрлица. Это три компании, и все они акционерные общества, а не ООО: АО «Инвестиционная группа «Капитал», АО «Алира» и АО «Техно». Две первые созданы относительно недавно, пару лет назад. А последняя — в 2001 году. АО «Техно» в 2021 году при выручке в 23,1 млн рублей извлекло 15 млн рублей чистой прибыли. Структура собственности компании не публична. При этом гендиректор АО «Техно» (с 2014 года) Альберт Сайфуллин руководит еще парой юрлиц, которые занимаются недвижимостью и инвестициями.



Казанский сельхозпредприниматель Ильдус Касимов защищает товарный знак «Ремесленная сыроварня «Сыры Касимовых». Вероятно, производство расположено в деревне Карадуван Балтасинского района. Именно там зарегистрировано другое юрлицо бизнесмена — агрофирма «Идель». В ней Касимову принадлежит 90% долей, остальные 10% контролирует Лейсан Касимова.

Созданная в 2010 году агрофирма «Идель» довольно крупная. Уставный капитал — свыше миллиона рублей, выручка от продаж по итогам 2021 года — свыше 452 млн рублей, чистая прибыль — около 1,8 млн рублей. Ремесленная сыроварня — очевидно, бизнес небольшой. Тем временем промышленное сыроварение требует больших инвестиций. К примеру, агрохолдинг «Агросила» сообщил на минувшей неделе, что инвестировал в производство сыров мощностью 5,45 тыс. тонн в год 1,6 млрд рублей, из которых основная часть средств ушла на покупку оборудования в Швеции и Австрии.

Челнинское ООО «Такси-Артур», созданное летом 2020 года, подало заявку на защиту одноименного товарного знака. Судя по документам, юрлицо является разработчиком электронного сервиса заказа такси и работает только в Крыму. Видимо, это связано с тем, что на полуостров еще не пришли федеральные игроки, типа «Ситимобил» и «Яндекс.Такси».

У службы заказа такси есть мобильные приложения для iOS и Android, а также сайт, согласно котором заказать авто или стать партнером можно в Севастополе, Симферополе и Ялте. Связаться с бенефициаром «Такси-Артур» Дмитрием Шульгиным, чтобы выяснить подробности проекта «Реальному времени», к сожалению, не удалось.

Закамские предприниматели Ильмир Файрузов и Инзель Юлдашбаев занимаются производством (по их собственным данным) и продажей кованых колесных дисков для легковых авто под брендом Wheel Kings. Однако учредителем этого бизнеса является зарегистрированная в 2021 году в качестве ИП Ильмира Файрузова. Именно от ее имени подана в середине января заявка на регистрацию товарного знака.

У бренда есть сайт, соцсети и отзывы, в том числе негативные. Тем временем Инзель Юлдашбаев, помимо этого бизнеса, в котором позиционирует себя учредителем и стратегическим партнером, является также учредителем ООО «Авто Идеал» в Бугульме. Правда, последняя доступная налоговая декларация содержала нулевые показатели.

Землячка Файрузова и Юлдашбаева Ольга Парчайкина подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Кухни на 5». Судя по довольно активному паблику в ВК, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя только летом 2022 года Ольга Владимировна будет (при положительном исходе процесса регистрации) владельцем товарного знака на производство мебели для клиентов не только Альметьевска, но и Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов под брендом «Кухни на пятерочку». В группе компании свыше 1,5 тысячи участников и по несколько сотен просмотров каждого поста.

Казанский бизнесмен Ренат Нуриев, бывший совладелец переехавшей из Казани в Москву компании-дистрибьютера навесного оборудования для спецтехники «Экстен» и обанкротившейся компаний «Восток-Сервис», продолжает заниматься продажей и обслуживанием спецтехники. В качестве индивидуального предпринимателя без партнеров он основал и теперь защищает в Роспатенте свои права на товарный знак спецтехники Leist Gross.

Мимикрирующий под европейского производителя бренд на самом деле, похоже, родом из Китая. Это не точно, но Leist Gross может быть «санкционным прикрытием» LiuGong (официально Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd.) китайской многонациональной компании по производству строительной техники со штаб-квартирой в Лючжоу. По доле рынка эта компания входит в топ-10 в мире производителей строительной техники и является первым в Китае (1958 год) и крупнейшим в мире производителем колесных погрузчиков. Продукция включает в себя фронтальный погрузчик, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы, дорожный каток, асфальтоукладчики, буровые машины, самосвалы , бетон оборудование.

На сайте Leist Gross, который находится через поисковики, сказано, что компания Нуриева является официальным дистрибьютером спецтехники этой марки в России. Перепроверить эту информацию «Реальному времени» не удалось.

Дочь известного предпринимателя и экс-депутата Госдумы Ирека Богуславского Карина подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Aquasfera и Аквасфера. Судя по перечисленным классам товаров и услуг, этот бренд будет использоваться в сфере бытовой химии. Вероятно, речь идет о продукции татарстанского предприятия «Нэфис Косметикс», к которому имеет отношение отец предпринимательницы.

Интересно, что Карина Ирековна с 2011 и 2012 годов является владелицей товарных знаков BiMAX и MrRicco (отдельные товары линейки). А бренды Aquasfera и Аквасфера уже защищены Роспатентом по заявкам московского «НИИсантехники». Права на них, по данным открытых источников, принадлежат АО «Сантехкомплект» и истекают только в 2025 году.

Набережночелнинский клуб «Аксиома» работает, по собственной информации, уже 5 лет. В этом году его владелица, предприниматель Эльвира Денмухаметова, приняла решение защитить интеллектуальную собственность в виде логотипа организации. Как сказано в группе проекта в ВК, клуб занимается подготовкой детей к экзаменам для поступления в школу, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

Кроме того, с ребятами работают для повышения успеваемости в школе по математике, русскому и английскому языкам через игровые практики по направлениям математика 1—11 классы, русский язык 1—11 классы, подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, подготовка к школе, шахматы с четырех лет, курс по исправлению почерка для дошкольников и младших школьников, играматика (игровая математика плюс грамматика) для детей с четырех лет, английский язык для детей и для взрослых. Информации об образовательной лицензии учреждения «Реальное время» не нашло.

Тем временем Газинур Ахметгалиев из Арска подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Студия Грарт» в виде логотипа. Студия, по собственной информации, работает с 2014 года, имеет офис и производство в сфере дизайна, полиграфии, наружной и интерьерной рекламы, видео и анимации, дизайна сайтов и социальных сетей.

Судя по портфолио, «Грарт» выполняла услуги по визуализации ряда муниципальных мероприятий, а также монтировала ролик для Арского бетонного завода, делала айдентику для празднования Дня коня Федерации конного спорта Татарстана и многое другое. В качестве индивидуального предпринимателя Газинур Ахметгалиев зарегистрировался в 2018 году.

