В Единой лиге ВТБ стартует второй этап регулярки. Чего ждать УНИКСу и болельщикам

Будет много топовых матчей, но мало мотивации в них биться

В Единой лиге ВТБ завершился регулярный чемпионат сезона 2022/23. Вот только дело в том, что с нынешнего сезона «регулярок» в главной баскетбольной лиге страны запланировано целых две. Здесь и начинается действительно интересный баскетбол для любителей отечественного чемпионата. Спортивная редакция «Реального времени» разбирает, что это за зверь такой — второй этап регулярного чемпионата, зачем он понадобился, и в каком состоянии ко второй главе чемпионата подходит казанский УНИКС.

Единая лига постаралась спасти сезон за счет повышенной концентрации топ-матчей

Вряд ли в УНИКСе кто-то рассчитывал, что нынешний сезон удастся сделать хотя бы близким к прошлогоднему по уровню накала и главное — зрительскому интересу к команде, когда в Казань прилетали «Реал» с «Барсой» и «Олимпиакосом». Однако все возможные шаги для этого лигой предприняты были. Тут постарались заполнить образовавшиеся пустоты после ухода двух иностранных клубов, пригласив клуб из Самары (БК «Самара») и из Москвы (МБА), ну а вторым шагом постарались повысить уровень конкуренции и увеличить число топовых матчей в регулярном чемпионате.

Именно с этой целью и была введена вторая часть гладкого чемпионата. По новому регламенту все участники поделятся на две группы в зависимости от того, какое место заняли по итогам первой «регулярки». Шесть первых команд таблицы после первого этапа прошли в группу А и уже заработали себе право сыграть в плей-офф. Остальная группа команд из второй половины таблицы образовали группу Б, откуда лишь две лучшие команды пройдут в плей-офф Единой лиги ВТБ, чтобы присоединиться к первой шестерке.

По итогам первого этапа московский ЦСКА лидирует в турнирной таблице, не потерпев ни одного поражения. На 2-м месте располагается казанский УНИКС, у которого 20 побед при двух поражениях, а замкнул тройку сильнейших «Зенит».

По итогам первого этапа московский ЦСКА лидирует в турнирной таблице, не потерпев ни одного поражения. Фото: vk.com/cskabasket

Итак, во второй части регулярки соперниками казанцев станут петербургский «Зенит», московские ЦСКА и МБА, «Пари Нижний Новгород» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Группу Б составят пермская «Парма-Пари», БК «Самара», саратовский «Автодор», красноярский «Енисей», БК «Астана» и «Цмоки-Минск». Команды-аутсайдеры, разыгрывая путевки в плей-офф между собой, тоже по идее должны будут к началу апреля набрать оптимальную форму и определить среди своей группы две сильнейшие команды.

Чем хорош и плох такой формат?

Главный аргумент в пользу такого формата регулярного чемпионата — это повышение интереса к матчам в группе А. Здесь фактически начинается репетиция розыгрыша плей-офф, где будущие соперники будут играть друг с другом по два раза. Плотность матчей уровня ЦСКА — «Зенит» и УНИКС — «Локомотив-Кубань» пусть и не заменит прошлогодние матчи Евролиги, но по качеству точно не будет хуже матчей Кубка Европы. Каждая сыграет с каждым из соперников по два раза, так что топовых игр УНИКСу хватит сполна еще до этапа четвертьфиналов.

Но есть и обратная сторона: все шесть команд группы А уже фактически обеспечили себе участие в плей-офф, так что большой мотивации рвать жилы и во что бы то ни стало побеждать у них не будет. Разве что поспорить за то, чтобы финишировать повыше в таблице и иметь преимущество своей площадки при очных встречах в весенней части плей-офф. Вот с этой спортивной составляющей у такого формата чемпионата есть серьезная просадка.

Есть группа Б, где все еще менее радужно. Во-первых, здесь фактор топовых игр с командами-грандами отечественного баскетбола наоборот исчезает, так что командам-андердогам предстоит играть унылые матчи не самого лучшего качества. Следовательно, интереса прессы и телевидения можно не ожидать — все внимание будет приковано к баталиям соперников из группы А. Вряд ли матчи а-ля БК «Цмоки-Минск» — «Парма» смогут заинтересовать нейтрального зрителя. Так что все внимание будет уделено условной группе топ-клубов.

Плотность матчей уровня УНИКС — «Локомотив-Кубань» пусть и не заменит прошлогодние матчи Евролиги, но по качеству точно не будет хуже матчей Кубка Европы. Фото unics.ru

Что ждет УНИКС?

В отличие от прошлогоднего чемпионата, в этом сезоне УНИКС преимущества перед ЦСКА не имеет. Это в сезоне 2021/22 команда Велимира Перасовича из раза в раз выносила московских «армейцев» как в рамках Евролиги, так и на внутренней арене. В нынешнем сезоне ЦСКА имеет безоговорочное превосходство над всеми остальными участниками, одержав на две победы больше, чем ближайшие преследователи из УНИКСа. Именно очные поражения от московских «армейцев» стоили казанцам упущенного лидерства.

В остальном же, даже учитывая сравнительно скромный бюджет на фоне остальных топов из «большой четверки» (ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань»), казанцы выглядят самыми стабильными.

Велимиру Перасовичу удалось пересобрать свою машину уже с новыми лицами. О том, насколько команда хороша можно судить уже по предстоящему «Матчу звезд» Единой лиги ВТБ, в состав участников которого попали аж семь (!) баскетболистов УНИКСа.

В расширенный состав команды «Новой школы» вошли Георгий Жбанов, Ненад Димитриевич и Дэрил Мэйкон (15,3%). За игроков этой команды голосовали болельщики всех кллубов Единой лиги. В составе «Старой школы» оказались Джален Рейнольдс, Луи Лабери, Андрей Воронцевич и Энтони Браун.

Есть ли шанс у УНИКСа потеснить ЦСКА с первого места во второй части регулярного чемпоната? Наверняка. Но сейчас для команды Велимира Перасовича важнее подготовиться к предстоящим играм на выбывание, чем символически поправить свое положение в таблице с первого места на второе.