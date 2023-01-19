От гужевой тяги до геоинформационных систем: «Татнефтегеофизика» отмечает 70-летие

Этапы большого пути

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

16 января 1953 года в Бугульме была создана геофизическая экспедиция, из которой впоследствии выросла «Татнефтегеофизика». Ее специалисты выполняют огромный и важный пул работ: изучают нефтяные пласты, их расположение, оценивают запасы полезных ископаемых. Это на их данных основываются нефтяники, когда бурят новые скважины. Это они дают информацию, которая помогает принимать решения об эксплуатации нефтяных установок. Геофизика, образно выражаясь, — это глаза, уши и остальные органы чувств нефтедобычи. Газета «Нефтяные вести» в дни семидесятилетнего юбилея «Татнефтегеофизики» рассказывает об этапах большого пути.

Сначала — геофизики, потом — нефтяники

Татарстанская геофизическая школа начала складываться еще в начале прошлого века и получила интенсивное развитие с началом нефтедобычи. Сегодня она славится своими специалистами и разработками далеко за пределами Татарстана и России. Флагманом татарстанской геофизики (и одним из ведущих отраслевых предприятий страны) много лет остается «Татнефтегеофизика». В эти дни предприятие отмечает семидесятилетие.

Оно было основано 16 января 1953 года, когда началась разработка Ромашкинского месторождения, и эту дату по праву можно считать началом промысловой геологии в республике. Процесс бурения нефтяной скважины всегда сопровождается геофизическими исследованиями. Специалисты должны определить, прежде всего, где именно ее бурить: изучают залегание пластов породы, расположение нефтяных пластов, глубину их залегания, объем полезных ископаемых, предполагаемый дебит скважины. После того как наилучшее место для скважины найдено, определяется глубина бурения и прочие важные параметры.

Исходя из данных, собранных геофизиками, нефтяники принимают решение о том, в каком режиме эксплуатировать ту или иную скважину, планируют объемные показатели добычи и контролируют процесс разработки месторождений. Так что чья работа первична в вопросах нефтедобычи — нефтяников или геофизиков — вопрос открытый и обсуждаемый. Но о первичности в 1953 году не думали. Просто срочно организовывали процесс добычи «черного золота», которое так нужно было стране.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

От гужевых повозок к геоинформационным системам

Итак, 16 января 1953 года на базе четырех партий Бугульминской промыслово-геофизической конторы была образована геофизическая экспедиция, которую возглавил Фаткулла Мугаллимов. Через несколько месяцев она была преобразована в самостоятельную промыслово-геофизическую контору — Альметьевскую ПГК. Первым ее управляющим стал Анатолий Ярмин. Работать начинали практически с нуля, на голом энтузиазме. Не было почти ничего — аппаратуры, оборудования, достаточного транспорта. Даже жилья толкового не было — Лениногорск и Альметьевск тогда только еще начинали развитие, и жили геофизики, как и все остальные, в сколоченных наспех дощатых бараках и вагончиках.

В 1955 году АПГК возглавил орденоносный фронтовик Всеволод Цветов. Ему предстояло организовать работу всех подразделений конторы, синхронизировать их между собой и наладить процесс так, чтобы все работало как часы. С 1978 по 1998 год предприятием руководил Ульфат Маганов — яркий представитель плеяды первых геофизиков-промысловиков республики. Он вспоминал:

— База экспедиции располагалась во дворе одного жителя Шугурова. Небогатая аппаратура и все оборудование находились в сараях хозяйки, — вспоминал первые дни работы У. Маганов. — Партия состояла из 6-7 человек. Выезжали на скважины за 100 км по грунтовой дороге. Летом ездили на бортовых машинах, а зимой аппаратуру возили на лошади, сами рядом шли пешком.

Тогда контора вела работы на 7800 скважинах действующего фонда и на 440 скважинах из пула бурения, обрабатывая более 12 тысяч заявок в год. В те времена тестировали и активно внедряли многочисленные методики геофизического контроля, разрабатывали и пробовали новую аппаратуру. Инструментарий постепенно развивался, в восьмидесятых и начале девяностых произошел качественный скачок с механических на цифровые методики. К концу XX века, когда начали развиваться геоинформационные системы (ГИС), геофизики перешли на цифровую регистрацию бурящихся скважин. В 1999 году Ульфата Маганова сменил Рамиль Мухамадиев, а предприятие к тому времени носило название «Альметьевское управление геофизических работ».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть». Реклама. ПАО «Татнефть». Токен: Pb3XmBtzsxejoQzaoUQ6wLzKV8xL4pS2JamCJ6S

Три кита надежности

С 2005 года татарстанские геофизики работали под руководством Рината Вильданова. Они продолжали внедрять новые технологии геологоразведки и разработки нефтяных месторождений. В 2006 году предприятие преобразовано в ООО «ТНГ-АлГИС», входящее в состав ООО «ТНГ-Групп». С 2011 года его возглавлял Фарид Махмутов.

С 2021 года предприятие входит в состав «Татнефти», нынешний директор Рустем Мухамадиев продолжает развивать общество. Геофизики компании работают не только на нефтяных месторождениях Татарстана, но и помогают нефтяникам Западной Сибири. Их уникальная экспертность охватывает все особенности разработки нефтяных месторождений республики, они досконально знают в буквальном смысле слова каждый кубический метр подземных богатств Татарстана. Но на лаврах почивать не спешат: продолжают изыскания, активно внедряют новейшие разработки в области приборостроения. К сегодняшнему дню геофизика республики широко цифровизована: сегодня автоматизированы (а значит, защищены от человеческого фактора) большинство работ, начиная от скважинных измерений и заканчивая обсчетом и выдачей результатов.

Огромный опыт, квалифицированные кадры и передовые технологические разработки — вот три кита, на которых держится высочайшая репутация «ТНГ-АлГИС» на российском рынке геофизических услуг. Совсем недавно предприятие вновь подтвердило свой уровень и стало дипломантом федеральной программы «100 лучших товаров и услуг России».

