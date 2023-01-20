День в истории: ешь сыр и дружи с Японией

Чем примечательна дата 20 января?

Сегодня, 20 января, в России — День республики Крым и День любителей сыра. 20 января Маяковский выступил в Казани, Бельгия провозгласила вечный нейтралитет, в России образовали Республику Дагестан, СССР и Япония подписали Пекинский договор, в Англии появились первые в мире радары для контроля скорости автомобилей. Родились проповедник Шамиль Аляутдинов, летчик Валерий Чкалов, писатель и публицист Евгений Замятин, актер и режиссер Владимир Хотиненко, поэт Назим Хикмет, кинорежиссер Федерико Феллини и первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. Скончались дрессировщик Анатолий Дуров, живописец-пейзажист Александр Киселев, король Великобритании Георг V, актриса Одри Хепберн. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Юбилей первого президента Татарстана и творческий вечер Маяковского



20 января 1927 года поэт Владимир Маяковский провел в Казани творческий вечер. Выступление прошло в татарском театре (ныне Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина на ул. Горького). На вечере поэт не только читал свои стихи, но и делился мыслями о литературе, активно общался с казанской публикой.

Фото: tatarstan.ru

20 января 1937 года родился первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. В 1969 году стал министром мелиорации и водного хозяйства республики. Шаймиев четыре раза избирался президентом Татарстана — в 1991, 1996, 2001 и 2005 годах. После ухода с поста в 2010 году стал Государственным Советником РТ председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан, занимаясь Великим Болгаром и островом-градом Свияжском. Шаймиев — специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, член Российского исторического общества, Герой Труда Российской Федерации. В прошлом году «Реальное время» собрало истории татарстанцев, связанных с Минтимером Шариповичем.

20 января 1974 года в Москве родился Шамиль Аляутдинов. С 1997 года он работает имам-хатыбом Московской Мемориальной мечети на Поклонной горе. Автор богословского перевода Корана на русский язык и более трех десятков книг общим тиражом более 400 тысяч экземпляров.

Фото: Максим Платонов

20 января 2021 года «Реальное время» сообщило, что после двух лет потрясений Казанский вертолетный завод, похоже, может получить твердый контракт на строительство беспрецедентной партии в 66 вертолетов для нужд санитарной авиации России. Группа компаний «ПСБ Лизинг» (входит в группу «Промсвязьбанк») и Национальная служба санитарной авиации (НССА) подписали договор на закупку российских вертолетов стоимостью 28 млрд рублей. Значительная часть пришлась на легкие вертолеты «Ансат»: заложена закупка 37 машин. До этого КВЗ выпустил в общей сложности около 30 «Ансатов», из которых 17 эксплуатируются «Русскими вертолетными системами» (конкурент НССА).

Образование Дагестана, договор СССР и Японии

20 января 1921 года было законодательно утверждено образование Дагестанской Советской Социалистической Республики как части РСФСР. В состав нашей страны Дагестан вошел еще в 1813 году, когда между Ираном и Российской империей был заключен Гюлистанский мирный договор. После революции 1917 года советская власть пришла и на Кавказ, тогда в 1920-м, после Чрезвычайного съезда народов Дагестана, прошедшего в Буйнакске в ноябре, утвердили образование республики. С 1992 года Республика Дагестан входит в состав Российской Федерации и является самой южной частью России.

Фото: Suleymannabiev/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

20 января 1925 года СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор. После Октябрьской революции 1917 года Япония активно участвовала в интервенции на Дальнем Востоке России. Попытки советского правительства нормализовать советско-японские отношения оставались безуспешными. Тогда советские власти 13 февраля 1924 года направили японскому консулу во Владивостоке уведомление, что положение консула Японии с этого момента перестает признаваться советской стороной официальным, а сам он будет рассматриваться как частное лицо. В связи с этим Япония приняла очередное предложение Москвы о нормализации межгосударственных отношений. 14 мая 1924 года в Пекине начались официальные советско-японские переговоры. Они завершились 20 января 1925 года подписанием договора, включавшего советско-японскую конвенцию об основных принципах взаимоотношений, ряд деклараций, протоколов и нот, регулирующих взаимодействие сторон. Договор содержал ряд значительных уступок СССР в пользу Японии, на которые советская сторона пошла ради установления дипломатических отношений.



Нейтралитет Бельгии, первые радары на дорогах

20 января 1831 года Бельгия провозгласила вечный нейтралитет на Лондонской конференции пяти держав, куда входили Россия, Великобритания, Франция, Австрия и Пруссия. С 1815 по 1830 годы страна находилась в составе Нидерландов, пока не произошла бельгийская революция, в том же году Бельгия вышла из состава нидерландского королевства и получила независимость. Бельгия стала нейтральным королевством во главе с Леопольдом I. Конституционная монархия, которая провозгласила своим главным принципом «суверенитет нации», была установлена Конституцией Национального конгресса Бельгии в 1831 году.

Фото: wikipedia.org

20 января 1958 года на улицах Лондона появились первые радары контроля за скоростью автомобилей. Многое изменилось в приборах за их более чем полувековую историю, но они по-прежнему на вооружении у сотрудников полка ДПС. До 1961 года радары были громоздкими и стационарными. Затем американская фирма освоила выпуск минирадаров, которыми стала пользоваться вся дорожная полиция. Эти устройства работали на расстоянии до 2 км, а самая высокая скорость, которую удалось зафиксировать, составила 290 км/ч. Это нарушение совершил в 2010 году 37-летний швед, который катался на своем «Мерседесе» между Берном и Лозанной. Ему назначили штраф в 1 миллион долларов.

20 января празднуется Всемирный день любителей сыра. Сам сыр появился задолго до основания данного праздника. История этого полезного и вкусного продукта насчитывает около 8 тысяч лет, а его родиной, предположительно, является арабский Восток. Согласно данной версии, бедуины использовали кожаные мешки из овечьих желудков для перевозки молока. В итоге оно превращалось в сыр от тряски, жары и ферментов. Впоследствии бедуины научились солить, перчить и коптить сыр, а также сажать его на благородную плесень.

