Перед КВЗ замаячил контракт на 66 вертолетов для Национальной службы санитарной авиации

«ПСБ Лизинг» и Национальная служба санитарной авиации подписали договор на закупку 66 казанских вертолетов стоимостью 28 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

После двух лет потрясений «Казанский вертолетный завод», похоже, может получить твердый контракт на строительство беспрецедентной партии в 66 вертолетов для нужд санитарной авиации России. Группа компаний «ПСБ Лизинг» (входит в группу «Промсвязьбанк») и Национальная служба санитарной авиации (НССА) подписали договор на закупку российских вертолетов стоимостью 28 млрд рублей, сообщила сегодня пресс-служба ПСБ. Значительная часть придется на легкие вертолеты «Ансат»: заложена закупка 37 машин. До этого КВЗ выпустил в общей сложности около 30 «Ансатов», из которых 17 эксплуатируются «Русскими вертолетными системами» (конкурент НССА).

Первые поставки запланированы на это лето

Группа компаний «ПСБ Лизинг» и Национальная служба санитарной авиации (оператор «Ростеха») подписали договор на поставку в лизинг 66 вертолетов российского производства: 29 воздушных судов Ми-8МТВ-1 и 37 «Ансатов», сообщила сегодня пресс-служба ПСБ. Общая стоимость сделки составляет 28 млрд рублей. Как следует из сообщения, «ПСБ Лизинг» (дочерняя компания ПСБ) передаст вертолетную технику в финансовый лизинг оператору на 15 лет.



Транспортный вертолет Ми-8МТВ-1 и легкий санитарный вертолет «Ансат» выпускает исключительно «Казанский вертолетный завод», подтвердили на казанском предприятии. Предполагается, что контракт на финансирование строительства 66 вертолетов будет подписан в ближайшее время. Отметим, что стоимость одного «Ансата» оценивается в 220—250 млн рублей, а Ми-8МТВ -1 — от 500 млн рублей.

Закупленные вертолеты будут выполнять услуги санитарной эвакуации для пациентов, которым требуется незамедлительное оказание специализированного лечения. Фото: Максим Платонов

Ожидается, что первые поставки будут осуществлены летом этого года. «В зависимости от сроков изготовления вертолетов начало поставок запланировано на июнь 2021 года, завершится в сентябре 2022 года», — говорится в сообщении ПСБ. Закупленные вертолеты будут выполнять услуги санитарной эвакуации для пациентов, которым требуется незамедлительное специализированное лечение.

Комментируя сделку, генеральный директор ООО «ПСБ Лизинг» Сергей Огиенко отметил, что считает это соглашение одним из важнейших для своей компании, поскольку поддержка реализации высокотехнологичной продукции отечественного производства является приоритетом компании.

— Нельзя переоценить и социальную составляющую сделки: вертолеты Национальной службы санитарной авиации несут круглосуточное дежурство в самых труднодоступных регионах России, ежедневно спасая жизни людей. Благодаря подписанному договору клиент увеличит парк авиационной техники и сможет расширить географию своего присутствия, что будет способствовать развитию всей системы санитарной авиации страны. До сих пор Национальная служба санитарной авиации имела небольшой парк летной техники, — сказал Огиенко.

Подъемная сила Белых?



Отметим, что подписание контракта с НССА последовало с приходом к руководству КВЗ варяга Алексея Белых, назначенного в конце 2020 года. Как уже рассказывало «Реальное время», он может получить в качестве «подъемных» госконтракты предварительной стоимостью свыше 20 млрд рублей. Подписание данного контракта стало возможным в результате перераспределения субсидий на поддержку авиапрома. Как писало «Реальное время», тогда в финальной стадии согласования находился проект постановления правительства РФ №1798 об изъятии федеральных субсидий с лизинга самолета Ил-96-400М в пользу приобретения 39 отечественных воздушных судов. Правда, тогда назывались закупки 36 казанских вертолетов марки Ми-8, «Ансат» и Ми-38, которые предполагалось построить до 2023 года.

Подписание контракта с НССА последовало с приходом к руководству КВЗ варяга Алексея Белых, назначенного в конце 2020 года. Фото: rhc.aero

Однако стоит напомнить, что это не первая попытка приобретения санитарной техники. В 2018 году «дочки» корпорации «Ростех» «Вертолеты России», Национальная служба санитарной авиации и «Авиакапитал–Сервис» уже подписывали контракты на поставку 150 медицинских вертолетов. Тогда сообщалось, что договор был заключен в рамках выставки «Гидроавиасалон-2018». Согласно ему, НССА должна была получить 104 вертолета «Ансат» и 46 вертолетов Ми-8АМТ в медицинском оснащении. Кроме того, были подписаны соглашения об обслуживании техники после ее продажи, но в итоге они не были исполнены.

