День в истории: отменили смертную казнь и отрегулировали воздушный пассажирский флот

Чем примечательна дата 17 января?

Сегодня, 17 января, День детских изобретений. 17 января актовый зал КФУ стал «Императорским», в СССР отменили смертную казнь, вступил в силу декрет «О воздушных передвижениях», Ватикан стал резиденцией папы римского, Джеймс Кук пересек Южный полярный круг. Родились писатель Аяз Гилязов, министр МВД Виктор Ерин, ученый-механик Николай Жуковский, театральный деятель Константин Станиславский, боксер Мухаммед Али. Умерли композитор Александр Даргомыжский, прозаик Варлам Шаламов, политик Патрис Лумумба, открывший Плутон астроном Клайд Уильям Томбо. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Прозаик Аяз Гилязов, актовый зал КФУ обрел прежнее название

17 января 1928 года в селе Сарманово родился татарский прозаик и драматург Аяз Гилязов. В 1948 году он поступил в Казанский государственный университет. В 1950 году был арестован и сослан в карагандинский лагерь, где пробыл 5 лет. В 1955 году его реабилитировали. Вернувшись в Казань, Гилязов начал сотрудничать с журналами «Чаян» и «Азат хатын», стал редактором отдела прозы журнала «Совет эдэбияты» (сейчас «Казан утлары»). Аяз Гилязов написал пять больших романов, около 20 повестей, более 40 пьес, которые поставлены во многих театрах Татарстана, России и за ее пределами. Наиболее известные его произведения: «Их было четверо», («Дүртәү»), «Три аршина земли» («Өч аршын җир»), «Жемчужина Зая» («Зәй энҗеләре»), «В середине» («Урталыкта»), «За околицами луга зеленые» («Урамнар артында яшел болын»), «Весенние караваны» («Язгы кәрваннар»), «Любовь и ненависть» («Мәхәббәт һәм нәфрәт турында хикәят»), «В пятницу вечером» («Җомга көн, кич белән...»), «Взлетел петух на плетень» («Әтәч менгән читәнгә»), «Рана» («Яра»), «Давайте помолимся» («Йәгез, бер дога!») и другие. Гилязов ушел их жизни 13 марта 2002 года. Похоронен на Татарском кладбище в Казани.



Фото: kitaphane.tatarstan.ru

17 января 1944 года в Казани родился российский государственный деятель, министр внутренних дел (1992—1995) Виктор Ерин. В 1965—1967 годах он заочно обучался в Елабужской специальной средней школе милиции. В 1973 году окончил Высшую школу МВД СССР (Москва). С 1960 по 1964 год работал слесарем-инструментальщиком на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. В 1964 году начал службу в органах внутренних дел. Был участковым уполномоченным Ленинского районного отдела по охране общественного порядка Казани, затем занимал должность оперуполномоченного отдела кадров Министерства охраны общественного порядка (МООП) Татарской АССР. С 1980 года по 1981 год находился в служебной командировке в Афганистане. Ерин был министром внутренних дел России в правительстве Бориса Ельцина — с 15 января 1992 по 30 июня 1995 года. Сохранял свой пост в составе кабинетов Егора Гайдара (и. о. премьера с 15 июня 1992 года) и Виктора Черномырдина (с 14 декабря 1992 года). В 1995—2000 годах он работал замглавы Службы внешней разведки. Ушел из жизни 19 марта 2018 года в Москве.

17 января 2017 года стало известно, что актовый зал в КФУ переименовали в Императорский зал. Такое решение приняли на последнем в 2016 году заседании ученого совета вуза. Предложение приняли большинством голосов. Зал назван «Императорским» в честь Александра I, чьим указом был основан Казанский университет. К слову, в этом актовом зале 4 декабря 1887 года состоялась знаменитая революционная сходка студентов, протестующих против указа «О кухаркиных детях».

Фото: museums.kpfu.ru

17 января 2021 года «Реальное время» сообщило, что муниципальному унитарному предприятию «Метроэлектротранс» аукнулось повышение цен за проезд в минувшем августе. Предприятие не выждало положенные 10 дней после выхода постановления кабмина, подняв стоимость проезда до 35 рублей уже через день. Госкомитет РТ по тарифам наложил на предприятие штраф, равный двукратному размеру излишне полученной выручки за несколько дней. В МУП, ссылаясь на убытки, назвали меру карательной и просили освободить от наказания. Однако татарстанский арбитраж внял доводам госкомитета



В Советской России отменяют смертную казнь, НТВ начинает вещание

17 января 1920 года в Советской России официально отменили смертную казнь. Впервые ее отменили 28 октября 1917 года декретом II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. 5 сентября 1918 года было принято постановление СНК РСФСР «О красном терроре», согласно которому смертную казнь восстановили. Она применялась к лицам, которые участвовали в белогвардейских организациях, заговорах или мятежах. Из-за резкой активизации контрреволюционных элементов уже 4 мая 1920 года указ об отмене смертной казни отменили на основании приказа Реввоенсовета «О революционных военных трибуналах», изданного за подписью Льва Троцкого. В мае 1947 года Указом Президиума Верховного Совета СССР смертную казнь вновь отменили, а вместо нее было предусмотрено наказание в виде заключения на 25 лет в исправительно-трудовых лагерях. С 1996 года в России действует мораторий на применение смертной казни, ее альтернативой является пожизненное заключение.



Фото: Олег Тихонов

17 января 1921 года был подписан и 1 марта того же года вступил в силу декрет Совета народных комиссариатов РСФСР «О воздушных передвижениях». Декрет установил необходимость регистрации в Главном Управлении Рабоче-Крестьянского Красного Воздушного Флота Республики всех взлетных площадок. Все пилоты и все воздушные суда должны были быть зарегистрированы и приписаны к одному из аэродромов. Пилоты обязаны были иметь свидетельство о прохождении испытания на право вождения воздушного судна и выполнять все инструкции, связанные с запретными для полетов и посадки зонами, и требования руководивших полетами служб.



Ватикан становится резиденцией Папы Римского

17 января 1377 года Ватикан стал резиденцией папы римского. Возвращению в Рим папы послужили два обстоятельства. Первое — ослабление Франции в Столетней войне сделало союз с французской короной не столь выгодным. Второе — отсутствие папы в Риме привело к анархии в его итальянских владениях. В современном виде Ватикан возник 11 февраля 1929 года на основании заключенных правительством Муссолини Латеранских соглашений. Ватикан — самое маленькое государство в мире, площадью всего 44 гектара. «Государство в государстве» находится в Риме на холме Манте-Ватикано, имеет свой флаг, гимн, правительство, академию наук, собственную газету, радиостанцию и даже армию. Подданства Ватикана не существует — практически все его население является подданными святого престола. Это объясняется тем, что суверенитет Ватикана имеет не национальную природу, а проистекает из суверенитета святого престола.

Фото: commons.wikimedia.org

17 января 1773 года Джеймс Кук пересек Южный полярный круг. Его экспедиция началась 13 июля 1772 года. На борту кораблей было немало ученых, которые впоследствии внесли большой вклад в изучение и исследование южных широт. В Кейптауне, куда корабли прибыли 30 октября 1772 года, к экспедиции присоединился ботаник Андерс Спаррман. 22 ноября эскадра покинула Кейптаун, взяв курс на юг. 17 января 1773 года корабли впервые в истории пересекли Южный полярный круг. 8 февраля 1773 года, во время шторма, корабли оказались вне пределов прямой видимости и потеряли друг друга. В ходе этой экспедиции Джеймс Кук и его экипаж ошибочно решили, что Южной земли не существует вообще. При этом они открыли и нанесли на карту такие острова, как Новая Каледония, Сандвичевы острова, Южная Георгия и Норфолк.