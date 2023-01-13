«Пора принимать меры административного воздействия»: тарифный комитет Татарстана послал «черную метку» ПЖКХ

Ведомство Александра Груничева подвело итоги 2022 года, «подчеркнув» грядущую неизменность тарифов ЖКХ до 2024 года

Фото: Максим Платонов

Более 2,2 млрд рублей дополнительно привлекли коммунальные предприятия Татарстана в свои программы в сфере водоснабжения и водоотведения в прошлом году. После того, как регионам дали право самим устанавливать предельный индекс платы за услуги ЖКХ, в татарстанской коммуналке начался «инвестиционный подъем», констатировал сегодня замглавы ФАС России Виталий Королев на отчетной коллегии Госкомитета РТ по тарифам. Между тем, глава ведомства Александр Груничев высказал сильную обеспокоенность низким качеством оказания коммунальных услуг и призвал местные власти контролировать этот вопрос. Региональному оператору УК «ПЖКХ» и вовсе пригрозили административным преследованием. Детали — в материале «Реального времени».

Татарстан установил самый высокий «предельник»

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги «взлетали» в прошлом году дважды: с 1 июля на 4,3% и с 1 декабря — на 9%, но зато они будут действовать без изменений до 1 июля 2024 года, напомнил глава тарифного органа Александр Груничев.

— Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов охарактеризовал перенос индексации на декабрь необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Отмечу, подчеркну особенно, что следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года. Соответственно, установленные тарифы с 1 декабря 2022 года будут действовать более полутора лет, — сообщил он.

Основные тарифы таковы: газ — 6,78 рубля/куб. м, электроэнергия — 4,68 рубля/кВтч, с электроплитами — 3,58 рубля/кВтч, для сельского населения — 3,28 рубля/кВтч. Мусорные тарифы: ТКО с МКД — 103,93 рубля/чел., с ИЖС — 112,74 рубля/чел.

После принятия постановления правительства РФ, которое позволило регионам самим устанавливать предельные индексы на коммунальные услуги на долгосрочный период, Татарстан стал первым, кто направил такие заявки, рассказал замглавы ФАС России Виталий Королев. По его словам, регионом были установлены долгосрочные индексы на 2022—2024 годы. Это позволило реализовать инвестиционные программы в сфере водоснабжения и водоотведения и привлечь в эту сферу более 2,2 млрд рублей. Как известно, Татарстан установил «предельник» на максимально возможном уровне — 9%.

После принятия постановления правительства РФ, которое позволило регионам самим устанавливать предельные индексы на коммунальные услуги на долгосрочный период, Татарстан стал первым, кто направил такие заявки, рассказал замглавы ФАС России Виталий Королев

В результате суммарная регулируемая необходимая валовая выручка на 2023 год составляет около 135 млрд рублей. На 2023 год утверждено 63 инвестиционные программы на общую сумму 18,2 млрд рублей (в том числе 13 млрд рублей за счет тарифных источников, то есть населения). Предельные индексы разрешено устанавливать на 3 года с 2022 по 2024 год включительно, и чем аукнется «либерализация» остается гадать.

Затем глава Госкомитета неожиданно сменил «амплуа» и заявил о необходимости пересмотра адресной социальной поддержки. По его мнению, она должна прийти на смену «политике общего сдерживания тарифов для населения». Что именно предлагается изменить, он не уточнял, но позднее премьер-министр РТ Алексей Песошин дал понять, что торопиться с этим не стоит.

— Предложение Госкомитета о дифференциации регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан в зависимости от доходов семьи требует проработки совместно с Министерством экономики и Минтрудом, — сказал он.

Платежи начисляют, а мусор не вывозят

С другой стороны, тарифный комитет предлагает ужесточить контроль за качеством предоставления коммунальных услуг. По словам Груничева, 80% жалоб поступает на низкое качество услуги (качество питьевой воды, вывоз отходов, температура горячей воды, холодные батареи). Тут он критически высказался о деятельности регионального оператора по западной зоне УК «ПЖКХ» — насчет него поступает самое большое количество жалоб.

По словам Груничева, 80% жалоб поступает на низкое качество услуги (качество питьевой воды, вывоз отходов, температура горячей воды, холодные батареи).

— Начисления производятся в отсутствии предоставления услуги. Меняются графики вывоза мусора без согласования с органами местного самоуправления. Считаем, что пора принимать меры административного воздействия. Считаем, что пора принимать меры административного воздействия. В ближайшее время госкомитет планирует возбуждение административных производств по наиболее резонансным фактам, — заявил Груничев.



Особое беспокойство вызывают высокие тарифы на водоотведение, которые поднялись после строительства новых очистных сооружений по федеральным и республиканским программам. В качестве примера тарифных последствий Груничев привел тарифы БОС в Красноборском сельском поселении, где загрузка очистных сооружений менее 50%, а тариф составляет более 80 рублей за кубический метр. При этом очистные в Большеатнинском сельском поселении загружены на 100%, поэтому тариф при этом с 2019 года снижен на 7% и далее рост стабилизирован на уровне ИПЦ.

— Прошу вас, Алексей Валерьевич, поручить Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства обеспечить при планировании 12 работ развитие сетей, а также привлекать Госкомитет для оценки тарифных последствий на этапе проектирования программ. А исполнительным комитетам муниципальных районов разработать дорожные карты по обеспечению максимального подключения абонентов к вновь введенным объектам. Мы со своей стороны готовы оказать помощь в этой работе, — предложил глава Госкомитета РТ по тарифам.

«Удалось избежать резкого роста тарифов»

Также в прошлом году дважды поднимались тарифы на общественный транспорт. Так, в Казани стоимость проезда за год выросла с 31 рубля до 36 за наличные и до 35 рублей при безналичном расчете. Глава тарифного комитета считает, что «удалось избежать резкого роста тарифов, стабилизировать финансовую деятельность транспортных организаций и обеспечить прозрачность пассажирооборота, а также поступающих средств».

Также в прошлом году дважды поднимались тарифы на общественный транспорт

Но нельзя же бесконечно поднимать тарифы. Александр Груничев считает, что необходимо разработать концепции развития общественного транспорта с построением оптимальной транспортной логистики; переход на безналичный расчет по пилотному городу.

За водными тарифами обещают присматривать

В заключительном слове премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что вопросы модернизации водоснабжения и водоотведения находятся на контроле:

— Для того, чтобы была возможность максимально сдерживать рост тарифа на водоотведение, прошу руководителей исполнительных комитетов муниципальных образований разработать дорожные карты по подключению всех абонентов к централизованной системе водоотведения и вновь введенным биологическим очистным сооружениям.

Здесь же требует решения вопрос своевременной передачи объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям. Еще есть объекты, которые не оформлены в муниципальную собственность, что не позволяет заключить концессионные соглашения. Как следствие — не установлены соответствующие тарифы.

1 / 43 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов