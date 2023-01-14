Галина Ахмерова: «Правила на рынке труда вновь будут диктовать работодатели»

Эксперт — о новых реалиях рынка труда в 2023 году: прогнозируемые тенденции

Работодатель вновь станет главным на рынке труда России, поскольку процент компаний, готовых нанять новых сотрудников, значительно упал — сейчас их около половины, хотя еще прошлой весной показатель достигал 81%. Работникам не стоит ожидать роста зарплат, повышение не превысит 5—10%, предупреждает создатель молодежной профориентационной платформы Round и основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин» Галина Ахмерова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассказывает об основных тенденциях на рынке труда в 2023 году.

Удержать тех, кто хочет развиваться

Согласно исследованию издания «HR-Директор», ключевой задачей для HR-специалистов в 2022 году оказался подбор персонала (об этом заявили 40% опрошенных).

Второй по популярности задачей оказалось удержание: 27% опрошенных отметили, что им было важно сохранить коллектив и доверие сотрудников. Для этого компании улучшали условия труда, налаживали внутренние коммуникации, придумывали новые подходы к мотивации персонала и проводили мероприятия по повышению вовлеченности. Подробнее об этом тренде мы уже писали в одном из прошлых материалов.

У 11% работодателей приоритетной оказалась задача по обучению персонала.

Таким образом, компании хотят:

устранить недостаток в квалифицированных кадрах своими силами;

удержать тех, кто хочет развиваться;

повысить эффективность работы сотрудников и всей компании в новых условиях.

В 2023 году удержание кадров станет основной HR-стратегией в большинстве российских компаний. Фото: Максим Платонов

Как изменятся HR-бюджеты?

В 2023 году удержание кадров станет основной HR-стратегией в большинстве российских компаний. Это подтверждается двумя независимыми исследованиями:

«HR-Директор» говорит, что 25% компаний планируют увеличивать расходы, а 25% собираются их уменьшить. Исключением оказался только бюджет на удержание персонала! 40% компаний хотят увеличить затраты по этому направлению, и лишь 15% готовы их снизить; рекрутинговая компания Atsearch Group и онлайн-сервис «СберЗдоровье» пишут, что 42% компаний в 2023 году планируют сосредоточиться на проектах по удержанию сотрудников, в первую очередь это развитие программ нематериальной мотивации и заботы о персонале (well-being, включает предложение ДМС, психологическую поддержку, спортивные марафоны и марафоны здоровья, дополнительные дни отпуска, скидки на продукцию компании, компенсацию питания и т.д.). 53% компаний не планируют снижать затраты на такие проекты.

В первую очередь это развитие программ нематериальной мотивации и заботы о персонале. Фото: Максим Платонов

Новые тренды на рынке труда

Какие ключевые тенденции на рынке труда можно прогнозировать на 2023 год, учитывая hr-повестку?



Правила на рынке труда вновь будут диктовать работодатели.



В 2023 году лишь 58% компаний намерены нанять новых сотрудников. Еще в апреле этот показатель достигал 81%. Поиск персонала продолжится в IT, продажах и производстве, отмечается в исследовании рекрутинговой компании Atsearch Group и онлайн-сервиса «СберЗдоровье». Дефицит инженерных кадров сохранится. Квалифицированных специалистов до сих пор не хватает, а молодежь идет в профессию не так охотно. Иностранные компании продолжат уходить с рынка, локальные представители будут занимать ниши. Не стоит ожидать и роста зарплат. Повышение не составит больше 5—10% «Вечные» профессии останутся, но изменятся с развитием новых технологий. Это касается сфер медицины, строительства, военного дела и педагогики. Широкий профиль на рынке ценится выше узкой специализации (максимальная эффективность каждого сотрудника будет в цене). Тем не менее сохранится спрос на дефицитных специалистов, особенно в авиастроении и микроэлектронике. Усилится рост спроса на женщин как на позиции руководителей, так и рядовые должности. Возвращение пенсионеров как кадрового потенциала продолжит наметившийся тренд прошлого года. Мы также будем наблюдать рост популярности предприятий с госучастием или стратегически важных для государства. В качестве главного работодателя будет государство. Увеличится количество вакансий в сфере строительства (регионы и новые территории) инфраструктурных и социальных объектов.

Рекомендации тем, кто ищет работу

Что все это значит для соискателя?



Если вам не предлагают оффер, не дергайтесь. Страдать, что все плохо, не нужно. Выходите на диалог со своим работодателям. У него есть интерес вас сохранить в штате. Делитесь своим видением, рассказывайте о проблемах. Уходить, положив заявление на стол, не стоит.

Если вам на рабочем месте скучно и вы не чувствуете реализации, не дергайтесь. Рекомендую вспомнить о своих хобби и интересах, подумайте, как монетизировать свои навыки, или начните развитие на бесплатных или платных курсах. В любом случае это станет инвестицией в себя. Выбирайте, что вам нравится, и не думайте о моде и трендах. Без «пойти в айти», курсов блогинга или продакт-менеджмента. Выбирайте отдушину.

В случае недостатка финансов наступило идеальное время для подработок. Должности менеджеров Wildberries, Ozon, менеджеров по продажам или коммуникациям позволяют работать удаленно и накапливать дополнительные сбережения. Благо вакансий таких достаточно.

Несмотря на время, необходимо сохранять позитивный настрой и видеть возможности даже в кризисные моменты.

Галина Ахмерова