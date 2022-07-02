Галина Ахмерова: «Женщины часто молчат и не идут к руководству, тогда как мужчины смелее»

Эксперт по профориентации подростков — о разнице в зарплатах мужчин и женщин

Фото: Ринат Назметдинов

На российском рынке труда царит гендерное неравенство, по крайней мере знания и квалификация женщин не конвертируются напрямую в доходы, как это происходит у мужчин. К такому выводу в ходе исследования пришли ученые Высшей школы экономики, указав на разрыв в зарплатах у представителей сильной и прекрасной половин человечества, несмотря на то что дипломы могут быть одинаковыми. Почему это происходит и можно ли исправить ситуацию в авторской колонке для «Реального времени», пишет создатель мобильного приложения по профориентации подростков Round Галина Ахмерова.

Разрыв в зарплатах мужчин и женщин?



Мне кажется, что первопричина кроется в том, что мы по-разному воспитываем мальчиков и девочек. Как говорится, все мы родом из детства.

Есть много исследований на эту тему, вот несколько факторов:

— мальчикам традиционно покупают игры, развивающие пространственное мышление: кубики, конструкторы, железная дорога… Следовательно, в дальнейшем им проще выявлять логические закономерности, поэтому часто им легче даются математика и физико-технические специальности;

— девочкам покупают кукол и платья, они играют в дочки-матери, развивая тем самым коммуникативные и навыки и эмпатию, что дает нам успехи в гуманитарных науках, сильные софт-скилы, эмоциональный интеллект.

Я, на самом деле, придерживаюсь достаточно традиционного подхода в воспитании детей. Но при этом с удовольствием готовлю с сыновьями и много разговариваю, что, по исследованиям опять же, свойственно в воспитании девочек.

Первопричина кроется в том, что мы по-разному воспитываем мальчиков и девочек. Фото: Олег Тихонов

«Мужские» и «женские» направления

Продолжу цепочку своих мыслей. Дальше у нас получается интересная статистика по поступлению на факультеты. «Женскими» оказались экономика и управление (68% женщин среди выпускников), гуманитарные науки (69%), здравоохранение и медицина (74%), общественные науки (кроме юриспруденции и экономики (78%), искусства и культуры (80%) и образование (84%). «Мужские» направления: сельское хозяйство (54% мужчин среди выпускников), математические и компьютерные науки (63%) и инженерное дело (68%).*

Дальше тоже все логично: на технических позициях у нас традиционно выше оплата труда, чем на гуманитарных. Но это общее рассуждение, когда мы сравниваем среднюю температуру по больнице.

Если же говорить про одни и те же должности, то тут, как мне кажется, играют роль два момента:

женщины с определенного момента меняют свои приоритеты в сторону семьи, стабильного графика, предсказуемости, отсутствия рисков; в обществе существует убеждение, что мужчина — глава семьи, поэтому работодатели охотнее повышают мужчинам заработную плату.

Дальше тоже все логично: на технических позициях у нас традиционно выше оплата труда, чем на гуманитарных. Фото: Максим Платонов

Число женщин на топовых позициях растет

При этом хочу отметить, что лично я в своей карьере не сталкивалась с разницей в оплате труда. Тут ведь дело еще и в том, как ты себя поставишь, нужно вести диалог, аргументировать свою позицию. Женщины часто молчат и не идут на обсуждение к руководству, тогда как мужчины смелее.

Еще один важный момент: развитый эмоциональный интеллект — сейчас один из самых востребованных навыков, особенно на менеджерских позициях. И в последние годы я с удовольствием наблюдаю увеличивающееся количество женщин на топовых позициях. Я категорически против сравнивать и противопоставлять, кто больше, кто меньше. Важно заниматься любимым делом и быть удовлетворенным относительно самого себя. Это понимание хочется вложить в умы детей, и мы с командой приложения Round стараемся сделать максимум для того, чтобы они с детства пробовали разные направления и смогли прийти к любимому делу через хобби.

Галина Ахмерова