Галина Ахмерова: «Россия теряет кадровый ресурс, и переживать это придется экономике страны»
Эксперт рынка труда — о трансформации работодателей и соискателей в этом году
Рынок труда в России переживает серьезные изменения. Наметился ряд интересных тенденций, например спад спроса на топ-менеджеров и рост количества вакансий с легким входом. Кроме того, выросла популярность модели аренды кадров и фриланса, а с ней и число россиян со второй работой или подработкой — таких уже 30% работающих граждан или почти вдвое больше, чем в прошлом году. Однако среди долгосрочных факторов — снижение рождаемости и увеличение смертности, что негативно скажется на экономике страны, предупреждает в авторской колонке для «Реального времени» бывший топ-менеджер «БАРС Груп», основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова.
Россия теряет кадровый ресурс
Рынок кадров в России продолжает переживать мощнейшую трансформацию. Среди долгосрочных факторов, влияющих на это: снижение рождаемости и увеличение смертности. Согласно Федеральной службе государственной статистики (Росстат), в 2021 году в России родилось 1 млн 398 тысяч человек. Это минимальное количество с 2001 года и на 38 тысяч меньше, чем в 2020 году.
Смертность за 2021 год составила 2 млн 441 тысячу человек. Это абсолютный максимум за всю историю современной России, на 303 тысячи больше, чем в 2020 году.
Нас становится меньше: Россия теряет кадровый ресурс. И, к сожалению, переживать это придется экономике страны.
- интерес работодателей сместился в пользу менее популярных в прежние времена категорий россиян.
В тренде — наем временных сотрудников
По данным hh.ru, в октябре работодатели стали на 3% чаще приглашать на собеседования женщин: по сравнению с первой неделей месяца доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров, выросла с 59% до 62%, а доля мужских — сократилась с 41% до 38%.
- Некоторые работодатели планируют вернуть часть ушедших не так давно на пенсию сотрудников;
- Большее число работодателей сейчас готовы рассматривать привлечение к трудовой практике студентов и их дальнейшее трудоустройство;
- Популярность набирает тенденция найма временных сотрудников по срочным трудовым договорам;
- Увеличивается количество предложений работы на неполный рабочий день.
Специалисты по поиску и найму отмечают следующие моменты:
- Проблема с доходимостью кандидатов на всех этапах собеседования: от приглашения на интервью до оффера и согласия выйти на работу.
- Усиленная работа над начальным этапом воронки: холодного поиска/обзвона соискателей.
- Снижение критерия оценки по отношению к профессиональному опыту и трудовому стажу.
Зумеры меняют правила
Меняется и рынок соискателей:
- Среди трудоустроенных категорий снизилась активность по поиску и смене места работы;
- Предъявляются новые требования безопасности и гарантий со стороны кандидатов к работодателям: бронь, релокация;
- Большее значение приобретает бренд работодателя (малому и среднему бизнесу сложнее);
- Новое поколение выходит на рынок труда. По всему миру работодатели сталкиваются с тем, как зумеры меняют правила. Но, учитывая демографическую яму в России, ситуация у нас будет развиваться иначе. Уже сейчас многие работодатели отдельно взаимодействуют с категориями «молодежь» (до 35 лет) и «опытные», и в будущем нас ждет усиление разрыва между коллективами разного возраста и бэкграунда.
В скором времени, думаю, также повысится спрос на мам в декрете, и компании будут вынуждены прорабатывать соответствующие условия для них.
Большое количество вызовов стоит как перед работодателями и соискателями, так и государством в целом. Все эти факторы повлияют не только на первый этап найма и конкуренцию за кадры, но и на дальнейшую внутрикорпоративную среду и ее трансформацию.
Будем вместе с вами наблюдать за развитием событий: какие из тенденций забудутся в скором времени, а какие станут частью нашей жизни.
Справка
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