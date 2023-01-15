День в истории: запуск «Википедии» и Ям-Запольский мирный договор

Чем примечательна дата 15 января?

Сегодня, 15 января, в России отмечают день образования Следственного комитета. 15 января был заключен Ям-Запольский мирный договор, второе правительство премьер-министра Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку, в Хорватии официально отмечается День международного признания. Также в этот день заработал первый вариант сайта энциклопедии «Википедии», российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию, татарстанцев оштрафовали из-за непредоставление теста на COVID-19 после возвращения из-за границы. Родились драматург Жан Мольер, дипломат и драматург Александр Грибоедов, математик Софья Ковалевская, поэт Осип Мандельштам, «отец водородной бомбы» Эдвард Теллер, лидер борьбы за гражданские права темнокожих Мартин Лютер Кинг, композитор Назиб Жиганов, певица Альфия Авзалова. Умерли государственный деятель граф Петр Шувалов, народная артистка России Римма Маркова, сооснователь компартии Германии Карл Либкнехт, писатель Евгений Шварц, мусульманский деятель Ильдар Малахов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Дни рождения Жиганова и Авзаловой

15 января 1911 года родился выдающийся композитор, основоположник профессионального татарского музыкального искусства Назиб Жиганов. При жизни он создал много произведений, в том числе 16 симфоний. В 1943 году Жиганов стал художественным руководителем Татарского театра оперы и балета, ныне — имени Мусы Джалиля. Через год попросил открыть в Казани консерваторию, которая была создана 13 апреля 1945 года. Руководил консерваторией более 40 лет до смерти 2 июня 1988 года. Имеет звание народного артиста СССР и лауреата двух Сталинских премий и Государственной премии СССР. Скончался в Уфе после концертного исполнения новой редакции оперы «Джалиль» в дни проведения Дней литературы и искусства Татарии в Башкирской АССР. Похоронен на Арском кладбище в Казани. В честь Жиганова названа улица в Казани.

Фото: kitaphane.tatarstan.ru

15 января 1933 года родилась советская и российская татарская певица, солистка Татарской филармонии Альфия Авзалова. Всенародно любимая, легендарная царица татарской песни, «моң патшабикәсе», как ее называли, исполняла старинные и современные народные песни. Основала собственную концертную группу, в которую вошел инструментальный ансамбль «Казан утлары» под руководством Карима Габидуллина. Альфия Авзалова гастролировала по республикам Средней Азии и Прибалтики, регионам России. Народная артистка Татарской АССР и заслуженная артистка РСФСР скончалась на 85-м году жизни в Казани после болезни, похоронена на Татарском кладбище. В столице Татарстана также есть улица, которая носит ее имя.

15 января 2021 года татарстанцев оштрафовали из-за непредоставления теста на COVID-19 после возвращения из-за границы. По словам замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдониной, составлено 234 протокола, суды рассмотрели материалы в отношении 124 человек. Их оштрафовали в сумме на 2 млн рублей. Роспотребнадзор организовал взятие мазков для ПЦР-тестов в аэропорту Казани в конце августа 2021-го. С 1 августа прибывающим на территорию России и Татарстана необходимо было заполнить анкету на портале госуслуг и сдать тест на COVID-19 методом ПЦР.



Фото: Илья Репин

15 января 2022 года российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию, проходящего в Таллине. Спортсмены набрали 217,96 балла по сумме двух программ, из них 87,89 балла за ритм-танец. Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы второй раз подряд.



Премьер-министром стал Михаил Мишустин

15 января 1582 года заключен Ям-Запольский мирный договор. Он был подписан между Русским царством и Речью Посполитой в деревне Киверова Гора, близ Запольского Яма, в местечке недалеко от Пскова. Этот документ в числе других дипломатических актов подводил итоги Ливонской войны (1558—1583 гг.) и провозглашал перемирие между двумя государствами сроком на 10 лет.

15 января 2020 года второе правительство премьер-министра Дмитрия Медведева, сформированное 8—18 мая 2018 года, в полном составе ушло в отставку. В тот же день стало известно, что новым премьер-министром будет Михаил Мишустин, а Медведеву предложили должность замсекретаря Совбеза.

Фото: Максим Платонов

День международного признания в Хорватии и начало работы «Википедии»

15 января в Хорватии официально отмечается День международного признания — в этот день в 1992 году Евросоюз признал независимость страны. Об этом сообщили все 12 стран Европейского союза. В тот же день к ним присоединились Австрия, Болгария, Канада, Венгрия, Мальта, Норвегия, Польша и Швейцария. 22 мая 1992 года Хорватия была принята в ООН, 9 мая 1995 года Хорватия и Югославия подписали мирное соглашение, а 23 августа 1996 года — установили дипломатические отношения.

15 января 2001 года заработал первый вариант сайта энциклопедии «Википедии». Ее запустили Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер — изначально это был дополнительный проект для «Нупедии», бесплатного англоязычного энциклопедического онлайн-проекта, чьи статьи были написаны специалистами. На данный момент «Википедия» является самым крупным и популярным справочником в интернете. Статьи доступны на нескольких сотнях языков, в том числе татарском. Сайт «Википедии» входит в топ-10 самых посещаемых сайтов в мире.

