Россияне Синицина и Кацалапов завоевали золото чемпионата Европы в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию, проходящем в Таллине. Об этом сообщает RT.

Спортсмены набрали 217,96 балла по сумме двух программ, из них 87,89 балла за ритм-танец, 130,07 — за произвольный танец. Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы второй раз подряд.

Второе место также осталось россиянам Александре Степановой и Ивану Букину, третье — представителям Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Также еще одни российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин оказались на седьмом месте.

Также сегодня мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира.



Дарья Акимова