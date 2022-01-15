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Россияне Синицина и Кацалапов завоевали золото чемпионата Европы в танцах на льду

18:58, 15.01.2022
Россияне Синицина и Кацалапов завоевали золото чемпионата Европы в танцах на льду
Фото: ru.wikipedia.org

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотые медали чемпионата Европы по фигурному катанию, проходящем в Таллине. Об этом сообщает RT.

Спортсмены набрали 217,96 балла по сумме двух программ, из них 87,89 балла за ритм-танец, 130,07 — за произвольный танец. Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы второй раз подряд.

Второе место также осталось россиянам Александре Степановой и Ивану Букину, третье — представителям Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Также еще одни российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин оказались на седьмом месте.

Также сегодня мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету на этапе Кубка мира.

Дарья Акимова
СпортФигурное катание

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