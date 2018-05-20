Муслимов Ренат Халиуллович

Общая информация

Консультант президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений, профессор Казанского (Приволжского) федерального университета

Образование:

Окончил Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «геология и разведка нефтяных и газовых месторождений» (1957 г.). Владеет немецким языком.

Трудовая деятельность:

В 1957 г. — помощник бурильщика в объединении «Куйбышевнефть».

1957 — 1966 гг. — геолог, старший геолог, начальник бюро разработки, главный геолог в НГДУ «Лениногорскнефть» объединения «Татнефть».

1966 — 1997 гг. — главный геолог — заместитель генерального директора объединения (затем — ОАО) «Татнефть».

1998 — 2007 гг. — государственный советник при Президенте РТ.

В 2006 г. — председатель научного совета по геологии и разработке нефтяных месторождений АН РТ.

С июня 2007 г. — консультант Президента РТ по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.

Доктор геолого-минералогических наук (1993 г.), профессор (2001 г.), академик Академии наук РТ (2007 г.), профессор КФУ.

Отличник нефтяной промышленности (1983 г.).

Заслуженный геолог РСФСР (1989 г.). Заслуженный деятель науки Республики Татарстан.

Лауреат Государственной премии СССР (1982 г.), государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники (1994 г.), трижды Лауреат премии им. И.М. Губкина (1977 г., 1982 г., 2012 г.), дважды Лауреат премии министерства нефтяной и газовой промышленности (1989 г., 1991 г.).

Награжден двумя орденами трудового красного знамени (1971 г., 1981 г.), нагрудным знаком «Первооткрыватель месторождения» (1986 г.), медалями ВДНХ СССР, «Ветеран труда» (1987 г.), орденом Дружбы народов (1994 г.), почетным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики» (1999 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), золотым знаком «Горняк России» (2003 г.).

Дата последнего обновления: