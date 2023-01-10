Бои за Донбасс, рекорд «Чебурашки», «Движение Первых» обрело лицо в Татарстане / «Реальное время Live»
Ожесточенные бои за Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут) со дня на день могут привести к тому, что оба населенных пункта будут освобождены войсками союзников. По мнению российских экспертов, взятие этих городов может существенно изменить ситуацию в битве за Донбасс. Тем временем источники федеральной прессы сообщили, что уроженец Казани генерал-полковник Александр Лапин возглавил главный штаб сухопутных войск Минобороны России. Ранее он командовал группировкой «Центр» в зоне СВО. Эти и другие важные новости этих дней обсудим в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана 10 января с 17.30 по мск.
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