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Бои за Донбасс, рекорд «Чебурашки», «Движение Первых» обрело лицо в Татарстане / «Реальное время Live»

17:30, 10.01.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Бои за Донбасс, рекорд «Чебурашки», «Движение Первых» обрело лицо в Татарстане / «Реальное время Live»

Ожесточенные бои за Соледар и Артемовск (украинское название — Бахмут) со дня на день могут привести к тому, что оба населенных пункта будут освобождены войсками союзников. По мнению российских экспертов, взятие этих городов может существенно изменить ситуацию в битве за Донбасс. Тем временем источники федеральной прессы сообщили, что уроженец Казани генерал-полковник Александр Лапин возглавил главный штаб сухопутных войск Минобороны России. Ранее он командовал группировкой «Центр» в зоне СВО. Эти и другие важные новости этих дней обсудим в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана 10 января с 17.30 по мск.

«Реальное время»
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:45
    официоз опять и вы считаете верным повторять то что мы и так слышим от конашенкова? зачем вы это делаете?
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    Анонимно 18:09
    у всех свое мнение
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